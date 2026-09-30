Serrano afea a TVE que dé voz al actor Daniel Guzmán en Sol, condenado por agredir a okupas de un piso de su propiedad

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LO ESENCIAL Las claves Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, critica a TVE por entrevistar al actor Daniel Guzmán en la acampada de Sol. Daniel Guzmán, condenado por agredir a okupas en una vivienda de su propiedad, fue entrevistado en el programa especial sobre vivienda tras la aprobación de nuevos decretos. Serrano reprocha que el presentador Xavier Fortes no mencionara la condena de Guzmán durante la emisión. Guzmán se mostró muy crítico con los nuevos decretos de vivienda del Gobierno, calificándolos de "tomadura de pelo" y afirmó que la indignación social es muy grande.

Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, ha afeado a TVE por entrevistar en la acampada de Sol a Daniel Guzmán, condenado por desalojar con violencia a unos jóvenes que habían okupado una vivienda deshabitada de su propiedad.

El actor y director de cine fue uno de los testimonios recogidos en el especial Decreto Maricarmen, emitido anoche por La 2 y el Canal 24 Horas, después de que el Consejo de Ministros aprobase dos decretos en materia de vivienda.

El programa, que contó con la presencia de la ministra Isabel Rodríguez, estuvo presentado por Pepa Bueno desde el plató, y por Xabier Fortes, que ejerció de reportero desde la céntrica plaza madrileña.

"La hipocresía con cobertura de TVE", ha denunciado el número dos de Isabel Díaz Ayuso en redes sociales. "Seguro que Guzmán puede dar un taller en Sol sobre cómo echar a okupas de tu casa y luego manifestarse junto a ellos".

Serrano ha criticado además que Xavier Fortes no hiciera referencia durante la entrevista a la multa de 600 euros que Guzmán tuvo que pagar tras ser condenado por un delito leve de lesiones: "El presentador no le dijo nada de esto claro".

La hipocresía con cobertura de TVE. Seguro que Guzmán puede dar un taller en Sol sobre como echar a okupas de tu casa y luego manifestarse junto a ellos. El preeentador no le dijo nada de esto claro. 😏 https://t.co/zfLiB1ILZU pic.twitter.com/MpIYFPPkyV — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) September 30, 2026

"Me ha contado que lleva durmiendo aquí 3 o 4 días", dijo Fortes al introducir la entrevista, para preguntar a Guzmán después si el desalojo de Maricarmen había sido el detonante de las protestas.

"La gentrificación es un problema que ya nos afecta a todos desde hace muchísimo tiempo", respondió el actor.

"Desde el primer día hasta hoy, he notado muchísima más gente. Ayer, cuando se para el desahucio de Maricarmen debió ser un subidón", añadía Fortes a continuación.

Guzmán respondió confirmando que "cada vez se suma más gente" aunque, matizó que él lo hacía de forma "anónima" para "apoyar en la medida de lo posible porque la indignación es muy grande".

Critica los decretos

El ganador de 2 premios Goya fue muy crítico a la hora de valorar los decretos que el Gobierno sacó adelante contrarreloj. "Es una tomadura de pelo. No son medidas que maquillen, lo que hacen es despistar. No tiene ningún sentido", afirmó.

"La gente ya está indignada y cabreada. No tiene capacidad de acceso a la vivienda", agregó. "Esto en una sociedad occidental no se puede tolerar".

Por otra parte, la ministra de Vivienda confirmó durante una de sus intervenciones que los reales decretos no habían terminado de redactarse.

"¿Cuándo entrarán en vigor?", preguntó Pepa Bueno, a lo que Rodríguez contestó: "Como he venido para acá creo que se ha terminado de corregir el texto, las correcciones técnicas... Tan pronto como se corrija se envía al BOE".

El especial Decreto Maricarmen también contó con la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.