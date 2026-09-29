Seis guardias civiles sostienen que Marlaska les cesó tras negarse a elaborar el dosier ideológico de periodistas

El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid evalúa investigar una denuncia contra los responsables del dosier, que recogía datos y posiciones políticas de 280 periodistas.

El cese coincidió con la desaparición de la Oficina de Relaciones Institucionales y Sociales (ORIS), donde trabajaban los agentes, lo que podría estar vinculado a su negativa.

El encargo de realizar el dosier provocó incomodidad entre los agentes, quienes finalmente comunicaron su negativa a continuar por dudas sobre la licitud del trabajo.

Seis guardias civiles fueron cesados tras negarse a seguir elaborando un dosier que clasificaba a periodistas por su supuesta ideología en el Ministerio del Interior.

Interior cesó a seis guardias civiles que formaban parte del equipo de Comunicación del ministro, seis meses después de que se negaran a seguir elaborando el polémico dosier que clasifica a periodistas por su supuesta ideología.

Los agentes recibieron el encargo con "incomodidad" en 2024 y lo estuvieron desarrollando durante semanas, hasta que transmitieron su negativa a continuar por las dudas sobre la licitud de ese trabajo.

Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes próximas al equipo que trabajaba para el ministro Fernando Grande-Marlaska en el momento en que ocurrieron los hechos.

El cese se le comunicó a estos agentes el 29 de abril de 2025, el día siguiente al apagón, y se hizo efectivo el 5 de mayo, tal y como consta en el Boletín Oficial de la Guardia Civil.

La resolución supuso la propia desaparición de la Oficina de Relaciones Institucionales y Sociales (ORIS) del Ministerio del Interior. Los seis guardias fueron derivados a diversas comandancias y ven una posible relación entre esa decisión y su oposición al trabajo encomendado.

Seis meses antes habían recibido el encargo de hacer el dosier ideológico de periodistas. Aunque empezaron a desarrollarlo, acabaron transmitiendo su negativa a continuar, desvinculándose totalmente del mismo, según las fuentes consultadas.

Boletin de la Guardia Civil con el cese de los miembros de la ORIS de Interior EL ESPAÑOL

El juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, que dirige la magistrada Margarita Valcarce, ha pedido opinión a la Fiscalía antes de decidir si investiga una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa contra los responsables en Interior del dosier de periodistas clasificados según su ideología.

En la providencia judicial, la magistrada explica que la denuncia va "dirigida contra quienes resulten responsables por los hechos relacionados con la elaboración, tratamiento, almacenamiento, conservación y eventual utilización en el ámbito del Ministerio del Interior y de su Oficina de Comunicación, de un documento en el que se identifica y clasifica a centenares de personas vinculadas a medios de comunicación y tertulias".

El cese de los guardias civiles del departamento que realizó parte de este fichero puede abrir una nueva línea de investigación: la posible vinculación entre su negativa a seguir elaborando ese documento y la desaparición, pocos meses después, de la Oficina de Relaciones Institucionales y Sociales.

De hecho, el despacho jurídico que impulsa la denuncia contra Interior estudia solicitar, tal y como ha podido conocer EL ESPAÑOL, una declaración testifical de los antiguos integrantes de la ORIS, cuyo conocimiento directo del funcionamiento de la unidad podría resultar relevante para esclarecer las circunstancias en las que se desarrollaron los trabajos.

Los guardias civiles cesados podrían explicar ante el juez quién ordenó la elaboración del listado, qué instrucciones se impartieron y qué conocimiento tuvieron sus responsables sobre el contenido y la finalidad del documento.

También podrían determinar qué tareas realizaron, el ambiente de trabajo que se respiraba en ese equipo, muy próximo al ministro, cómo se elaboraban las fichas y qué ocurrió cuando se negaron a continuar cumplimentándolas.

Las resoluciones administrativas no especifican las razones por las que desapareció la ORIS. Se desconoce si su supresión respondió a una reorganización administrativa ordinaria o si existe relación con circunstancias relacionadas con el dosier.

El listado ideológico

La polémica por el dosier elaborado en el Ministerio del Interior que recopila información sobre 280 periodistas y tertulianos y los clasifica según sus supuestas afinidades ideológicas, trascendió en la primera semana de septiembre, tras desvelar El Confidencial ese documento interno de 54 folios.

El fichero incluía datos sobre sus trayectorias profesionales, los medios en los que trabajaban o colaboraban, fotografías y anotaciones sobre sus posiciones políticas.

El documento fue elaborado en el ámbito de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, dirigida por Nieves Goicoechea, que se incorporó al departamento de Fernando Grande-Marlaska a finales de 2023.

Precisamente, Goicoechea figura entre las personas que recibirán próximamente la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco.