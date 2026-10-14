María Dolores Saurín, como primera teniente de Alcalde de Abanilla, promocionando el turismo en su pueblo. Gobierno de Honduras

Abanilla llora la muerte de María Dolores Saurín, la "mohicana" de la política municipal durante 16 años

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LO ESENCIAL Las claves Fallece María Dolores Saurín, exconcejala y primera teniente de alcalde de Abanilla entre 2007 y 2023. Destacó por su independencia política tras militar en el PSOE, pasar al Grupo Mixto y fundar el partido independiente IUMA, llave de gobierno en 2019. Especialmente combativa en la defensa de los servicios municipales y causas ambientales, denunció los vertidos en la Sierra de Abanilla. Tras dejar la política emprendió en el turismo rural con su alojamiento 'De Lola al Cielo', impulsado mediante iniciativas de inteligencia artificial.

Abanilla llora la muerte de María Dolores Saurín Riquelme (1959-2026): una de las políticas más combativas e implicadas con sus vecinos que ha visto pasar en toda su historia el pequeño salón de plenos del Ayuntamiento.

Así lo demuestra el hecho de que María Dolores militó en el PSOE, luego pasó al Grupo Mixto y acabó fundando un partido independiente que se convirtió en llave de la Alcaldía tras las elecciones municipales de 2019.

Todos los partidos la temían porque María Dolores no estaba sujeta a ideologías, no se casaba con nadie, solo con sus vecinos y sus necesidades: desde mejorar la iluminación de la vía pública a mejorar la recogida de basura o el asfaltado de una calle. Cosas sencillas, pero importantes para los abanilleros.

Ella solía decir que era "una mohicana de la política", siempre rebelde para defender las pequeñas causas o para denunciar a grandes empresas como Proambiente, cuyo vertedero protagonizó uno de los mayores delitos ambientales de la Región de Murcia, por el enterramiento de cientos de kilos de basura en parcelas agrícolas y en la Sierra de Abanilla.

María Dolores nunca se arrugó ante nada ni ante nadie. En la última etapa de su intensa vida en la política municipal, fundó el partido Independientes Unidos por el Municipio de Abanilla (IUMA) con el que hizo historia al obtener un acta de concejal, con su propio programa, y convertirse en partido bisagra.

Una vez más, demostró que su pasado en el PSOE no le pesaba y pactó gobernar con el Partido Popular, como primera teniente de alcalde, situándose al frente de carteras como Turismo, Industria, Empleo, Turismo y Comercio.

La escalinata

Esta mohicana de la política siempre tuvo una visión adelantada y apostó por promocionar el patrimonio local de Abanilla, uno de los pueblos de la España que se vacía. Uno de sus grandes hitos fue la intervención pictórica en la escalinata de acceso al Sagrado Corazón de Jesús, conocida como "La mirada de un pueblo", obra del artista Jonathan Rodríguez.

El mural que recorre la escalinata hasta la estatua del Sagrado Corazón de Jesús Apala Murcia

Desde 2007 hasta 2023 fue elegida concejal por sus vecinos y el apoyo se lo devolvió con trabajo. Era ese tipo de políticas que a un vecino del pueblo le cogía el teléfono a cualquier hora.

'De Lola al Cielo'

Cuando se acabó la política no se jubiló porque su corazón tenía la potencia de un Ferrari, no servía para estar parada, y con 65 años emprendió en el turismo rural.

La exedil María Dolores restauró la centenaria casa de campo de su querido padre, para alquilarla a los turistas que visitaran esta localidad murciana, surcada por el río Chícamo, marcada por espectaculares paisajes de badlands y que limita con la provincia de Alicante.

"La política de pueblo es una política de contacto, de ver a la gente por la calle o por el supermercado y que te cuenten sus cosas y poder ayudarles, eso me encanta", según explicaba María Dolores Saurín en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, justo después de poner en marcha su alojamiento rural: 'De Lola al cielo'.

A sus 65 años, para promocionar su proyecto tiró de la inteligencia artificial [IA] para componer una serie de canciones y vídeos que captasen el interés de los turistas en su casa, en el paraje de El Olivar de Abanilla, con una piscina con agua del río Chícamo, con energía que generaban placas solares y frutales que eran salvajes como el espíritu de María Dolores Saurín Riquelme.

Uno de los vídeos promocionales realizados por María Dolores Saurín para mostrar su casa de campo, con canciones hechas por inteligencia artificial.

La enfermedad llamó a su puerta, pero Lola no se rindió. Hasta el día de su fallecimiento fue una mujer apasionada, amiga de sus amigos, familiar, siempre preocupada por su hija, una médico con vocación de servicio como su madre.

Hasta el final estuvo con su pareja, Luis, con el que se casó el pasado verano. Su gran amor en momentos claves de su vida.

Este periodista de EL ESPAÑOL tuvo la suerte de conocerla cuando empezó su carrera en la Cadena COPE, luego se convirtió en fuente de múltiples informaciones en el diario La Verdad y se forjó una amistad que ha perdurado siempre. Escribir estas líneas es terrible: me duele el alma.

El Ayuntamiento de Abanilla ha informado del deceso de la exconcejal, este miércoles 14 de noviembre, a las 14.43 horas.

"En el día de hoy hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de María Dolores Saurín Riquelme, concejala de la corporación municipal del Ayuntamiento de Abanilla durante la VIII, IX, X legislatura municipal entre los años 2007 y 2019 y Teniente de alcalde durante la XI legislatura entre los años 2019 y 2023. Trasladar en nombre de todo el ayuntamiento nuestro cariño a toda su familia y amigos. Descansa en paz, María Dolores".

Tus vecinos jamás te olvidarán mohicana.