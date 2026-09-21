Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, con José Miguel Contreras. Delegación del Gobierno en Madrid

El delegado de Sánchez en Madrid promociona La Séptima con las palabras de Contreras: 'Hay muchas teles de derechas'

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Las claves Generado con IA La Delegación del Gobierno en Madrid ha promocionado el lanzamiento de La Séptima, un nuevo canal generalista, citando palabras de su impulsor José Miguel Contreras. José Miguel Contreras afirma que existe un vacío absoluto de medios progresistas en la televisión privada española, dominada por ideas conservadoras. El acto de presentación contó con la presencia de altos cargos del Gobierno, como los ministros Félix Bolaños y Mónica García, e Irene Montero y Unai Sordo. La promoción institucional del canal ha generado críticas en redes sociales por el uso de una cuenta pública para dar visibilidad a una empresa audiovisual privada.

"El próximo 5 de noviembre llega a la televisión española un nuevo canal generalista, en abierto y para todos".

Con esta frase, la cuenta oficial de la Delegación del Gobierno en Madrid ha promocionado este lunes la puesta de largo de La Séptima, la nueva televisión privada financiada por los empresarios rebeldes del grupo Prisa.

La cuenta institucional recoge parte de la intervención de José Miguel Contreras, impulsor del proyecto, durante su participación este lunes en el Nueva Economía Fórum, donde ha presentado las principales características de la nueva cadena.

"Actualmente, la oferta de las TV privadas tiene un sesgo ideológico potente vinculado a ideas conservadoras. En el ámbito del mundo progresista, hay un vacío absoluto y total ahora mismo", ha asegurado Contreras.

De hecho, el acto ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, cuya asistencia también ha sido destacada por la cuenta oficial de la Delegación.

📺 El próximo 5 de noviembre llega a la televisión española un nuevo canal generalista, en abierto y para todos.



"Actualmente, la oferta de las tv privadas tiene un sesgo ideológico potente vinculado a ideas conservadoras. En el ámbito del mundo progresista, hay un vacío… pic.twitter.com/fSjfzra8O6 — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) September 21, 2026

A la presentación de La Séptima han acudido asimismo Félix Bolaños y Mónica García. Los dos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez han respaldado públicamente el lanzamiento de la nueva televisión.

También han estado presentes la eurodiputada de Podemos Irene Montero y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Críticas en redes

La difusión del proyecto desde una cuenta oficial de la Administración ha generado fuertes críticas de varios usuarios en redes sociales, que cuestionan que una institución pública utilice sus canales de comunicación para dar visibilidad a una empresa audiovisual privada.

"Hasta para soltar propaganda ya no sois lo que erais. Qué pena" comentaba un usuario.

El de prensa que lleva esta cuenta cobra poco para lo que le obligan a poner. Que una cuenta institucional haga publi por la cara de una cadena de TV con la excusa de que ha ido el delegado de Gobierno, tiene tela… vaya papelón. — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) September 21, 2026

Otro cuestionaba el uso de recursos públicos para promocionar el nuevo canal: "¿Están usando una cuenta institucional (pagada con los impuestos de todos, progresistas o no) para promocionar un canal de televisión afín a la ideología del Gobierno de turno? Sí, lo están haciendo".

"Una cuenta institucional y gubernamental haciendo propaganda de un medio privado que está por venir. Se llama promoción", señalaba otro usuario.