Detenido en Alemania Simon Verhoeven, el 'cerebro' financiero del 'caso Plus Ultra': declarará en la AN el viernes

Las fiscalías de Suiza y Francia también investigan a Verhoeven como presunto cabecilla de un entramado financiero relacionado con Venezuela.

Se le investiga por conceder préstamos con altos intereses a Plus Ultra antes de su rescate público de 53 millones de euros, y por movimientos financieros vinculados a la venta de oro y transferencias internacionales.

Verhoeven tenía una orden internacional de busca y captura y está acusado de liderar una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales junto a Luis Felipe Baca Arbulu.

Simon Leendert Verhoeven, considerado el cerebro financiero del caso Plus Ultra, ha sido detenido en Alemania y será trasladado a Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional.

La Policía detuvo a finales del mes de agosto en Alemania al bróker neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado el cerebro financiero del caso Plus Ultra.

La Oficina Sirene comunicó al órgano judicial que las autoridades alemanas prevén trasladarlo este jueves 24 de septiembre en un vuelo procedente de Fráncfort.

Su llegada a Madrid está fijada en torno a las 15:00 horas, según la notificación incorporada a las diligencias a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Una vez en territorio español, Verhoeven ingresará en el centro penitenciario que se determine. La comparecencia ante Calama está prevista para el viernes.

El financiero tenía una orden internacional de busca y captura y está considerado acreedor de la aerolínea Plus Ultra durante los meses previos al rescate público valorado en 53 millones de euros.

Junto con Luis Felipe Baca Arbulu, que ya fue detenido en la isla caribeña de Aruba, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales.

Concedió varios préstamos puente a la aerolínea a través de sociedades de inversión radicadas en distintos países. Los contratos incluían intereses elevados y cláusulas de devolución automática tras el rescate.

Las fiscalías de Suiza y Francia le investigan como presunto cabecilla del entramado financiero vinculado a Venezuela.

La investigación en España sostiene que, una vez que el Gobierno inyectó los 53 millones de euros del rescate, la aerolínea priorizó la devolución de la deuda a Verhoeven, lo que se sospecha fue una maniobra para aflorar capitales.

La denuncia inicial de la Fiscalía Anticorrupción también recogía movimientos relacionados con la venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes Unidos y posteriores transferencias a Panamá.

Plus Ultra ha defendido que recurrió a financiación privada porque no logró obtener crédito bancario durante la pandemia y se encontraba al borde de la desaparición. La compañía sostiene que los préstamos respondían a sus necesidades de liquidez.

El interrogatorio deberá aclarar el origen del dinero, las condiciones de los créditos y el destino de los pagos efectuados tras el rescate.