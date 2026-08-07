Al menos cinco niñas menores de 14 años, atendidas en el hospital de Ceuta por posibles casos de violación

Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio se acumulan desde primeras horas de este viernes a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad para ser identificados. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos cinco niñas menores de 14 años han sido atendidas en el Hospital Universitario de Ceuta por posibles casos de violación tras acceder a Ceuta desde Marruecos. Las asociaciones locales denuncian que muchas víctimas buscan ayuda tras ser agredidas y que la cifra real podría ser mayor al no presentarse todas las denuncias. La Policía Nacional investiga la presunta violación de una menor y prioriza la identificación y protección de niñas y menores de 13 años en situación vulnerable. Save the Children alerta del riesgo de explotación y violencia para las niñas migrantes y exige una identificación urgente y acogida en espacios seguros.

Al menos cinco niñas han acudido al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) durante la última semana después de haber sufrido presuntamente una violación, según han informado este viernes fuentes sanitarias a El Pueblo de Ceuta.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar por fuentes sanitarias que el HUCE ha atendido varios casos, aunque no han precisado el número total de víctimas. Este medio también ha podido saber que habría al menos un varón entre las personas presuntamente agredidas sexualmente.

Ninguna de las víctimas supera los 14 años de edad y todas habían accedido a Ceuta desde Marruecos.

Además, las fuentes consultadas por el medio ceutí han recalcado que el número puede ser superior porque algunas de ellas no han llegado a presentar la denuncia.

Por otro lado, el Pueblo de Ceuta ha consultado fuentes judiciales que han expresado que varios de estos sucesos han sido evitados por la intervención de los vecinos.

Además, estas mismas fuentes han informado de que tienen constancia de "muchos casos" de agresiones sexuales en grado de tentativa.

Precisamente, desde las asociaciones que ahora mismo se encuentran en Ceuta tratando de dar cobijo y ayuda a las personas vulnerables, denuncia que muchas mujeres han acudido a ellos buscando ayuda después de ser agredidas o violadas.

Desde la Asociación de Vecinos de Sidi Embarek, han denunciado que están intentando "proteger a unas chicas, después de que hayan violadas o agredidas", mientras acudían a la periferia de Ceuta buscando "un refugio".

"Los vecinos hemos hecho un esfuerzo por encima de nuestras posibilidades, para que no se sientan desamparadas", ha sostenido Abdellah Mustafa, presidente de la asociación.

Un caso investigado

Entre los posibles casos, la Policía Nacional ha abierto una investigación por la presunta violación de una menor que accedió a Ceuta desde Marruecos.

La joven fue trasladada al Hospital Universitario de Ceuta y allí se pudo comprobar que presentaba lesiones vinculadas a una violación, según informó El faro de Ceuta tras haber hablado con policías vinculados a la investigación.

Por el momento, se desconocen más detalles, ya que las autoridades se encuentran realizando las pesquisas pertinentes.

Asociaciones como Save the Children han dado la voz de alarma y han alertado sobre el riesgo que viven las niñas y adolescentes migrantes en Ceuta.

Todas ellas se encuentran en una situación vulnerable frente a la trata de blancas, la explotación sexual y las agresiones sexuales debido a la falta de identificación, alojamiento y acompañamiento.

"Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación de enorme vulnerabilidad frente a la violencia, la explotación o la trata", ha señalado Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children en España.

La asociación ha exigido que la identificación de las niñas y adolescentes se realice de manera activa y urgente, incluyendo la búsqueda de aquellas que puedan permanecer fuera de los recursos de protección.

Además, han reiterado que todas deben ser acogidas en espacios seguros donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial.

Una situación vulnerable

Precisamente, la Policía Nacional ha priorizado este viernes la atención a las niñas y a los menores de 13 años a la hora de proceder a las labores de identificación.

Todo ello, después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, haya informado de que la entrada masiva de miles de personas en Ceuta del 30 de julio ha supuesto también un "cambio" en el perfil de los menores que han entrado en la ciudad.

La ministra ha advertido de que "han llegado más niñas y también niños muy pequeños, por lo que hay que intentar atender a los perfiles más vulnerables".

Además, Rego ha añadido que hay mucho trabajo previo "para que todos estén acogidos".

"Hay imágenes dolorosas pero la situación ha sido muy compleja y estamos habilitando espacios físicos para agilizar la acogida de una manera más rápida, además de que esperamos que las primeras derivaciones a la península se produzcan lo antes posible", concluyó la ministra.