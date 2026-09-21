"Eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos": la oferta de las cloacas del PSOE al clan de 'Los Rochos' para archivar la causa del hermano de Sánchez

La UCO ha acreditado reuniones de Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo con la Fiscalía en las mismas fechas en que se hizo la oferta al clan de 'Los Rochos'.

La juez Biedma solicitó personarse como acusación contra las cloacas del PSOE y reveló contactos entre el grupo de Cerdán y Díez y el clan de 'Los Rochos'.

El exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada fue el intermediario con los narcotraficantes y la propuesta fue rechazada por desconfianza.

Las cloacas del PSOE ofrecieron al clan de 'Los Rochos' cerrar sus casos si eliminaban a la juez Beatriz Biedma de la instrucción contra David Sánchez, hermano del presidente.

Las cloacas del PSOE ofrecieron al clan de Los Rochos cerrar sus casos si "eliminaban" a la juez Beatriz Biedma de la instrucción de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Según ha revelado una fuente presente en las negociaciones entre las cloacas del PSOE y la organización criminal, el interlocutor con los narcotraficantes fue el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada.

"Eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos". Esa fue la oferta, según este hombre conocedor de las conversaciones, que las cloacas del PSOE hizo llegar a Los Rochos durante la primavera de 2025.

Sáenz de Tejada, exjuez apartado de la carrera judicial por una condena de violencia de género, fue reclutado por Santos Cerdán y Leire Díez para montar un comando Badajoz que lograra apartar a la magistrada Biedma de la instrucción del caso del hermano de Pedro Sánchez.

El clan de Los Rochos rechazó, según ha podido saber este periódico, el ofrecimiento de las cloacas del PSOE al desconfiar de la propuesta de Sáenz de Tejada.

Vistiendo una corbata roja, Jesús Rocho, el líder del clan; con una pajarita negra, 'El Tutu', su yerno. E. E.

El objetivo del grupo bajo coordinación de Cerdán y Díez era apartar a Biedma "por lo civil o lo criminal", asegura esta fuente a este periódico.

En la oferta a una de las bandas de narcotráfico más conocidas y peligrosas de Badajoz, las cloacas del PSOE aseguraron contar con la influencia necesaria ante Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general del Estado, para lograr que las causas pendientes contra Los Rochos se archivaran.

Personada en la causa

La juez Biedma presentó el pasado miércoles un escrito en la Audiencia Nacional pidiendo que fuera aceptada su personación en la causa contra las cloacas del PSOE como acusación particular.

En dicho escrito, Biedma reveló las conversaciones que habían existido entre el grupo de Cerdán y Díez con una banda de narcotraficantes.

La magistrada afirmaba que había tenido constancia de la "existencia de contactos" promovidos por el supuesto grupo criminal de Cerdán y Díez "con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz".

Biedma también hace referencia en su escrito a una nota en las agendas de Leire Díez en la que pone: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".

Anotación en la agenda de Leire Díez relativas a la juez Biedma. E. E.

La fecha de esta anotación es del 25 de marzo de 2025, sólo unos días después de que se rechazara el intento de Sáenz de Tejada de recusarla de la causa del hermano de Sánchez.

Esta nota en la agenda de Leire Díez guardaría relación con los contactos que mantuvo Sáenz de Tejada con los narcotraficantes y la oferta de eliminar a Biedma a cambio de beneficios judiciales.

El comando Badajoz de la cloaca intentó captar también a Joaquín Parra, exdueño del equipo de fútbol de la ciudad e imputado en un caso de hidrocarburos.

Sin embargo, Parra no colaboró. El empresario sí que tuvo conocimiento de las actividades de la organización criminal desde que el verano de 2024 se reuniera con Leire Díez y Javier Pérez Dolset en Tarifa (Cádiz).

En una grabación publicada en exclusiva por EL ESPAÑOL, Pérez Dolset reconoce al propio Parra que "el fiscal general" era su "aliado".

Por su parte, Díez afirmó tener acceso a Pedro Sánchez e informar a Moncloa de sus movimientos tras una pregunta del empresario: "¿Pedro? Hasta que no tenga todo bien claro, no lo traslado".

La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha podido demostrar que Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, también investigado y que ejerce la defensa actualmente de Santos Cerdán, se reunieron al menos dos veces con la Fiscalía General del Estado.

Estas citas tuvieron lugar en la primavera de 2025, en el mismo espacio temporal en el que la cloaca del PSOE ofreció al clan de Los Rochos un pacto con la Fiscalía si eliminaban a la juez Beatriz Biedma.

Las reuniones de Díez y Teijelo, demostradas por la UCO a través de la geolocalización de los dispositivos móviles y de mensajes de WhatsApp, tuvieron lugar los días 6 de marzo y 4 de abril de 2025.

Los informes de la UCO también señalan que hubo un tercer intento en mayo de ese año, pero que no se ha podido contrastar si finalmente se produjo o no.

Díez y Teijelo se reunieron con Diego Villafañe, quien era la mano derecha de García Ortiz en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

El propio Villafañe reconoció durante su declaración haber informado de los encuentros al entonces fiscal general del Estado.

"Reyes" de la coca

El clan de Los Rochos es de sobra conocido por las autoridades de Badajoz. Llevan más de dos décadas asentados en la ciudad pacense.

La organización estaba liderada por Jesús Rocho Sosa, el patriarca de la asociación ilícita, quien dirigía todos los negocios relacionados con el tráfico de drogas.

Rocho fue tiroteado por unos sicarios colombianos el pasado 30 de diciembre de 2024 tras un ajuste de cuentas. Varios encapuchados le abordaron en su vehículo y abrieron fuego.

La titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz, la juez Biedma, instruye esta causa, motivo por el cual las cloacas del PSOE ordenaron su persecución. Asumió el caso en funciones de guardia cuando tuvo lugar el crimen.

Pero esto no queda ahí. El 29 de febrero de 2024, nueve meses antes del tiroteo a Jesús Rocho, mataron a El Tutu, el yerno de este. De nuevo, por un asunto de drogas.

Fuentes conocedoras de las actividades delictivas de este grupo criminal le consideran el "clan más fuerte de la droga" en Badajoz: "Son los reyes".

Estas mismas fuentes les califican de "muy violentos: "Son muy potentes. Pueden hacer de todo".

Premio de Lotería

A Cintia Rocho, hija de Jesús, el exlíder del clan, le tocaron 17 millones de euros en el premio extraordinario de la Lotería por el Día de la Madre. O eso es lo que ella al menos propagaba a bombo y platillo por redes sociales.

Sin embargo, un exmiembro de Los Rochos, Saúl, aseguró ser el verdadero propietario del boleto ganador.

Este hombre, de acuerdo con su testimonio, fue amenazado y extorsionado a compartir el premio con el resto de miembros del clan. Se negó.

El tema se llevó a los tribunales, pero la Justicia archivó la causa por un presunto delito de extorsión a este hombre.

Sin embargo, a día de hoy, las intimidaciones a Saúl no han cesado y está amenazado de muerte.