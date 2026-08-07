EEUU culpa a Sánchez de la "invasión" de Ceuta por "miles de migrantes": "No defiende su soberanía ni protege su pueblo"

Las claves

Las claves Generado con IA EEUU responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez por la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos. El Departamento de Estado estadounidense acusa a España de no defender su soberanía ni proteger a su población ante la crisis migratoria. Un informe del Congreso de EEUU considera a Ceuta y Melilla como "territorio marroquí" y sugiere negociar su estatus futuro. A pesar de las críticas, EEUU reitera oficialmente su apoyo a la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, pero pide expulsar a los migrantes ilegales.

Nuevo ataque estadounidense hacia España. Después de que la semana pasada alrededor de 70.000 personas accedieran a Ceuta desde Marruecos, EEUU se ha pronunciado y ha señalado a un solo culpable: el Gobierno de Pedro Sánchez.

El departamento de Estado de EEUU lo ha expresado así a través de un mensaje en sus redes sociales en el que acusan a España de no proteger a sus ciudadanos.

"La invasión de Ceuta por parte de decenas de miles de migrantes es una consecuencia directa de la vergonzosa negativa del Gobierno español a defender su soberanía, garantizar la seguridad de sus fronteras y proteger a su población", señala el mensaje en X.

The invasion of tens of thousands of migrants into Ceuta is a direct consequence of the Spanish government’s shameful refusal to defend their sovereignty, secure their borders, and protect their people. https://t.co/czrkyzaDQv — Department of State (@StateDept) August 6, 2026

Estas declaraciones llegan después de que saliera a la luz un informe realizado en el Congreso de EEUU que señalaba a Ceuta y Melilla como "territorio marroquí". El texto también se mostraba favorable con la idea de que se pudiera negociar el "estado futuro" de ambas ciudades.

Este documento, elaborado por el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de EEUU, se centra en la nueva política exterior estadounidense promovida por el presidente Donald Trump, que se sitúa en el marco de su ya repetido lema "America First".

A pesar de los múltiples tirones de orejas de EEUU a España en el documento, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Tommy Pigott, ha insistido en que la política estadounidense respecto a Ceuta y Melilla no ha cambiado.

De esta forma, ha reiterado en declaraciones al medio estadounidense POLITICO, que EEUU apoya de "forma inequívoca la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla".

Siguiendo este argumento, el portavoz ha cargado contra quienes puedan sugerir lo contrario y ha sostenido que hacerlo es una forma de "desviar la atención" por la "negativa del Gobierno español de proteger a sus ciudadanos".

Con este mensaje, el portavoz reitera el rechazo de EEUU hacia el Gobierno ante su actuación en la crisis migratoria en Ceuta.

Ya lo expresaron así este mismo jueves cuando pidieron a España "tomar todas las medidas necesarias para expulsar a los migrantes ilegales y recuperar el control de sus fronteras".

"La migración masiva y sin restricciones hacia Ceuta pone en peligro al pueblo español y amenaza la seguridad de Europa", aseguró Pigott.

"El Departamento de Estado se solidariza con el pueblo español y con todos los europeos en la defensa de su soberanía y acoge con satisfacción todos los esfuerzos por repeler la invasión, expulsar a los migrantes ilegales del territorio europeo y asegurar las fronteras de Europa", declaró.