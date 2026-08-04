Sánchez, de veraneo pese a Ceuta: ni irá a la Diputación Permanente, ni hará gabinete de crisis, ni crisis de Gabinete

La ausencia de medidas excepcionales ha generado preocupación en varios países de la UE, que han advertido sobre posibles controles fronterizos y piden respuestas rápidas ante la crisis.

El Partido Popular exige la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso, la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional y el despliegue de Frontex en la frontera.

El Gobierno no ha activado órganos extraordinarios como el Consejo de Seguridad Nacional ni ha constituido un gabinete de crisis específico, a diferencia de otras situaciones graves recientes.

Pedro Sánchez continúa de vacaciones en Lanzarote tras visitar Ceuta, pese a la crisis migratoria que ha supuesto la entrada irregular de más de 60.000 personas desde Marruecos en una sola jornada.

Pedro Sánchez disfruta de sus vacaciones en La Mareta mientras las consecuencias de la crisis migratoria en Ceuta aún se perciben en las calles de la ciudad autónoma.

El presidente del Gobierno llegó a Lanzarote 24 horas después de desplazarse sobre el terreno para informar de la entrada masiva de inmigrantes. Según las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior, más de 60.000 personas accedieron irregularmente a Ceuta desde Marruecos en una sola jornada.

Sánchez visitó el paso del Tarajal y presidió una reunión de coordinación junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno, responsables de Policía Nacional y Guardia Civil, representantes del CETI ceutí y de Cruz Roja.

Sin embargo, el Gobierno no anunció en ningún momento la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional o del Comité de Situación como el aprobado para Ceuta y Melilla en mayo de 2021.

El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Moncloa se ha limitado, por el momento, a realizar un seguimiento de la situación y a informar a Sánchez.

No consta que ese seguimiento se haya traducido en la activación pública de alguno de los órganos extraordinarios del Sistema de Seguridad Nacional.

Tampoco se ha anunciado un comité o gabinete interministerial de crisis ad hoc, como el que Moncloa constituyó durante la dana.

Los migrantes procedentes de Marruecos reaccionan al cruzar a Ceuta por mar, en la frontera entre el enclave español de Ceuta y Marruecos. Fabian Bimmer / REUTERS.

Y, por supuesto, tampoco hay una crisis de Gabinete: pese a la extrema gravedad de los acontecimientos y ante el reconocimiento de Interior de que "Ceuta no estaba en el radar", no se han producido cambios sustanciales en el Ejecutivo ni el relevo de ninguno de los responsables de los ministerios afectados.

Únicamente se ha cesado a la funcionaria responsable del sistema de alertas del DSN que envió la alerta con el número de migrantes (49.000 por aquel momento) que habían cruzado por la frontera.

Por lo demás, Sánchez, tras visitar Ceuta y dejar durante unos días a Fernando Grande-Marlaska al frente del operativo, se ha limitado a mantener su calendario de vacaciones y a compartir playlists musicales para el verano.

"Instrumentos excepcionales"

Ante la avalancha migratoria, el Partido Popular ha exigido la comparecencia urgente del presidente en el Congreso de los Diputados para que explique la magnitud del aumento de las entradas ilegales, su relación con la regularización de inmigrantes, las medidas previstas para garantizar la integridad de las fronteras españolas y de la Unión Europea y la política de cooperación con el Gobierno de Marruecos en materia de control fronterizo.

"Exigimos la utilización de los instrumentos excepcionales que prevé nuestro ordenamiento jurídico para responder a situaciones excepcionales, empezando por la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional".

Esta es una figura expresamente regulada por la Ley 36/2015. Debe ser declarada mediante real decreto por el presidente del Gobierno y, si se activa, obliga a éste a convocar el Consejo de Seguridad Nacional para dirigir y coordinar su gestión.

También que el Gobierno de España "requiera inmediatamente el despliegue de Frontex y de sus unidades de intervención rápida, con el fin de reforzar la seguridad, el control y el mantenimiento del orden en la frontera sur de Europa".

Además, ha reclamado la convocatoria de la Diputación Permanente para que solicite la celebración de un Pleno extraordinario donde Sánchez pueda comparecer para dar explicaciones.

"Situaciones excepcionales requieren respuestas excepcionales", defendió desde Ceuta el vicesecretario popular Juan Bravo, quien pidió que Sánchez explicase sus relaciones con Marruecos y las conversaciones mantenidas con Rabat y con las instituciones comunitarias.

La Diputación Permanente es el órgano que garantiza la continuidad de las funciones parlamentarias cuando la Cámara no está reunida y durante los intervalos entre periodos ordinarios de sesiones, como sucede en agosto.

Está presidida por la presidenta de la Cámara, en este caso Francina Armengol, y representa proporcionalmente a los grupos parlamentarios. Entre sus funciones se encuentra solicitar la celebración de sesiones extraordinarias del Pleno o de las comisiones.

Sánchez no es, por tanto, quien convoca directamente la Diputación Permanente. Los grupos solicitan su reunión y corresponde a la Presidencia del Congreso convocarla.

Una vez reunida, sus miembros pueden acordar que el presidente comparezca ante un Pleno extraordinario. La Constitución también permite convocar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno o de la mayoría absoluta de los diputados.

Comité de situación o de crisis

Las expresiones 'comité de crisis' y 'gabinete de crisis' no designan necesariamente un único órgano jurídico. Moncloa puede formar comités interministeriales con una composición adaptada a una emergencia concreta.

Un gabinete de crisis se puede convocar de forma discrecional por la autoridad política o directiva responsable (por ejemplo, el presidente del Gobierno o la alta dirección de una organización) cuando una situación supera los cauces habituales de gestión.

El Comité de Situación, con mayúsculas, es, en cambio, un órgano permanente y previamente regulado: no se crea de nuevo ante cada crisis, sino que se convoca o activa para intervenir en su gestión.

El Comité de Situación es el órgano de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional para la gestión de cualquier crisis. Sirve para centralizar información, coordinar a varios ministerios y administraciones, analizar riesgos y preparar una respuesta conjunta.

Migrantes cruzan a pie al enclave norteafricano de Ceuta desde Marrueco, cerca de la frontera con Ceuta, en Fnideq, Marruecos. Reuters

Por ejemplo, Félix Bolaños presidió la semana pasada un Comité de Situación sobre la crisis en Oriente Próximo.

Puede activarse de forma preventiva cuando una amenaza es susceptible de desembocar en una situación de interés para la Seguridad Nacional.

Ceuta, pandemia, dana, apagón...

El contraste más directo con el caso de la avalancha migratoria de la semana pasada data de mayo de 2021, precisamente en Ceuta.

Entonces, tras la entrada irregular de miles de personas, el Consejo de Ministros aprobó ese mismo día la creación de un Comité de Situación específico para Ceuta y Melilla.

El organismo fue coordinado por la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y reunió a los responsables de Exteriores, Defensa, Interior, Política Territorial, Derechos Sociales y Migraciones, además de la directora del CNI.

El objetivo era coordinar las actuaciones para recuperar el control fronterizo, afrontar la emergencia humanitaria y gestionar las devoluciones previstas en los acuerdos firmados con Marruecos.

Sánchez interrumpió su agenda, realizó una declaración institucional y viajó a las ciudades afectadas. En la crisis actual ha vuelto a desplazarse, pero no ha reproducido la estructura institucional de 2021.

No es la primera vez que se utilizan estos mecanismos ante situaciones de extrema gravedad.

Durante la pandemia, Sánchez presidió el Gabinete de Seguimiento del Estado de Alarma, mientras Carmen Calvo dirigió el denominado Comité de Situación del Estado de Alarma y otros órganos técnicos y de Protección Civil coordinaron sus respectivos ámbitos.

Ante la escalada previa a la invasión rusa de Ucrania, el Comité de Situación comenzó a trabajar el 2 de febrero de 2022 y creó posteriormente cinco grupos especializados para abordar, entre otros asuntos, la ciberseguridad, las sanciones, la acogida de desplazados y la seguridad energética.

En la actual legislatura, el Ejecutivo constituyó un comité de crisis la misma noche en la que la dana golpeó el litoral mediterráneo y Albacete; Adif, por su parte, creó uno concreto tras el accidente de Adamuz.

Durante el apagón eléctrico de abril de 2025, el presidente convocó dos reuniones extraordinarias del Consejo de Seguridad Nacional en una sola jornada.

En Ceuta, sin embargo, no ha ocurrido nada parecido, pese a que las consecuencias del descontrol migratorio han puesto en alerta a socios de la UE como Italia, Finlandia, Dinamarca o Chequia, los cuales han amenazado con imponer controles fronterizos a España.

Este martes, los ministros del Interior de los 27 se reunirán para debatir sobre la crisis migratoria.