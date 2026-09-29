El exministro, en su casa durante la entrevista con EL ESPAÑOL. EL ESPAÑOL

Muere a los 80 años Julián García Vargas, ministro de Defensa y Sanidad durante la etapa de Felipe González

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Las claves Generado con IA Fallece a los 80 años Julián García Vargas, exministro de Defensa y Sanidad durante los gobiernos de Felipe González. Como ministro de Defensa, redujo el servicio militar obligatorio de doce a nueve meses y modernizó las Fuerzas Armadas para adaptarlas a la OTAN. En Sanidad, consolidó el sistema sanitario público tras suceder a Ernest Lluch. Presentó su dimisión tras el escándalo de las escuchas ilegales del CESID y, tras dejar la política, presidió entidades del sector militar y el ICO.

Muere a los 80 años, Julián García Vargas (Madrid, octubre de 1945), el que fuera ministro de Defensa (1991-1995) y Sanidad (1986-1991) en las legislaturas del socialista Felipe González.

Economista e inspector de Hacienda, comenzó su andadura política sucediendo a Ernest Lluch en el departamento de Sanidad en plena expansión y consolidación del sistema sanitario público.

Como titular de la cartera de Defensa redujo el tiempo de servicio militar obligatorio de doce a nueve meses, la cual acabaría desapareciendo con el Ejecutivo de José María Aznar. Tomó esta decisión en un momento en el que las quejas por esta obligación entre los hombres españoles se multiplicaban y se reivindicaba la objeción de conciencia.

Llegó a Defensa en sustitución de Narcís Serra durante la guerra de los Balcanes, lo que le hizo convertirse en enviado especial de la Unión Europea para velar por el cumplimiento de los acuerdos de paz de Dayton. Durante la contienda, envió destacamentos militares españoles en misión de paz a una Yugoslavia en descomposición.

Su perfil tecnócrata le llevó a realizar una modernización estructural de las Fuerzas Armadas españolas para que se adaptara a los estándares de la OTAN, organización en la que España había ingresado en 1982.

Presentó su dimisión cuando El Mundo hizo público el escándalo de las escuchas del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa). Un caso de espionaje ilegal por parte del servicio secreto español. El servicio había registrado conversaciones telefónicas de políticos, periodistas y empresarios durante una década.

Tras su salida de Moncloa, García Vargas ha seguido ligado al mundo de la industria militar presidiendo la Fundación Feindef y Tedae (Asociación Española de las Empresas Tecnológicas de Defensa). También ocupó el cargo de presiente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

A partir de las cuatro de la tarde tendrá lugar la capilla ardiente en el tanatorio de San Isidro (Madrid) y mañana la familia organizará una despedida.

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