Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo

Los Reyes realizarán este miércoles la que será su primera visita oficial a Melilla y donde se espera que reciban una acogida igual de multitudinaria que la que han tenido en Ceuta.

Felipe VI y Letizia llegarán a Melilla poco antes de mediodía procedentes de Ceuta, donde han decidido pasar la noche en un gesto más de apoyo hacia los ceutíes tras la que ha sido la primera visita real después de la efectuada por Juan Carlos I y Sofía en 2007 a ambas ciudades autónomas.

Felipe VI saluda a los ceutíes. REUTERS/Pedro Nunes

La agenda arrancará con una visita a la Asamblea de Melilla, donde tendrán ocasión de reunirse con las autoridades de esta ciudad autónoma que preside Juan José Imbroda, si bien cabe esperar que antes de ello, y como ha ocurrido este martes en Ceuta, se den antes un baño de multitudes y se detengan a saludar a los miles de melillenses que se darán cita en las calles para recibirles.

No en vano, Imbroda ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a que acudan a recibir a los Reyes, pidiendo incluso a la Administración General del Estado y a los empresarios que lo faciliten, al tiempo que ha dejado claro que la visita "marcará un antes y un después" para Melilla.