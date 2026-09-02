El director de la Policía convoca a los mandos de Extranjería por el informe que implica en la invasión de Ceuta a Marruecos

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Policía. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El director de la Policía ha convocado a los altos mandos de Extranjería tras revelarse un informe que implica a Marruecos en la invasión de Ceuta. El informe atribuye a la policía marroquí la organización y ejecución de la entrada de 72.000 inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El documento sostiene que la finalidad migratoria fue una cobertura formal y que la operación estuvo dirigida por agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano. Las conclusiones del informe cuestionan la política de complacencia del Gobierno español con Marruecos y abren la puerta a una investigación judicial.

El director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha convocado esta mañana al comisario jefe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y al comisario que firma el informe adelantado en exclusiva por EL ESPAÑOL que revela la implicación directa de Marruecos en la invasión de Ceuta por parte de 70.000 inmigrantes el pasado 30 y 31 de julio.

Así lo ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras de esta reunión de urgencia propiciada tras las revelaciones de este diario. En la reunión ha estado presente el comisario Juan Ávila, superior de los agentes que rubrican el informe, así como el comisario de Información, Juan Antonio Susín.

La reunión se produce tras la llamada a capítulo del ministro. El responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha dirigido esta madrugada por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de la información adelantada este martes por EL ESPAÑOL.

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la entrada de 72.000 inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según las conclusiones del documento, que ha sido enviado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón y está en poder de la Fiscalía.

El CENIF, unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, sostiene también que la finalidad migratoria del incidente fue solo la cobertura formal de una operación que estuvo guiada por agentes marroquíes, uniformados y de paisano, lo que demuestra con numerosas imágenes de los momentos previos y coetáneos a la llegada masiva de inmigrantes a las playas ceutíes, entre otros datos.

Las conclusiones del CENIF echan por tierra la estrategia de complacencia con Marruecos adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ofrecen una base sólida para que la Audiencia Nacional investigue esos hechos, consideran fuentes jurídicas consultadas.