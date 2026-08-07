"Sólo hemos llamado a Moncloa en 2021 y esta vez, porque era grave": Ceuta, ante el intento de minimizar su aviso a Sánchez

En los días previos a la avalancha migratoria, la ciudad vivió un aumento desbordante en la llegada de menores no acompañados y migrantes, saturando los centros de acogida.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, intentó contactar con Sánchez, pero sólo recibió respuesta del jefe de gabinete, quien restó importancia al asunto.

Fuentes ceutíes contradicen al delegado del Gobierno, afirmando que sí advirtieron a Pedro Sánchez y a varios ministerios sobre la situación crítica en la frontera.

El Gobierno de Ceuta asegura que sólo ha alertado directamente a Moncloa en 2021 y en esta ocasión, ante la gravedad de la crisis migratoria.

"Debe haberse equivocado o explicado mal, porque si es deliberado, me parece increíble".

Es el mensaje que trasladan fuentes del gobierno de Ceuta a EL ESPAÑOL tras conocer las palabras del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, quien ha asegurado que Juan Jesús Vivas, presidente ceutí, no trató de advertir a Pedro Sánchez de la gravedad de la crisis que se avecinaba.

"He leído una información sobre los días previos a la avalancha que decía que el presidente Vivas había intentado advertir al presidente del Gobierno de lo que iba a pasar. Supongo que será un malentendido, porque no es cierto".

Pérez Triano ha tratado de desmentir así las palabras del secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, quien dijo que "Juan Vivas alertó al Palacio de la Moncloa de lo que se venía encima" y que Sánchez no atendió la llamada.

"Intentó hablar con él y no se puso al teléfono".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este miércoles EFE

Quien sí le respondió fue el jefe de Gabinete de la Presidencia, Diego Rubio, que le trasladó a Vivas un mensaje de tranquilidad y le dijo que "no se preocupase".

Acto seguido, el propio delegado del Gobierno ha pasado a reconocer que tanto él como Vivas "sí transmitieron la difícil situación migratoria tras la sentencia del Tribunal Supremo", pero que ninguno previó la gravedad de lo que estaba por venir.

Sin embargo, como ya explicó este diario, las autoridades de Ceuta sí advirtieron hasta a cinco ministerios diferentes de que la actividad de los flujos migratorios fronterizos era muy inusual, que estaban desbordados y que había que tomar medidas urgentes.

"No paramos de alertar a todos los ministerios competentes y nos dijeron que estuviéramos tranquilos, que estaban atentos, que era una cuestión de migración habitual y ordinaria como la que solemos tener todos los veranos", sostienen desde el Gobierno de Ceuta.

Los ministerios alertados fueron Interior, Exteriores, Defensa, Juventud e Infancia ("el único que se mostró receptivo") y Política Territorial, además de la propia Moncloa.

Por eso, el Gobierno de Ceuta hoy no da crédito a las palabras de Pérez Triano, que minimiza la alerta dada por Ceuta a Moncloa.

"No tiene la información correcta. Se trasladó la información al presidente del Gobierno y a los ministros. Hubo conversaciones directas con algunos de ellos. Debe haberse equivocado o se ha explicado mal", expresan desde la comunidad autónoma a este diario.

"En todos estos años sólo se ha llamado al presidente a Moncloa en 2021 y esta vez. Cuando llamamos es porque algo realmente grave está sucediendo".

Los datos de cruces migratorios de aquellos días dan buena cuenta de cómo la alerta estaba más que justificada y no era una mera tensión migratoria esporádica ni fruto de la temporada estival.

Antes de julio, Ceuta atendía a unos 180 menores extranjeros no acompañados. El día 15 eran 213; el 25, 349; el 26, 380; el 28, dos días antes del cruce de más de más de 73.000 migrantes irregulares, de 471.

Además, como prueba de la gravedad de los avisos, el Gobierno de Ceuta ha remitido a un post publicado en Facebook donde, el 29 de julio, horas antes de la avalancha migratoria, ya advertían de que en los últimos diez días habían entrado 1.500 migrantes.

"Los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados. Están accediendo a la ciudad unas 200 personas a diario. La sobreocupación es de un 1.600%. De mantenerse el actual flujo de entradas, vamos a vivir un episodio muy parecido al de 2021".

"Ya habíamos tenido contactos con Moncloa", rematan las fuentes consultadas. "No entendemos a qué se debe ahora este malentendido".