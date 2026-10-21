Begoña Gómez consiguió que Minsait contratara al marido de su asesora Cristina Álvarez para desarrollar el 'software' para la UCM por el que será juzgada

El juez Peinado abrió juicio oral contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación, e imputa a Cristina Álvarez como cómplice indispensable en relación con el desarrollo y la apropiación de la plataforma virtual.

En la disolución de bienes de su divorcio en 2023, la asesora Cristina Álvarez se quedó con el piso conyugal en Alcobendas como contraprestación por haberle conseguido dicho puesto de trabajo a su exmarido.

La relación laboral entre Ruiz Merino y Minsait comenzó en enero de 2022 y los trabajos para el programa se iniciaron meses antes de formalizar por escrito el acuerdo de colaboración entre la empresa y la universidad.

Begoña Gómez gestionó a finales de 2021 la contratación de José Félix Ruiz Merino, marido de su asesora Cristina Álvarez, en la filial de Indra (Minsait) para trabajar en el desarrollo del 'software' de su cátedra en la UCM.

Begoña Gómez consiguió que Minsait, empresa filial de Indra, contratara a José Félix Ruiz Merino, el marido de su asesora en Moncloa María Cristina Álvarez Rodríguez, para desarrollar el software para su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que será juzgada.

La petición de Begoña Gómez para que Minsait contratara a Ruiz Merino se produjo a finales de 2021. La esposa de Pedro Sánchez hizo la gestión con un directivo de Indra y, como fruto de esas gestiones, se produjo la contratación de la pareja de Cristina Álvarez.

Según fuentes vinculadas al sumario que instruyó el juez Juan Carlos Peinado consultadas por EL ESPAÑOL, la investigación llegó a descubrir el contacto directo entre Begoña Gómez y el directivo, así como que la esposa del presidente pidió que el marido de su colaboradora se vinculara a los trabajos de desarrollo del software.

Ruiz Merino se incorporó en enero de 2022 al área de Industria de Indra/Minsait. Dos meses más tarde, empezaron las tareas para la UCM y la Cátedra de Transformación Social Competitiva, codirigida por Begoña Gómez, sin que la colaboración estuviera formalmente establecida por escrito.

En el momento de la contratación, Cristina Álvarez y José Félix Ruiz Merino estaban casados en régimen de gananciales y residían en un piso en propiedad en la calle Jazmín de Alcobendas. En varias ocasiones, los dos coincidieron en reuniones del proyecto.

Esa relación entre ambos quedó reflejada en su divorcio, en 2023. En el acuerdo de disolución de los bienes gananciales, la secretaria de Begoña Gómez se quedó con el piso del matrimonio como contraprestación por haberle conseguido el puesto de trabajo.

El contacto

La gestión de Begoña Gómez a finales de 2021 precedió a la contratación de Ruiz Merino. Las fuentes consultadas confirman tanto la solicitud al directivo de Indra como su propósito: que el marido de Cristina Álvarez trabajara en el desarrollo del programa informático.

En aquel momento, Marc Murtra ocupaba la presidencia no ejecutiva de Indra. Las responsabilidades de dirección se distribuían entre los consejeros delegados Ignacio Mataix y Cristina Ruiz Ortega, encargada del negocio de tecnologías de la información y Minsait.

Según fuentes internas de Indra, en ese momento existía una mala relación entre Murtra y los dos consejeros delegados. Como fruto de esas diferencias, Cristina Ruiz Ortega abandonó su puesto en abril de 2022, siendo sustituida por Luis Abril.

Cristina Álvarez y Ruiz Merino estaban casados en régimen de gananciales. Ella trabajaba en el Gabinete de Presidencia desde el 16 de julio de 2018.

El perfil profesional público de Ruiz Merino muestra que en enero de 2022 se incorporó a Indra Group como "Senior Manager at Indra Group – Industry Market".

Captura del perfil de LinkedIn de José Félix Ruiz Merino LinkedInd

Miguel Escassi, directivo de Google, aseguró en su declaración que "coincidió con Cristina Álvarez en dos o tres reuniones celebradas en el marco del proyecto de software". En varias de las reuniones de trabajo, Ruiz Merino coincidió con su esposa.

Cristina Ruiz Ortega, en su declaración judicial del 2 de abril de 2025, explicó que era precisamente esta área de Industria la que se encargó del trabajo del software para la UCM.

Indra valoró el trabajo desarrollado para la Cátedra de Transformación Social Competitiva, codirigida por Begoña Gómez, en 128.442 euros, aunque no cobró nada ni de la UCM, ni de la esposa del presidente.

El 'software'

La colaboración se inició en marzo de 2022. Así lo consigna el auto de apertura de juicio oral del juez Peinado del 20 de junio de 2026, que sitúa los trabajos antes de la firma de la adenda al convenio.

Indra tomó parte en su creación dentro del proyecto impulsado por la cátedra, aunque el pacto por escrito se formalizó cuando la cooperación ya estaba en marcha.

El entonces vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, detalló esa secuencia en su declaración del 22 de enero de 2025.

Explicó que el software estaba muy avanzado cuando suscribió el acuerdo con Minsait y que le sorprendió porque lo usual era formalizarlo con antelación.

Begoña Gómez asistió a una de las reuniones de trabajo en julio de 2022. El encuentro consta en la investigación de la UCO. Cristina Álvarez y José Félix Ruiz Merino estuvieron en la cita, ella como asesora, él como técnico.

Durante la cita, las fuentes aseguran que Marc Murtra realizó un saludo protocolario a Begoña Gómez.

El testimonio de Manuel Ausaverri, directivo de Indra, también ayuda a entender la peculiar forma en la que se llevaron a cabo los trabajos.

Según consta en su declaración, vio inusual aquella reunión para un proyecto de pequeña magnitud y vinculó la firma posterior con las prisas por sacar adelante el software.

Manuel Ausaverri se encargaba de coordinar los patrocinios empresariales de Indra.

Cristina Ruiz Ortega explicó en su declaración del 2 de abril de 2025 que Ausaverri era el encargado de Estrategia y el director de la oficina del presidente. Además, aseguró que "los patrocinios los llevaba directamente él".

Asimismo, indicó que supervisaba los procedimientos de aprobación según la cuantía y que rendía cuentas al presidente, al comité de dirección y a los directores ejecutivos.

Ignacio Mataix también lo señaló como la persona que gestionaba las colaboraciones de patrocinio y mencionó a Luis Abril y a él como las personas que podrían ofrecer datos relevantes.

Luis Abril fue nombrado consejero ejecutivo y director general del negocio de tecnologías de la información de Indra, con responsabilidad sobre Minsait el 21 de abril de 2022. Sustituyó a Cristina Ruiz Ortega.

Declaró como testigo el 14 de mayo de 2025 y describió el proyecto como heredado. Explicó a Peinado que elevó la colaboración a la Comisión de Auditoría y Control debido a un posible conflicto de intereses de desarrollar gratuitamente un software impulsado por la esposa del presidente del Gobierno, siendo la Sepi el principal accionista de Indra.

Su salida de la compañía se formalizó a finales de mayo de 2025, poco después de su declaración y mediante un despido justificado por una profunda disconformidad con el plan estratégico promovido por el entonces presidente, Ángel Escribano.

El programa informático era una plataforma virtual para evaluar la repercusión social y ambiental de las compañías, en particular de las pequeñas y medianas empresas.

Diseñado en el seno de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM, su objetivo era facilitar la creación de informes no financieros o memorias de sostenibilidad y se ofrecía como una utilidad sin coste; la iniciativa incluía además certificaciones profesionales asociadas a la metodología de la cátedra.

Begoña Gómez durante la presentación de su software en un acto organizado por la Cámara de Comercio de Cáceres el 31 de enero de 2024. Cámara de Comercio de Cáceres

Los trámites para inscribir el software mediante la oficina de transferencia de la UCM no se concretaron porque, según el auto de apertura de juicio oral del Juez Peinado en junio de 2026, no se entregó la información necesaria.

Simultáneamente, Gómez pidió en octubre de 2022 el registro de la marca ligada a la plataforma, tomó el manejo del dominio transformatsc.org y estableció en noviembre de 2023 Transforma TSC, SL, como asociada y administradora única.

El magistrado estima que esa serie de hechos sugiere una supuesta sustracción del proyecto universitario para su beneficio particular: el auto de apertura de juicio oral le imputa los delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras señala que la Fiscalía solicitó el archivo del caso.

El divorcio

El 4 de agosto de 2022, Minsait envió a Begoña Gómez la adenda firmada por la empresa. Ella reenvió el correo a Doadrio, Cristina Álvarez y Blanca de Juan, interlocutora de la universidad, para obtener las demás rúbricas.

Email reenviado por Begoña Gómez con la adenda firmada por Indra-Minsait EL ESPAÑOL

La tramitación prosiguió en septiembre, con la participación directa de Cristina Álvarez. El informe 148/2025 de la UCO reconstruyó sus comunicaciones con Joseph Gelman Grunhaus, interlocutor de Minsait.

El 6 de septiembre, Cristina Álvarez solicitó corregir un error en el apellido del representante de Reale, uno de los patrocinadores. Joseph Gelman devolvió la versión corregida y firmada, y ambos continuaron intercambiando correos sobre el estado del documento.

El auto de Peinado de junio de 2026 menciona una colaboración sin adenda desde marzo hasta el 8 de septiembre. Sin embargo, el correo de Cristina Álvarez del día 15 todavía daba por pendiente la firma de la Fundación LaCaixa.

"Informarte que está solo pendiente de una firma, de la Fundación LaCaixa", escribió a Gelman. Agregó que esperaban enviar la semana siguiente una copia suscrita por todos.

A principios de 2023, Cristina Álvarez y Ruiz Merino se separaron. Firmaron la disolución de la sociedad de gananciales y el divorcio el 30 de marzo de 2023 en Alcobendas ante el notario Enrique Martín Iglesias, en una escritura con número de protocolo 643/2023.

Registro de la titularidad de Cristina Álvarez del inmueble en la calle Jazmín de Alcobendas tras la disolución de la sociedad de gananciales EL ESPAÑOL

Según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, ella recibió la vivienda compartida en la calle Jazmín de Alcobendas, propiedad y residencia habitual del matrimonio hasta ese momento. En el acuerdo se tuvo en cuenta que Cristina Álvarez le había conseguido a José Félix Ruiz Merino su puesto en Indra.

La adjudicación

En paralelo al proyecto del software, el 14 de septiembre de 2022 se hizo público el anuncio previo del expediente GISS 2022/7205. La licitación llegó el 17 de diciembre de 2022, tras la autorización del Consejo de Ministros del día 5 de diciembre de 2022 y la aprobación administrativa del expediente.

Fuentes del caso relacionan las gestiones del software entre Begoña Gómez y Minsait con esta adjudicación pública.

El contrato corresponde a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y abarca servicios de apoyo técnico, desarrollo y mantenimiento de sistemas. El lote investigado prestaba servicio al Instituto Nacional de la Seguridad Social y otros organismos del sistema.

Al "lote 1" se presentaron Minsait-Babel y la unión de Inetum, NTT Data y Gesein. El plazo de entrega finalizó el 3 de enero de 2023 y ambas propuestas fueron admitidas dos días después.

La evaluación técnica generó una objeción en el seno de la mesa. El 23 de enero de 2023, el letrado Ramón Botana Álvarez la recusó por sus recelos acerca de los beneficios conseguidos por Minsait-Babel. El acta documentaba su inquietud por posibles privilegios en la valoración "más allá de lo razonable".

La sección técnica afirmó que los instrumentos internos mencionados no habían puntuado y que las tecnologías del pliego eran identificables para cualquier licitador. La mesa finalmente aceptó la evaluación.

Minsait-Babel obtuvo 34,80 puntos técnicos frente a 18,40 de su competidor. En los criterios automáticos quedó por detrás, con 56,88 frente a 57,29, pero la ventaja técnica determinó el resultado: 91,68 puntos frente a 75,69.

La mesa también requirió una justificación para la oferta inicialmente considerada excesivamente baja en cuanto a su precio. El 9 de febrero de 2023 aprobó la explicación con respaldo en un informe técnico y propuso otorgar el contrato a Minsait-Babel.

El juicio

El juez Juan Carlos Peinado dictaminó finalmente el inicio del proceso judicial el 21 de septiembre de 2026 contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra Cristina Álvarez por malversación en calidad de cómplice indispensable.

Las acusaciones populares piden 13 años de prisión para Gómez y seis para su antigua asesora, mientras que la Fiscalía y las defensas solicitan la exculpación.

El juicio se llevará a cabo con jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid, compuesto por nueve ciudadanos y dirigido por un magistrado, junto a otros dos suplentes.

Los ciudadanos dictaminarán y el magistrado emitirá la sentencia e impondrá, si corresponde, las condenas.

Se espera que el juicio no dé comienzo hasta 2027. No hay fecha oficial de comienzo establecida. Las estimaciones actuales varían pero todas coinciden en que sería en la segunda mitad del año.