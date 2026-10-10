Sánchez hace de Maricarmen su emblema de campaña y recurre a militantes de toda Andalucía para llenar Dos Hermanas

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez inicia la precampaña en Dos Hermanas (Sevilla), su escenario talismán desde 2017, arropado por militantes movilizados en autobuses de toda Andalucía. El presidente sitúa el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años fallecida tras ser desahuciada en Madrid, como uno de los emblemas centrales de su discurso en materia de vivienda. Sánchez reivindica las urnas llenas frente a los 'bulos' de la derecha y defiende cuatro años más de gobierno progresista apelando a la esperanza frente al miedo. La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, acompaña a Sánchez en el acto, destacando su valentía para afrontar este 'viaje a la victoria'.

Volvía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su lugar talismán, la localidad sevillana de Dos Hermanas, donde comenzó todo, según ha expresado él mismo, para renacer de sus cenizas.

Y lo hacía acompañado por militantes de las ocho provincias de Andalucía, la mayoría viejas caras conocidas.

Lo ha dicho el propio alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, al inicio de su intervención. "Gracias a todos los socialistas de todos los puntos que han venido hasta aquí".

Pero también delataba esta circunstancia el reguero de autobuses en fila por la avenida del auditorio de Los del Río, que casi colapsan los accesos y el parking público cercano donde estaban todos aparcados.

Y las más de diez filas de asientos en las gradas con el cartel: 'Reservado para autobuses'.

Al auditorio, en concreto, han accedido más de 5.000 personas. Un lleno absoluto frente a un sol abrasador, según los organizadores, pero no todos eran de la propia Dos Hermanas, cuyo espacio había que llenar como fuera.

Esta localidad cuenta de por sí con casi 150.000 habitantes, es la novena más grande de la comunidad tras las ocho capitales, y una larga trayectoria socialista pues nunca ha gobernado el PP. No obstante, sí ganó Juanma Moreno en las dos últimas elecciones autonómicas.

Y hasta allí se fue Sánchez para arrancar ahora su precampaña como ya lo hizo en 2017 cuando anunció en esta localidad que volvería a recurrir a la Secretaría General para llegar a la Moncloa o en 2023 cuando dijo claramente que no quería que su viaje presidencial acabara en julio de ese mismo año.

No acabó y ahora tampoco quiere que acabe el próximo 29 de noviembre. "Hace diez años me dijeron: 'Pedro, no es posible'. Vine a Dos Hermanas y el resto ya es historia".

Los autocares que desplazaron a militantes del PSOE hasta Dos Hermanas. Inma León

Para ello, ha dejado claro cuál será su emblema de campaña: Maricarmen, la señora de 87 años que murió hace unos días tras ser desahuciada de su piso de Madrid.

"Maricarmen y todos los que se movilizan por la causa de la vivienda abrieron el camino y nosotros lo recorreremos para llegar tan lejos como quiera la gente de la calle y nos permita la fuerza del voto".

Por tanto, una de sus primeras promesas electorales será esta: "Honrar ese ejemplo de vida" y que lo que "sufrió Maricarmen no lo sufra nadie más". Todo ello después de que la propia Maricarmen culpara también a Pedro Sánchez de su situación en un vídeo que se difundió tras su desahucio.

El acto arrancó casi una hora más tarde de lo previsto y comenzó con un vídeo con imágenes del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, sembrando dudas sobre el voto por correo.

Sin embargo, Sánchez lo tilda de bulo, que expanden, según él, porque no quieren que la gente vote por "miedo a perder" y por la siguiente ecuación: "Con las urnas llenas, gana la gente, y con las vacías, los poderosos que mueven los hilos".

En cualquier caso, en este primer acto de campaña Sánchez se ha reivindicado como "un perro que no tiene amo", criticando criticado la "fábula de Pedro y el lobo" que, en su opinión, difunden contra él representantes de PP y Vox.

Pero Sánchez tiene una premisa de cabecera: "El miedo no gana elecciones, gana la esperanza para tener cuatro años más de derechos sociales y la derecha de nuevo a la oposición, cuatro años más por no haber hecho sus deberes".

Su estratega de campaña lo ha acompañado en el acto. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha destacado este sábado su "valentía", agradeciéndole también que empiece, de nuevo en Dos Hermanas, "su apasionante viaje a la victoria".

Y, por muchas encuestas y circunstancias en contra, Sánchez cree que puede conseguirlo.