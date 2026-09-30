La Policía interviene machetes de fabricación casera en Sol y los agentes piden levantar ya el campamento "por seguridad"

El alcalde Almeida denuncia altercados violentos y daños en el monumento del Oso y el Madroño, que será vallado por la Policía Municipal.

El Ayuntamiento de Madrid ha enviado documentación sobre la presencia de adoquines y cuchillos en el campamento a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) solicita una intervención urgente del delegado del Gobierno y la evaluación inmediata de los riesgos.

La Policía ha intervenido machetes de fabricación casera y otros objetos peligrosos en la acampada de la Puerta del Sol.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado una intervención urgente del delegado del Gobierno en Madrid ante la situación de seguridad en la acampada de la Puerta del Sol.

La organización exige una evaluación inmediata de los riesgos y que se indiquen las actuaciones necesarias para proteger a los ciudadanos y a los agentes.

La petición llega después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciara el envío de documentación a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior.

Según el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ese material muestra adoquines dentro de tiendas de campaña y cuchillos de grandes dimensiones.

Almeida ha afirmado que se han producido "altercados violentos", a lo que ha asegurado que "no se puede considerar una manifestación pacífica" cuando se "vandaliza" un monumento de interés cultural como es el Oso y el Madroño que será vallado por la Policía Municipal.

Una fotografía facilitada a EL ESPAÑOL muestra machetes artesanales con empuñaduras recubiertas de cinta azul. Objetos que han sido intervenidos por los agentes de policía desplegados en la zona.

La acampada comenzó el sábado en la plaza madrileña tras una manifestación por el derecho a la vivienda.

El SUP sostiene que los nuevos elementos conocidos requieren una respuesta antes de que se produzca un incidente. Pide al delegado del Gobierno que asuma sus competencias y fije las instrucciones para los agentes.

"Si existen objetos potencialmente peligrosos en la acampada, la situación debe evaluarse de inmediato", señala la organización en su comunicado de este miércoles.

"Pedimos al delegado que asuma sus competencias, valore los riesgos y dé instrucciones claras. La prevención debe producirse antes de que tengamos que lamentar incidentes", añade. La organización reclama que el análisis de seguridad preceda a cualquier decisión sobre cómo actuar en la plaza.

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