El Gobierno aprueba un mes después de la entrada masiva en Ceuta un Plan de Emergencia de 165 millones para la ciudad

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno destina 165 millones de euros a Ceuta como plan de emergencia tras la entrada masiva de inmigrantes. El paquete incluye 80 millones de euros para los próximos cuatro meses y 70 millones adicionales previstos para 2027. Se destinan 15 millones para comercio y turismo, 35 millones para pymes y autónomos, y otros 15 millones para educación, sanidad y justicia. Además, se habilitan 25 millones de euros extra para atender a menores migrantes no acompañados en la ciudad.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de emergencia de 165 millones de euros para Ceuta, que se sumarán a la ampliación que tendrá, más a medio plazo, el Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta, según EFE.

Estos 165 millones de euros de este paquete de emergencia económica y servicios básicos están destinados a revitalizar la economía local y reforzar los servicios públicos, afectados tras la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, de los que una parte permanece en la ciudad.

La cantidad económica que se aprobará el martes 1 de septiembre es para atender la emergencia del momento y no forma parte de la ampliación del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, impulsado por la Administración central y la autonómica desde 2022.

Este plan —el del 2022— ya ha movilizado 180 millones de euros y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció esta semana en su visita a Ceuta que se ampliará.

A diferencia de ese plan, cuya ampliación se está negociando con los agentes sociales y representantes de los sectores en Ceuta, el paquete que se aprobará el martes son medidas de emergencia, que supondrán una inyección directa en la economía de Ceuta de 80 millones de euros en los próximos cuatro meses, mientras otros 70 millones están preparados para gastarlos en 2027.

De esta manera, la inyección económica directa alcanza así en un año y medio 150 millones de euros.

También se destinarán 15 millones para revitalizar el comercio y el turismo, que se han desplomado este mes de agosto, y habrá 35 millones en ayudas a pymes y autónomos.

Además, el Gobierno también dedicará 15 millones a reforzar la educación, la sanidad y la justicia en la ciudad autónoma.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en su visita a Ceuta esta semana, donde se reunió con sectores afectados, se comprometió a lanzar medidas de choque para apoyar al tejido productivo con la mayor rapidez.

Otras ayudas

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció el pasado 4 de agosto que el Gobierno destinará 25 millones de euros adicionales para Ceuta con el fin de atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad durante esta crisis migratoria.

En declaraciones a los medios, la ministra explicó que el Ejecutivo habilitará una partida extraordinaria de 25 millones de euros, que se sumarán a los 5,5 millones ya asignados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado mes de julio.

Con estos recursos, Saiz aseguró que el Gobierno demuestra que "ha estado y va a seguir estando" con Ceuta y especialmente al lado de "los más vulnerables".

Se trata de una partida habilitada desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Juventud e Infancia, que hará una transferencia de crédito extraordinario a la ciudad autónoma por los mecanismos ya articulados, detalló la ministra.

Saiz apeló a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, "por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular", para dar atención a los menores.