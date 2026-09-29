Tensión entre Míriam Nogueras y Silvia Intxaurrondo: "Que no conteste lo que usted quiera no quiere decir que no le conteste"
La portavoz de Junts en el Congreso choca en directo con la presentadora de TVE en 'La hora de La 1' por el decreto de vivienda.
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Tensa entrevista entre Míriam Nogueras (Junts) y Silvia Intxaurrondo (TVE) por el real decreto de vivienda.
Nogueras defendió la postura de Junts, pidiendo bonificaciones y protección al pequeño propietario, y culpó a Sumar de vetar esta protección.
La periodista insistió en recibir respuestas concretas, mientras Nogueras argumentó que el asunto es complejo y no puede responderse en pocos segundos.
El intercambio estuvo marcado por interrupciones y reproches mutuos sobre el tiempo y la claridad de las respuestas.
Tensísima entrevista la que ha protagonizado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, con Silvia Intxaurrondo en TVE, a colación del real decreto de ley de vivienda, que finalmente serán dos.
La presentadora de La hora de La 1 recriminó a la política la falta de precisión a la hora de responder la pregunta "concreta" que le había planteado.
"¿Qué separa esta mañana a Junts del Gobierno para que este decreto de vivienda pueda salir adelante?".
Fue entonces cuando Nogueras se extendió en su respuesta, con el objetivo de aportar "contexto" frente a la postura de su grupo parlamentario.
La portavoz de Junts pasó a explicar la propuesta que el partido presentó el pasado 3 de septiembre, "mucho antes del caso Maricarmen", en el que se proponían, entre otras cosas, bonificaciones para las familias.
"Disculpe, señora Nogueras. No me queda claro", interrumpió Intxaurrondo, que le volvió a plantear la cuestión: "En este momento, ¿qué separa al Gobierno para sacar el decreto de vivienda?".
"Si me puedo acabar de explicar, seguramente le quede mucho más claro", espetó la diputada de Junts, volviendo a extenderse en su respuesta, señalando que han propuesto "desgravar alquileres e hipotecas, rebajar el IVA de la construcción y de la compra...".
Rifirrafe entre Miriam Nogueras y Silvia Intxaurrondo en La Hora de la 1— jose (@joseruubioo) September 29, 2026
Nogueras asegura que no le deja tiempo para contestar e Intxaurrondo contesta
“Le emplazo a tener otra entrevista en la que responda a las preguntas” pic.twitter.com/ZIDyTrc3o2
"Seguimos con la puerta abierta, entendemos la situación", ha asegurado Nogueras, a lo que Intxaurrondo volvía a interrumpirla.
"Señora Nogueras. Discúlpeme. Aspiro a que después de escucharle cuatro minutos hablando, me responda usted a la pregunta", le recriminaba la periodista.
E insistía: "La pregunta es súper concreta. Es incómodo hablar una encima de la otra. ¿Dónde está el problema".
La portavoz de Junts replicó a continuación: "Usted me ha hecho una pregunta y yo la voy a responder. Nos hemos acostumbrado que las respuestas sean de 10 segundos, 30 a lo sumo".
Tras quejarse de que el problema es "muy grave" como para responderlo en poco tiempo, Nogueras afirmó que "hay un veto de los socios de Sumar que no aceptan la protección al pequeño propietario".
"Es imprescindible que Sumar frene este veto", añadía, explicando que la idea de Junts es que el Estado asuma el coste de no desahuciar cuando el casero no sea un fondo de inversión.
"Lo de los titulares de 15 segundos no lo dirá por mí, que lleva hablando más de tres minutos en cada respuesta", inquirió Intxaurrondo. "Lleva hablando sin parar más de 3 minutos por cada respuesta, y eso que todavía no me ha respondido a la primera".
"Usted sabe que en este programa no cortamos a la gente", agregaba la presentadora, a lo que Nogueras negó: "Lleva cortándome todo el rato".
"Discúlpeme que estaba hablando yo. En este programa siempre se ha explicado sin que se le haya cortado", cortó otra vez Intxaurrondo. "Pero hay que responder a las preguntas".
Fue entonces cuando la periodista de RTVE le hizo una última pregunta: "¿Usted qué considera pequeño propietario?". Pero Nogueras volvía a explayarse, y Silvia volvía a hartarse: "Es tremendamente sencillo definir qué es un pequeño propietario".
"Le emplazo a otra entrevista donde usted responda a las preguntas que yo le planteo con todo el tiempo del mundo, porque me parecería una falta de respeto que no lo hiciera", replicó Intxaurrondo, avivando el choque con Nogueras.
"Que no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste", recriminaba la política, a lo que la periodista zanjaba: "Me conformo con que responda algo".