Vista del municipio de El Ejido (Almería), que ha activado este sábado el Plan de Emergencias Municipal . EFE

La primera gran dana del otoño se cobra una víctima mortal y mantiene zonas del litoral mediterráneo en aviso rojo

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LO ESENCIAL Las claves La DANA Adam causa su primera víctima mortal en Cabrera de Mar (Barcelona) y deja a dos personas rescatadas en Sentmenat. Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera entran en aviso rojo por riesgo extraordinario de lluvias que podrían superar los 300 l/m². Numerosas incidencias afectan a Andalucía, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana con inundaciones y alertas en móviles. La AEMET advierte de que las próximas horas serán las más adversas y mantendrá la alerta máxima el lunes en Valencia y Alicante.

La dana Adam se ha cobrado ya una víctima mortal, una mujer arrastrada por la riera de Cabrera de Mar (Barcelona), y está causando significativas incidencias en el litoral mediterráneo, donde este domingo Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera están en aviso rojo por 'un peligro extraordinario' por la fuerte lluvia.

Los equipos de emergencia han localizado esta mañana en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida ayer por el agua en Cabrera de Mar a unos 6 kilómetros del punto en el que desapareció.

La mujer fue arrastrada por el agua sobre las siete y media de la tarde cuando caminaba junto a su marido y sus dos hijos en la zona del pabellón municipal de Cabrera, ubicado en las inmediaciones de la riera.

También en Cataluña, dos personas tuvieron que ser rescatadas ayer tras quedar atrapadas por el agua dentro de un coche en Sentmenat (Barcelona).

Las horas más adversas

"Estamos ante las horas más adversas del temporal de lluvia provocado por la dana Adam en combinación con la llegada de vientos húmedos procedentes del mar Mediterráneo", ha señalado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, en un videocomunicado.

"Esta combinación da lugar a una situación muy adversa en las comunidades bañadas por el Mediterráneo: Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares este domingo. En muchas zonas tenemos activados avisos rojos y naranjas porque puede llover con mucha intensidad dando lugar a inundaciones", ha continuado.

Del Campo incide en que en las zonas en aviso rojo (Valencia, Alicante y Baleares) las precipitaciones son tan fuertes que pueden acumularse grandes cantidades de agua: más de 300 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas en las zonas en aviso rojo, dando lugar a inundaciones y crecidas de cauce.

"Es fundamental seguir los avisos y las recomendaciones de Protección Civil y no salir de casa", ha subrayado. Se recomienda también evitar zonas inundables, y alejarse de cauces y torrentes.

Además de las zonas en aviso rojo, hoy están en naranja, por peligro importante de lluvias algunas zonas de Sevilla, Málaga y Cádiz, el litoral de Granada y Almería, Murcia y Mallorca.

La precipitación acumulada en estas zonas en aviso naranja podría ser de más de 50 litros por metro cuadrado en una hora, con acumulados de más de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. En las Islas Baleares, esos 150 litros podrían caer en tan solo 5 o 6 horas.

Incidencias

El temporal ha dejado numerosas incidencias en las últimas horas en la región mediterránea. En Andalucía, donde ayer se activó el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en la fase de emergencia, situación operativa 1, se registraron 89 durante la madrugada, 73 de ellas en la provincia de Málaga.

En Málaga capital se ha caído una parte del techo del centro de salud de la barriada de El Palo tras la intensa lluvia de la madrugada y se han inundado algunas zonas, sin que se hayan producido daños personales.

El Campeonato de Andalucía de Media Maratón en Motril (Granada) previsto este domingo se ha suspendido por las tormentas.

En Alicante ciudad, la fuerte lluvia y el viento provocaron ayer una tuba o manga sobre el cielo de la ciudad (un fenómeno aproximado a un tornado que no llega a tocar tierra) sin que haya dejado daños materiales.

La lluvia ha provocado hoy inundaciones en las calles del municipio alicantino de Denia.

En Cataluña, las zonas más afectadas han sido la comarca gerundense de La Selva y las barcelonesas de Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, así como los de la ciudad de Granollers (Barcelona).

En Baleares, la alerta de Protección Civil por aviso rojo meteorológico ha saltado este domingo a las 11.21 horas en los dispositivos móviles de la ciudadanía de Ibiza y Formentera, por riesgo inminente de inundación por precipitaciones intensas, y se ha repetido a las 11.46 horas para suspender todas las actividades al aire libre.

Próximas horas

El riesgo de inundaciones seguirá siendo muy alto a lo largo de esta tarde, de la madrugada y de las primeras horas de la mañana del lunes.

Habrá tormentas de intensidad muy fuerte o torrencial, con acumulados importantes y rachas muy fuertes de viento, en la Comunidad Valenciana, los litorales del sureste y Baleares.

A partir de la mañana del lunes se darán chubascos y tormentas fuertes en Andalucía y el litoral de la Comunidad Valenciana, y por la tarde, muy fuertes y persistentes en Cataluña.

Aemet mantiene mañana el aviso rojo por riesgo extraordinario de fuertes precipitaciones al Sur de Valencia y al Norte de Alicante.

En la isla canaria de El Hierro, se esperan también precipitaciones fuertes y persistentes.

A partir del martes es probable que la inestabilidad vaya disminuyendo y quedando restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares.