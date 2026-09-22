Secuencia del momento en que Pedro Sánchez saludó con dos besos a Delcy Rodríguez este martes en la Asamblea General de la ONU. Redes sociales

Los besos de Delcy a Sánchez: la heredera de Maduro cruza toda la Asamblea de la ONU para agradecerle su apoyo ante la UE

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Las claves Generado con IA Delcy Rodríguez cruzó la Asamblea de la ONU para saludar y agradecer a Pedro Sánchez el apoyo de España ante la UE para levantar las sanciones. Sánchez cortó una llamada para recibir a Rodríguez con dos besos y reafirmó el compromiso de España con el futuro de Venezuela. Es la primera vez que ambos líderes se reúnen cara a cara tras la captura de Nicolás Maduro, aunque ya habían hablado por teléfono en dos ocasiones este año. Delcy Rodríguez podría viajar a España en noviembre para participar en la Cumbre Iberoamericana, pese a las sanciones de la UE que pesan sobre ella desde 2018.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, protagonizaron este martes una de las anécdotas de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU con una escena de especial sintonía y acercamiento.

Durante el discurso ante el plenario de Naciones Unidas del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la mandataria venezolana se levantó y cruzó toda la sala para saludar a la delegación española, encabezada por Sánchez y los ministros Albares y Aagesen, para agradecerle su apoyo ante la UE para que le levanten las sanciones.

El presidente del Gobierno, que estaba hablando por teléfono, le hizo un gesto a la heredera de Maduro para que le esperase e inmediatamente cortó la llamada para saludarla con dos besos.

Delcy Rodriguez stands up, walks to greet the Spanish delegation and leaves. She is back now listening the Brazilian president. pic.twitter.com/SsuVcLuhyh — Patrícia Vasconcellos (@patricia_vasc) September 22, 2026

Delcy Rodríguez le pidió poder seguir hablando sobre la situación de su país y el jefe del Ejecutivo le respondió que por supuesto está dispuesto a ello y que España está comprometida con el futuro de la región.

Se trata de la primera conversación cara a cara que ambos mantienen desde que Donald Trump la colocó al frente del país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Aunque no se habían visto, sí habían hablado por teléfono en dos ocasiones este año.

La primera de ellas fue el 9 de enero, en la que Sánchez le trasladó el apoyo de España a una transición pacífica, dialogada y democrática en su país, y Rodríguez le planteó trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para España y Venezuela.

El 25 de junio volvieron a hablar tras los devastadores terremotos sufridos por Venezuela que dejaron más de 4.300 muertos y más de 16.700 heridos, además de cuantiosos daños en infraestructuras, entre ellos cientos de edificios que colapsaron.

En aquella ocasión, el presidente español ofreció toda la ayuda que fuera necesaria por parte de España y le trasladó la solidaridad con el pueblo venezolano y el afecto a las víctimas y sus familias.

Posible viaje a España en noviembre

Es posible que la presidenta encargada de Venezuela viaje a España en noviembre para participar en la Cumbre Iberoamericana que albergará Madrid los días 4 y 5 de ese mes.

Albares ya avanzó el pasado abril que España invitaría a Delcy Rodríguez a ese evento, aunque la Unión Europea mantiene contra ella las sanciones impuestas cuando era vicepresidenta de Maduro.

Desde que Delcy se hizo con el poder en Venezuela, el Gobierno de Sánchez ha estado presionando a Bruselas para que retire a la líder chavista de la lista de sancionados. Sin embargo, esta decisión requiere la unanimidad de los Veintisiete.

En concreto, la mandataria venezolana figura en esta lista de sanciones desde junio de 2018, una medida que le prohíbe la entrada o tránsito por territorio comunitario y mantiene congelados sus activos bajo jurisdicción europea.

Bruselas justificó estas restricciones al considerar que la dirigencia venezolana ha incurrido en acciones que vulneran la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, señalando de forma específica el rol de Rodríguez al frente de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente y la erosión de las competencias de la oposición parlamentaria.

Esta prohibición de pisar suelo europeo no impidió, sin embargo, que Delcy Rodríguez aterrizara en el aeropuerto de Madrid-Barajas en enero de 2020 y fuera recibida por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos -un episodio que generó una fuerte polémica-ni que acudiera a Bruselas en julio de 2023 para participar en la cumbre multilateral entre la UE y la CELAC gracias a las exenciones diplomáticas previstas para este tipo de foros.

Asimismo, Rodríguez viajó a La Haya en mayo para intervenir en un caso que enfrenta a Caracas y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.

Lo pudo hacer ya que es posible suspender de forma limitada la prohibición de viaje con una autorización especial, en ese caso concedida por el Gobierno neerlandés, cuando hay obligaciones internacionales o razones diplomáticas específicas, lo que incluye la participación en reuniones multilaterales, actividades ante organismos internacionales o comparecencias ante tribunales internacionales.