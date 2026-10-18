Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y Feijóo, actos de PP, PSOE y Vox, encuestas, voto por correo y sondeos

Alberto Núñez Feijóo protagoniza el acto principal del PP en Barcelona junto a Alejandro Fernández y Xavier García Albiol.

Por parte de Vox, Carlos Hernández Quero estrena la mañana con una entrevista en EsRadio. Este domingo también comparece el jefe de la delegación en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en un acto ante los medios de comunicación en Sevilla.

En el plano civil, la plataforma 'PararLaGuerra' presenta en Madrid su campaña para llevar a Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional. Por la noche, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cierra la jornada con una entrevista en 'Salvados'.