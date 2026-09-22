Jordi Évole, obligado a rectificar tras señalar por corrupción a Rita Barberá en 'Salvados' por un caso que archivó la Justicia

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Las claves Generado con IA El programa 'Salvados' dedicó dos entregas a la figura de Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, abordando el caso Taula. Se emitieron afirmaciones sobre presuntas prácticas de blanqueo de dinero en el PP valenciano, pero no se mencionó que la Justicia archivó el caso. 'Salvados' tuvo que rectificar públicamente, aclarando que la Audiencia Provincial de Valencia decretó el sobreseimiento de la causa por falta de pruebas. El programa eliminó de su web el fragmento donde trataba las acusaciones contra Barberá y su supuesta falta de conocimiento del caso Taula.

Salvados, el programa que produce Jordi Évole y que dirige y presenta Gonzo, abrió su temporada número 18 con una doble entrega dedicada a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dejando a un lado Ceuta.

"¿Qué sentido tiene repetir en Salvados lo que ya están haciendo otros con Ceuta? Iremos cuando tengamos algo que nadie más pueda contar", se justificaba Gonzo con EL ESPAÑOL.

El programa de laSexta reconstruyó la biografía de la dirigente del PP, fallecida el 23 de noviembre de 2016, a través de diversos testimonios, como el de Francisco Camps o el de José Manuel García-Margallo.

Se trató también el 'caso Taula', la trama de corrupción que acabó con la carrera política de Barberá, y por la que se investigó un presunto blanqueo de dinero del PP valenciano mediante donaciones simuladas.

Pues bien, Salvados se ha visto obligado a hacer una rectificación pública sobre este asunto. Lo hizo este domingo, 20 de septiembre, al comienzo de la entrega dedicada al humorista Joaquín Reyes.

El programa emitió el siguiente mensaje a los espectadores:

"El programa Salvados aclara: En relación al programa Salvados emitido el 6 de septiembre de 2026, donde se explicaba el conocido 'caso Taula', se hace constar que la Audiencia Provincial de Valencia acabó decretando el sobreseimiento de la causa, por no haberse acreditado los hechos".

La rectificación que emitió 'Salvados' este domingo sobre el programa de Rita Barberá, emitido dos semanas antes. laSexta

El programa recogió afirmaciones como que a los asesores y concejales del PP "el partido les devolvía dos billetes de 500 euros de vuelta en B" o que a los 50 asesores y concejales "se le devolvió en B, en negro, dos billetes de 500 euros".

Sin embargo, en ningún momento se dijo que el caso 'del pitufeo' fue posteriormente archivado, al no existir pruebas de esos hechos.

Salvados, además, ha borrado de su web el extracto donde el programa habla del caso Taula, y que llevaba el siguiente título: "Rita no se quiso enterar del caso Taula": la confianza ciega de Barberá en los miembros de su Gobierno".

El caso Taula y el pifufeo: “Rita no quiso enterarse de eso”. #SalvadosRita pic.twitter.com/4V4ARsMF7n — Salvados (@salvadostv) September 6, 2026

Son declaraciones de Mayren Beneyto, una de las 49 personas del ayuntamiento de Valencia imputadas por el caso Taula, y que se dio de baja del partido. "Rita no se quiso enterar de todo aquello. Era una mujer que confiaba en las personas y no quería enterarse de lo que ocurría".

El programa dedicado a Rita Barberá se tradujo en un 5,5% de share y 564.000 con su primera entrega, que abarcó de 21:30 a 22:13, y un 6,4% con la segunda (623.000), que fue de 22:26 a 23:14.