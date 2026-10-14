Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo
La visita de los Reyes a Melilla y el mitin de Pedro Sánchez en Zaragoza marcan la agenda política de este miércoles.
Ceuta se vuelca para recibir a Felipe VI y a Letizia entre el clamor y el entusiasmo 75 días después de la invasión
Felipe VI supedita "la buena relación con Marruecos" a que "Ceuta es España" y emplaza al Gobierno y la UE a defenderla
Los Reyes realizarán hoy la que será su primera visita oficial a Melilla y donde se espera que reciban una acogida igual de multitudinaria que la que han tenido en Ceuta. Además de trasladar su solidaridad tras la entrada masiva de migrantes del pasado mes de julio, Felipe VI ha querido dejar de manifiesto la españolidad de ambas ciudades autónomas.
En cuanto a la agenda de la precampaña electoral, Pedro Sánchez protagoniza en Zaragoza un nuevo mitin, en el que estará acompañado de la exministra Pilar Alegría, secretaria general del PSOE Aragón. Y el CIS publica su primera encuesta que incluye estimación de voto desde que se anunció el adelanto de las generales al 29-N.
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La pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, tiene dos sociedades en Panamá además de sus 30 pisos en España
Sergi Vélez Viola, pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, cuenta con dos empresas en Panamá dentro del conglomerado empresarial de su familia.
Su negocio internacional se añade a las actividades inmobiliarias que lleva a cabo en España a través de la empresa Nest Capital Homes, una de las firmas del grupo, que dispone de un mínimo de 30 viviendas y estudios destinados al alquiler.
La trayectoria del empresario también incluye otra empresa en Argentina. Los registros mercantiles del país reflejan su participación en la junta directiva de Nueve Tigres SA, una empresa anteriormente presidida por su padre, José Luis Vélez Burrell, y de la cual salió en 2019.
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El TC descarta intervenir antes del 29-N para revisar la suspensión del voto de los nietos acordada por el TS
El Tribunal Constitucional no prevé intervenir antes de las elecciones del 29-N para revisar la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el voto de los extranjeros que han sido nacionalizados españoles gracias a la Instrucción -posiblemente ilegal- del Ministerio de Justicia que indicó cómo aplicar la 'ley de nietos'.
Según fuentes del Tribunal Constitucional, las decisiones que haya que adoptar en este asunto corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, donde hay dos procedimientos abiertos, y a la administración electoral (la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral).
Y, si los eventuales recursos de amparo llegasen al TC antes del día de la votación, no cabría adoptar una medida cautelarísima (sin oír a las partes) para dejar en suspenso la, a su vez, suspensión cautelar del voto de los 'nietos' acordada por el Tribunal Supremo.
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Los Reyes viajan por primera vez a Melilla tras reafirmar su españolidad desde Ceuta
Los Reyes realizarán este miércoles la que será su primera visita oficial a Melilla y donde se espera que reciban una acogida igual de multitudinaria que la que han tenido en Ceuta.
Felipe VI y Letizia llegarán a Melilla poco antes de mediodía procedentes de Ceuta, donde han decidido pasar la noche en un gesto más de apoyo hacia los ceutíes tras la que ha sido la primera visita real después de la efectuada por Juan Carlos I y Sofía en 2007 a ambas ciudades autónomas.
La agenda arrancará con una visita a la Asamblea de Melilla, donde tendrán ocasión de reunirse con las autoridades de esta ciudad autónoma que preside Juan José Imbroda, si bien cabe esperar que antes de ello, y como ha ocurrido este martes en Ceuta, se den antes un baño de multitudes y se detengan a saludar a los miles de melillenses que se darán cita en las calles para recibirles.
No en vano, Imbroda ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a que acudan a recibir a los Reyes, pidiendo incluso a la Administración General del Estado y a los empresarios que lo faciliten, al tiempo que ha dejado claro que la visita "marcará un antes y un después" para Melilla.
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Elecciones generales 29N | Arranca la jornada del miércoles 14 de octubre
¡Buenos días! Arrancamos este miércoles 14 de octubre el seguimiento en directo de toda la actualidad política en España, con la mirada puesta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Pedro Sánchez protagonizará esta tarde un mitin en Zaragoza, mientras los partidos continúan perfilando sus alianzas y candidaturas para la cita con las urnas.