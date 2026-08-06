Vivas, tras reunirse con Felipe VI: "Nuestra frontera está en manos de un país que no reconoce la soberanía de Ceuta"

El rey Felipe VI junto a Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el Palacio de Marivent. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advierte que la frontera de la ciudad está en manos de Marruecos, un país que no reconoce su soberanía. Vivas reclama garantías de seguridad en la frontera y pide la expulsión rápida de quienes han entrado de manera irregular. El rey Felipe VI expresó su preocupación por la crisis y pidió medidas claras para proteger la integridad de Ceuta y Melilla. Vivas también se reunió con la presidenta balear, Marga Prohens, a quien trasladó la gravedad y la complejidad de la situación en Ceuta.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este jueves que su ciudad necesita "garantías en cuanto a la seguridad de sus fronteras", ante la posibilidad de que una entrada de migrantes desde Marruecos como la que vivió la ciudad la semana pasada "pueda volver a ocurrir".

Vivas se ha expresado así después de reunirse con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent de Palma, donde también ha asegurado que el motivo de esta vulnerabilidad es que la frontera de Ceuta está "en manos de un país tercero que no reconoce la soberanía de Ceuta".

En este sentido, lo que ha sucedido en Ceuta "no es una crisis migratoria" sino "un episodio a través del que se ha puesto en jaque nuestra integridad".

"Ceuta está amenazada y lo que dicen los ceutíes es que puede volver a ocurrir", ha asegurado el presidente, que ha confiado en la "solidaridad del resto de España".

"Quiero que esto sea también un mensaje de esperanza. Vamos a salir adelante. Cuento con la solidaridad de los españoles", ha remarcado.

De esta misma forma, ha pedido al Gobierno varias medidas para volver a restaurar "la normalidad en Ceuta".

Como primer punto, Vivas ha reclamado que se expulse a "todos los que han llegado de forma irregular, lo antes posible". Seguidamente, ha pedido que se atienda la Emergencia humanitaria "sin dilación alguna".

Finalmente ha remarcado que "hay que reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad", ya que "la población se siente insegura".

La visita con el Rey

El rey Felipe VI ha recibido la tarde de este jueves en el Palacio de Marivent de Palma a Vivas, para departir sobre la crisis originada a raíz de la entrada de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.

Vivas, quien se ha desplazado expresamente a la capital balear, ha llegado al palacio sobre las 17.50 horas de este jueves, ligeramente por detrás del horario previsto.

El Rey le ha recibido a las puertas de su residencia y, tras un apretón de manos, un breve comentario y el habitual posado ante los reporteros gráficos, se ha dirigido al interior de su residencia veraniega para mantener una reunión.

El pasado sábado, la Casa Real informó que Felipe VI ha seguido con "gran preocupación e indignación" los acontecimientos sucedidos en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.

El monarca dio un tirón de orejas al presidente del Gobierno al reclamar que el Estado vele "por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse".

Según trasladaron desde La Zarzuela, el jefe del Estado "cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante" a la población de ambas ciudades "el apoyo y cariño del resto de España".

El Rey se puso en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También con Vivas y con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, a quienes telefoneó entre el jueves y el viernes de la semana pasada para trasladarles "palabras de ánimo y firmeza".

Reunión con Prohens

Aprovechando su desplazamiento a Palma, Vivas ha mantenido una audiencia de cortesía con la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, en el Consolat de Mar.

El presidente ceutí, según ha informado el Ejecutivo balear en un comunicado, ha trasladado a Prohens la "grave situación" que continúa atravesando la ciudad autónoma.

Vivas le ha explicado que, una semana después, Ceuta está todavía lejos de la normalidad y continúa afrontando importantes dificultades para atender las consecuencias de esta crisis.

Asimismo, ha señalado que la ciudadanía ceutí está viviendo estos acontecimientos con una "profunda preocupación e incertidumbre" y ha expuesto las medidas adoptadas por la Ciudad Autónoma para hacer frente a la situación.

También ha reiterado la necesidad de que se impulsen soluciones estructurales y se refuercen los mecanismos de protección de la frontera, al tiempo que ha agradecido a la presidenta balear su "apoyo y solidaridad en estos difíciles momentos".

De su lado, Prohens ha trasladado al presidente de la ciudad su preocupación ante unas circunstancias de "extraordinaria complejidad", así como su reconocimiento a la respuesta ofrecida por las instituciones y por la sociedad ceutí.