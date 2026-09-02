Sánchez convierte la "violación de la integridad territorial" en una "crisis compleja" y no habla de retornos en el día de Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez califica la situación en Ceuta desde el 31 de julio como una "crisis compleja" y reconoce la insuficiencia de la respuesta estatal hasta recuperar la normalidad. El presidente ha agradecido la serenidad, solidaridad y responsabilidad del pueblo ceutí durante estas semanas difíciles. Sánchez asegura que el Gobierno está movilizando todos los recursos posibles para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes. La prioridad del Ejecutivo es sacar a la gente de las calles, garantizar atención digna a los recién llegados y devolver la tranquilidad a los ceutíes.

Una "crisis compleja". Así ha calificado Pedro Sánchez el drama que desde el 31 de julio se vive en las calles de Ceuta, sin hacer mención alguna a devoluciones en caliente.

El presidente del Gobierno ha felicitado a los ceutíes en el Día de esta ciudad autónoma y ha asegurado entender que muchos de ellos piensen que la respuesta del Estado es insuficiente hasta que no se recupere la normalidad.



"Como dije el 31 de julio en la ciudad, me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras hasta que no se recupere la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente", ha indicado el presidente en un vídeo que ha publicado en X.



Sánchez ha agradecido al pueblo ceutí "la serenidad, la solidaridad y la responsabilidad que ha demostrado durante estas semanas" y ha reconocido que "lo ocurrido" a finales de julio en Ceuta "ha puesto al límite nuestra capacidad de respuesta a una crisis tan compleja".

Hoy quiero agradecer al pueblo ceutí la serenidad, la solidaridad y la responsabilidad que ha demostrado durante estas semanas.



Estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes la plena normalidad.



Estoy seguro de que el… pic.twitter.com/hfveSeXbRW — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 2, 2026

El presidente del Gobierno ha insistido en que se están movilizando todos los recursos posibles para que la ciudad recupere cuanto antes la plena normalidad y se ha mostrado convencido de que Ceuta "saldrá reforzada" de esta situación.



"El próximo año lo celebraremos con una Ceuta más fuerte, más próspera y mejor preparada para el futuro", ha indicado Sánchez en el Día de la ciudad autónoma, una jornada que ha reconocido que afrontan en unas circunstancias "especialmente difíciles".



La prioridad del Gobierno, ha destacado, es "sacar a la gente de las calles, garantizar una atención digna a quienes han llegado y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen", además de recordar las medidas de apoyo a Ceuta aprobadas por el Consejo de Ministros el martes.