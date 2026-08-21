Flores, el chavista que pagaba al 'Grupo Zapatero', exonerado por el Supremo venezolano de su última causa después de muerto

Paralelamente, en España continúan las investigaciones sobre el papel de Flores en presuntos pagos y operaciones financieras relacionadas con el 'Grupo Zapatero'.

La causa en Venezuela fue cerrada por considerarse un conflicto contractual y no penal, pese a las acusaciones de apropiación indebida, estafa y otros delitos.

Flores Suárez, empresario ligado al chavismo e investigado por pagos al entorno de Zapatero, falleció el 6 de febrero de 2026, antes de la sentencia.

El Tribunal Supremo venezolano exoneró póstumamente a Francisco Flores Suárez de una causa penal vinculada a una disputa societaria con PDVSA.

El empresario Francisco Enrique Flores Suárez, cuyos pagos al entorno de Zapatero investiga la Audiencia Nacional, ha obtenido una victoria judicial póstuma en Venezuela.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dejado firme el sobreseimiento de la causa penal que el empresario tenía abierta por una disputa societaria millonaria relacionada con una compañía contratista de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La resolución llegó después de que Corporación Kingdom & Asociados y la Fundación Venezolana Nueva anunciaran sorpresivamente que Flores Suárez había muerto el día 6 de febrero de 2026, a los 55 años.

El fallo supuso, en la práctica, el cierre de la vía penal contra Flores en aquel procedimiento. La Sala de Casación Penal ha rechazado por "manifiestamente infundado" el recurso presentado por la presunta víctima.

Lo hizo por errores en su formulación jurídica y dejó intacta la decisión de instancias inferiores, que habían considerado que el conflicto debía resolverse en el terreno contractual y no mediante una investigación penal.

El caso venezolano no guarda relación directa con las investigaciones abiertas en España sobre Flores Suárez, José Luis Rodríguez Zapatero y el denominado "Grupo Zapatero". Eran procedimientos distintos, con hechos, sociedades y protagonistas diferentes.

La conexión entre ambos expedientes residía exclusivamente en una figura: Francisco Enrique Flores Suárez.

El origen del caso

La historia que terminó llegando al Supremo venezolano comenzó muchos años antes. El expediente giraba alrededor de Servicios y Suministros de Oriente SSO CA, una compañía fundada en 1995 para prestar servicios de perforación, rehabilitación y mantenimiento de pozos de petróleo y gas.

SSO trabajaba para PDVSA y pertenecía íntegramente a una sociedad panameña denominada SSO HOLDING PANAMÁ SA. Entre las personas relacionadas con la estructura aparecían Esteban Rodrigo García Reina y Gianbattista Mario Sergio Urbani Borelli.

Según los hechos recogidos por la propia sentencia del TSJ, y según se relata en la denuncia, la empresa comenzó a sufrir graves problemas financieros a partir de la crisis de 2008. Para 2014, sus socios decidieron buscar una salida y valorar el negocio.

Fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela EL ESPAÑOL

La documentación incorporada al procedimiento situaba en unos 40 millones de dólares la participación que correspondía a cada uno de los dos principales socios: García Reina y Urbani Borelli.

En ese contexto comenzaron unas negociaciones para reorganizar o vender las participaciones en favor de García Reina. Fue entonces cuando surgió el conflicto que terminaría convertido en una denuncia penal.

García Reina afirmaba que atravesaba un grave deterioro de su estado mental. El 7 de junio de 2014 fue ingresado en una clínica de Caracas con un cuadro que la documentación médica incorporada al expediente describía con síntomas psicóticos, agitación y alteración de sus facultades.

La acusación aseguraba que Urbani y Flores aprovecharon aquella situación para conseguir que García Reina firmara documentación relacionada con el negocio.

Según el relato, el 21 de junio de 2014, Flores Suárez habría sacado de la clínica a García Reina en una silla de ruedas para firmar un documento, aunque aquel primer intento no llegó a completarse debido al estado de salud del empresario.

Cuatro días después, el 25 de junio de 2014, se habría repetido la operación. En esa ocasión García Reina sí estampó su firma en un documento que posteriormente se convirtió en una de las piezas centrales de la denuncia.

La versión de la presunta víctima afirmaba que no disponía entonces de capacidad suficiente para comprender las obligaciones que asumía.

La causa recogió además un informe posterior de su psiquiatra que señalaba que García Reina no estaba en condiciones mentales adecuadas para evaluar documentos legales durante aquel periodo.

Pocos días después, el 3 de julio de 2014, García Reina y su esposa suscribieron un pagaré relacionado con SSO por 15 millones de dólares a favor de Brilla Bank, con vencimiento el 1 de septiembre.

Para los denunciantes, aquellos documentos que García Reina firmó tras ser extraído a la fuerza de la Clínica formaban parte de una operación destinada a generar obligaciones económicas aprovechando la vulnerabilidad del empresario y en favor de Flores y sus socios.

Seis delitos

La denuncia no se quedó en una disputa por la validez de los contratos. Los abogados de García Reina atribuyeron a Flores Suárez y a sus socios un abanico de posibles delitos.

La causa seguida contra el empresario incluía presuntas conductas de apropiación indebida calificada continuada, estafa agravada, fraude, blanqueo de capitales, organización criminal y hurto informático.

Junto a Flores fueron mencionados en el relato de la denuncia Gianbattista Mario Sergio Urbani Borelli y Rafael Enrique Sánchez Delgado.

El procedimiento, ahora cerrado en el Supremo, analizaba específicamente el sobreseimiento acordado a raíz de la excepción planteada por la defensa de Flores.

La estrategia de sus abogados consistió precisamente en negar que aquellos hechos debieran tratarse como delitos.

El 21 de julio de 2025, la defensa planteó una oposición a la persecución penal. Argumentó que el conflicto tenía naturaleza mercantil y contractual.

El Tribunal 34º de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas aceptó esa tesis el 3 de septiembre de 2025.

La resolución declaró que existía una cuestión relacionada con "la celebración de contratos suscritos por las partes" y sostuvo que las diferencias debían dilucidarse mediante "las cláusulas y acuerdos pactados" en esos documentos.

Por ese motivo decretó el sobreseimiento de la causa contra Flores. Los representantes de García Reina recurrieron. La Sala Dos de la Corte de Apelaciones rechazó su petición el 27 de octubre de 2025 y confirmó la resolución anterior.

La última oportunidad era el Tribunal Supremo. El recurso de casación se presentó el 13 de noviembre de 2025. El expediente llegó formalmente a la Sala de Casación Penal del TSJ el 19 de febrero de 2026.

Ese dato introducía una circunstancia especialmente llamativa. Kingdom, el conglomerado empresarial de Flores Suárez, y la fundación vinculada al banquero chavista habían situado su muerte el 6 de febrero.

Es decir, el expediente entró en el Supremo 13 días después de la fecha de fallecimiento comunicada públicamente por su propio grupo empresarial.

La sentencia se dictó finalmente el 24 de abril, 77 días después de aquella fecha. En sus decenas de páginas no consta ninguna referencia al fallecimiento de Flores.

El tribunal, presidido en este caso por la magistrada ponente Elsa Janeth Gómez Moreno, estudió las tres denuncias planteadas dentro del recurso y las rechazó por problemas de técnica procesal.

"El recurso de casación" no puede convertirse en una "tercera instancia", recuerda el Supremo en su resolución.

El resultado jurídico benefició plenamente a Flores Suárez: permaneció firme el sobreseimiento conseguido por su defensa y quedó exonerado definitivamente de todos los cargos.

Una muerte sin detalles

La decisión adquirió mayor relevancia por las circunstancias que rodeaban la muerte del empresario.

Corporación Kingdom & Asociados y la Fundación Venezolana Nueva anunciaron que Francisco Enrique Flores Suárez había fallecido el 6 de febrero de 2026. Tenía 55 años.

El comunicado no explicó la causa del fallecimiento.

"Ha sido llamado a la presencia de Dios", señalaba la nota, que describía al empresario como una persona cuya trayectoria se había apoyado en la fe. No trascendieron partes médicos ni otros detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Francisco Enrique Flores Suárez, en una imagen de archivo FVN

Flores había construido durante décadas un importante entramado empresarial vinculado inicialmente al petróleo.

Comenzó su trayectoria profesional en Corpoven, antigua filial de PDVSA, y posteriormente tomó el control de Electricidad e Instrumentación CA (Elinca), una contratista que consiguió numerosos trabajos para la petrolera estatal.

Con los años amplió sus negocios hacia otros sectores. Diversas investigaciones periodísticas lo situaron también detrás del Banco Sofitasa y de un conglomerado agrupado alrededor de la marca Kingdom.

Su nombre apareció igualmente relacionado con investigaciones internacionales sobre movimientos financieros sospechosos y con dos episodios ocurridos en 2015: la incautación de un avión en Estados Unidos y la intervención en República Dominicana de un yate de su propiedad en el que las autoridades localizaron droga.

Ninguno de esos episodios desembocó en cargos por narcotráfico contra Flores Suárez.

Los pagos en España

Mientras la causa societaria venezolana recorría sus últimas instancias, Francisco Enrique Flores Suárez se había convertido en una pieza de especial interés para la Audiencia Nacional española y los investigadores.

Una de ellas afecta a las sociedades que realizaron pagos a Análisis Relevante SL, la consultora de Julio Martínez Martínez, el considerado 'testaferro' de José Luis Rodríguez Zapatero.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía atribuye a Flores el control efectivo de Softgestor SL, pese a que formalmente la empresa estaba administrada por Carlos Alberto Parra Delgado.

Softgestor transfirió 145.200 euros a Análisis Relevante mediante dos pagos de 72.600 euros. El primero se efectuó en octubre de 2020 y el segundo en septiembre de 2021.

Sobre el papel, los abonos respondían a un contrato de consultoría por informes sobre la situación política, económica y social internacional.

Sin embargo, el juez José Luis Calama considera que existen indicios de que determinados contratos y facturas utilizados en aquellas relaciones tenían un carácter artificial y podían servir para justificar movimientos de dinero.

Un detalle resulta especialmente relevante para los investigadores: Julio Martínez no negociaba esos documentos con Parra, administrador formal de Softgestor, sino directamente con Flores.

La documentación incorporada a la causa muestra incluso que el venezolano podía decidir qué empresa de su órbita debía aparecer en cada operación. Inicialmente se planteó utilizar Apamate Corporate And Trust SL para el contrato con Análisis Relevante y posteriormente Flores optó por Softgestor.

La investigación ha bautizado como "Grupo Zapatero" al entramado empresarial que los investigadores relacionan con Julio Martínez y el expresidente del Gobierno.

La segunda gran investigación en España relacionada con Flores conduce hasta Víctor de Aldama y un supuesto cupo de petróleo de PDVSA.

Aldama entregó en la Audiencia Nacional documentación sobre una operación vinculada a seis millones de barriles de crudo Boscán. El volumen estaba valorado en unos 250 millones de dólares.

El sobre mencionado por el fiscal. EL ESPAÑOL

Según su declaración, la operación debía servir para obtener recursos destinados a Zapatero y al PSOE.

La operación petrolera no llegó finalmente a completarse aunque se investiga un anticipo de cinco millones de euros depositado en una cuenta rusa.

Flores vuelve a aparecer en ese circuito. Apamate Corporate And Trust transfirió 300.000 euros el 3 de enero de 2020 a Deluxe Fortune, una sociedad de Víctor de Aldama.

El pago se produjo 17 días antes del viaje de Delcy Rodríguez a Madrid.

Su relación con Zapatero

El propio José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido ante el juez Calama que conocía personalmente al empresario venezolano.

Durante su interrogatorio, el expresidente explicó que había conocido a Flores alrededor de 2017 o 2018, durante su actividad política y diplomática en Venezuela. Lo describió como un empresario de los sectores petrolero e inmobiliario.

Zapatero reconoció además que Flores sabía que él colaboraba como consultor con Análisis Relevante.

José Luis Rodríguez Zapatero, sobre su relación con Francisco Enrique Flores Suárez

"Cuando conoció que había una consultora, de la que yo era consultor, y conoció a Julio Martínez, él contrató los servicios", declaró el expresidente al juez Calama.

Ese reconocimiento resulta relevante porque Flores no figuraba formalmente como propietario de Softgestor, la empresa que pagaba a Análisis Relevante.

La tesis policial sostiene que Carlos Alberto Parra Delgado ejercía de testaferro en España mientras Flores controlaba realmente las decisiones y los flujos de determinadas sociedades españolas.

Softgestor recibió entre 2020 y 2024 un total de 377.099,49 euros de distintos pagadores. Cinco sociedades relacionadas con operadores venezolanos aportaron 269.874,06 euros, el 71,57% del total, según la documentación fiscal incorporada a la investigación.

Entre ellas aparecen Apamate, FVF Operaciones Globales y sociedades venezolanas o radicadas en Estados Unidos. Parte de esos fondos terminó posteriormente en Análisis Relevante y en otros destinatarios.

Con la decisión del Supremo venezolano, Flores consigue cerrar una de las causas judiciales que todavía pesaban sobre su figura, aunque no la única ni la más grave.

Lo hace mediante una resolución emitida más de dos meses después de la muerte anunciada por su propio conglomerado empresarial.

Las investigaciones españolas siguen otro camino. Aquí todavía está por determinar qué servicios justificaron realmente los pagos de sus sociedades, cuál era su papel en las operaciones petroleras y si el dinero que salió de su entramado empresarial respondió, como sospechan los investigadores, a comisiones vinculadas al llamado "Grupo Zapatero".