Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y Feijóo, actos de PP, PSOE y Vox, encuestas, voto por correo y sondeos
La agenda política de hoy está marcada por el despliegue del PP en Cataluña y Andalucía, la ofensiva de Vox y las movilizaciones sociales en Madrid.
Sánchez se agarra al efecto "hay partido" y la ilusión del empate desdeñando la ventaja de 11 puntos con el PP que le da el CIS
Alberto Núñez Feijóo protagoniza el acto principal del PP en Barcelona junto a Alejandro Fernández y Xavier García Albiol.
Por parte de Vox, Carlos Hernández Quero estrena la mañana con una entrevista en EsRadio. Este domingo también comparece el jefe de la delegación en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en un acto ante los medios de comunicación en Sevilla.
En el plano civil, la plataforma 'PararLaGuerra' presenta en Madrid su campaña para llevar a Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional. Por la noche, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cierra la jornada con una entrevista en 'Salvados'.
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Almirante Garat: "El Gobierno ocultó la intrusión naval en Ceuta con fines electorales. Allí debe haber un barco de guerra"
El almirante en retiro Juan Rodríguez Garat ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo tras la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta, asegurando que el Gobierno ocultó el episodio por motivos electoralistas de cara al 29-N.
En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, señala que la política de "concesiones" iniciada con Rabat en 2022 no ha dado frutos y califica los acontecimientos de maniobra de "guerra híbrida", reclamando además la presencia permanente de un barco de guerra en la ciudad autónoma.
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Sánchez se agarra al efecto "hay partido" y la ilusión del empate desdeñando la ventaja de 11 puntos con el PP que le da el CIS
El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, busca infundir ánimos en las filas del PSOE tras su intervención ante el Comité Federal, llamando a la movilización de la militancia bajo la premisa de que "hay partido" de cara al 29-N.
Sánchez elude dar por hecha la distancia con el Partido Popular y centra su discurso en la esperanza de dar un vuelco a las encuestas, apelando al electorado progresista ante los recientes tropiezos de la derecha en materia de pensiones y recortes.
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Elecciones generales del 29-N, en directo | La agenda política de este domingo 18 de octubre
¡Buenos días! Bienvenidos al seguimiento en directo de la actualidad política de este domingo 18 de octubre, donde la precampaña para las elecciones generales del 29-N arranca con fuerza.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza en Barcelona el gran acto de la jornada junto a Alejandro Fernández y Xavier García Albiol, mientras la formación despliega también a Jaime de los Santos en Córdoba y a Ester Muñoz en Valladolid.