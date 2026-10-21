El Gobierno muestra su apoyo a los militares en Ceuta después de que Robles enviase al juzgado la denuncia de Amnistía

El Hospital Universitario de Ceuta ha enviado a los juzgados 20 partes de lesiones de migrantes presuntamente agredidos por miembros del Ej#00e9rcito.

Amnist#00eda Internacional denuncia posibles casos de torturas atribuidos a unidades de Regulares y la Legi#00f3n tras entrevistar a m#00e1s de 65 personas.

El Ministerio de Defensa remiti#00f3 a la Fiscal#00eda y al Juzgado de Guardia de Ceuta el informe de Amnist#00eda Internacional para investigar responsabilidades individuales.

El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, expresa su respaldo a las Fuerzas Armadas tras las denuncias por presuntos malos tratos a migrantes.

El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha expresado públicamente su respaldo a los militares destinados en la ciudad desde la entrada masiva de finales de julio a través de un vídeo difundido este miércoles en las redes sociales de la Delegación del Gobierno.

En la grabación, ha destacado la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y ha agradecido su contribución a la defensa nacional.

De la Encina ha querido poner en valor la entrega, la vocación y la profesionalidad de los efectivos militares, en un mensaje de apoyo que llega en un momento en el que algunos miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran bajo el foco público por las denuncias de presuntas agresiones, vejaciones y malos tratos difundidas por, entre otros organismos, Amnistía Internacional.

“En este lugar tan emblemático de Ceuta, y para mí emocionalmente, porque fue donde hice el servicio militar, la mili, he venido a testimoniar el apoyo del Gobierno de España y mío, humano, hacia las Fuerzas Armadas”, ha manifestado el delegado en el citado vídeo.

En su intervención, también ha agradecido “los siglos de dedicación a la seguridad de España” y, especialmente, la labor que desarrollan actualmente las Fuerzas Armadas en la situación de interés para la seguridad nacional.

“Estamos muy tranquilos, muy seguros por contar con unos profesionales de la vocación, de la profesionalidad y de la entrega de los miembros de la guarnición de la Comandancia General de Ceuta”, ha afirmado, antes de concluir su mensaje con un agradecimiento a los militares por su trabajo.

El mensaje de De la Encina se produce pocas semanas después de que el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, remitiera a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta el informe de Amnistía Internacional sobre presuntas torturas y malos tratos a personas migrantes en la ciudad autónoma.

A finales de septiembre, el departamento anunció esta decisión y pidió al Mando de Operaciones (MOPS), del que depende el despliegue militar, que investigara los hechos y esclareciera las posibles responsabilidades individuales.

“A la vista del informe hecho público por Amnistía Internacional, se acuerda remitir dicho informe a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta y se insta al Mando de Operaciones a investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales, para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas”, indicó entonces un portavoz de Defensa.

Posteriormente, el pasado 15 de octubre, trascendió que la Comandancia General de Ceuta (Comgeceu), perteneciente al Ejército de Tierra, había iniciado una investigación sobre las supuestas torturas y vejaciones atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas contra personas migrantes.

El caso ha situado a determinados integrantes de la Comgeceu bajo el foco público y ha abierto el debate sobre la necesidad de esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades.

En este contexto, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) defendió que cualquier persona que infrinja la ley o el régimen disciplinario carece de cabida en las Fuerzas Armadas.

Al mismo tiempo, la asociación reclamó que las agresiones sufridas por los propios militares durante el ejercicio de sus funciones reciban la misma firmeza, rapidez y atención investigadora.

Las denuncias de malos tratos

Amnistía Internacional difundió un informe en el que denuncia presuntos casos de “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra personas migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta.

La organización atribuyó estas conductas a “miembros de las Fuerzas Armadas españolas, en particular por unidades de Regulares y de la Legión”, y señaló que los testimonios recogidos apuntarían a un posible patrón de abusos contra personas migrantes que permanecen en la ciudad en situación de desprotección.

Para elaborar el informe, representantes de la ONG visitaron Ceuta entre el 10 y el 15 de septiembre y entrevistaron a más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo.

Según la organización, numerosos testimonios describieron episodios de violencia y tratos vejatorios que, aseguran, habrían sufrido a manos de militares. Entre las personas entrevistadas habría también mujeres y menores no acompañados.

El Hospital Universitario de Ceuta también trasladó a los juzgados hace apenas unos días 20 partes de lesiones de migrantes agredidos por militares. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo encargado de las prestaciones sanitarias en la región, confirmó que la remisión de estos documentos responde a un protocolo estricto y habitual.