La boya, varada en la playa en la tarde de este martes. Gustavo Molina

Interior dice que ampliará el espigón del Tarajal el día que se desinflan las boyas instaladas tras la invasión de Ceuta

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Las claves Generado con IA El Ministerio del Interior invertirá 9 millones de euros para ampliar el espigón de El Tarajal en Ceuta. Las boyas instaladas tras la invasión de julio han quedado inutilizadas tras un temporal y serán reemplazadas. La ampliación del espigón se realizará en dos fases: una prolongación de 15 metros y otra de 100 metros mar adentro. Se instalará un sistema de balizamiento flotante permanente para reforzar la frontera marítima con Marruecos.

El Ministerio del Interior ha anunciado este martes que realizará obras por valor de 9 millones de euros para alargar el espigón de El Tarajal, en Ceuta, tras conocerse que las boyas que instaló ese mismo departamento tras la invasión de finales de julio han quedado destrozadas en la playa contigua a la frontera.

Interior lo ha anunciado en un comunicado en el que describe que será "una intervención que servirá para reforzar la condición fronteriza con Marruecos de esta construcción".

Según diversas fuentes policiales presentes en el terreno, un temporal que se ha producido en los últimos días ha dejado inutilizada esta extensión artificial de la frontera que Interior colocó tras el asalto masivo de más de 70.000 personas a través del espigón.

La barrera ha amanecido este martes absolutamente inutilizada, con tramos sueltos y otros de flotadores que han quedado varados en la playa fronteriza. Así lo ha podido comprobar in situ este periódico.

Ya en los últimos días fuentes policiales de la ciudad advertían que las boyas no aguantarían mucho tiempo. Incluso hace 10 días ya hubo un tramo que se quedó inutilizado, y hubo que repararlo.

Las barreras neumáticas que colocó Interior y ahora inutilizadas están compuestas de una longitud de 500 metros con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad.

La boya, inutilizada este martes. Gustavo Molina

La estructura cuenta, además, con un anclaje de tierra y un faldón que impide que las personas puedan bucear, así como bloques de anclaje al fondo del mar.

Obra de Interior

Tan solo horas después, el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha realizado este anuncio. La obra para alargar por mar la frontera de El Tarajal se realizará en dos fases, según el comunicado del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

La primera será una prolongación mar adentro de 15 metros lineales dividida en tres tramos modulados cimentados mediante pilotes y un cerramiento superior de malla 'antitrepa' con peines curvos invertidos.

En una segunda fase, la actuación permitirá prolongar mar adentro el espigón en 100 metros lineales mediante un dique vertical. Esta actuación, en sus dos fases, tendrá un coste estimado de 7 millones de euros.

Por otra parte, la instalación de un sistema de balizamiento flotante para desplegar una red de contención de alta resistencia suspendida hasta el fondo marino para impedir el paso sumergido tendrá un coste estimado de 2 millones de euros.

Este balizamiento permanente sustituirá a la barrera flotante que, con carácter provisional, se instaló el pasado mes de agosto.

Para poder acometer la obra, Interior pedirá los informes correspondientes y favorables a la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como a otros organismos estatales que deben dar su visto bueno a la iniciativa.

Fuentes de Interior recuerdan que el ministerio ya encargó un estudio técnico y económico de viabilidad de este proyecto. Este procedimiento ha requerido de un trabajo previo, iniciado en la primera semana de agosto, que ha consistido en la elaboración de un estudio técnico-económico para el "recrecimiento y la prolongación del espigón".

Además de elaborar ese dosier, Interior ha elaborado otro informe técnico de viabilidad para la instalación del balizamiento permanente.