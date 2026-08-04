El plan contra los incendios del PP propone que agricultores y ganaderos cobren por lo que aportan a la "descarbonización"

El plan también prevé reforzar el SEPRONA y la Unidad Militar de Emergencias para garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante incendios en todo el país.

Se plantea la creación de un Mapa Nacional de Riesgo de Incendios Forestales y la reforma de la Ley de Montes para mejorar la gestión y aprovechamiento del bosque.

El plan incluye incentivos fiscales y apoyo económico para el sector forestal, así como programas de empleo para limpieza de montes y reconstrucción tras incendios.

El PP propone pagar a agricultores y ganaderos por su contribución a la descarbonización y prevención de incendios en sus nuevas medidas contra los fuegos forestales.

El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados un plan de prevención, coordinación y respuesta ante incendios, justificando la iniciativa por la alta vulnerabilidad forestal de España y el aumento de grandes fuegos.

Entre las medidas más novedosas que aporta el documento está la de pagar a ganaderos y agricultores "por su contribución a la descarbonización".

Se trataría de que se remunerara a aquellos profesionales del campo que con su actividad "contribuyen al mantenimiento de los montes y a la prevención de incendios", lo cual ayuda a reducir el dióxido de carbono de la atmósfera.

Este año las hectáreas de monte quemadas ya se acercan a las 200.000 y en 2025 ardieron 354.000.

El texto de los populares admite la existencia de una amenaza estructural causada por el cambio climático, el despoblamiento rural y la falta de gestión activa del monte.

Nuestro país, indica el documento, aprovecha menos del 40% de la biomasa existente, cuando la media europea es del 60%. Por eso se proponen medidas que atraigan inversores y motiven a la población a implicarse en el cuidado del monte.

En ese sentido se consigna "un paquete fiscal específico para el sector forestal" que incluye incentivos orientados a generar actividad económica en torno al monte.

Como medida preventiva se apuesta también por el impulso de la ganadería extensiva "mediante incentivos y simplificación administrativa".

Además contempla una línea específica de apoyo a los autónomos vinculados al turismo rural como forma de reactivar la economía de la España quemada y de revalorizar el patrimonio natural y cultural de las zonas afectadas por incendios.

El documento no pasa por alto algunas de las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez que, según los populares, han llevado estos años a la pérdida de grandes masas forestales, algunas de alto valor ecológico.

Se critica su desinversión en medios aéreos de extinción, que se han reducido un 38,1% entre 2018 y 2026, la escasa asignación de fondos Next Generation para incendios (1%) y la falta de coordinación y transparencia con las Comunidades Autónomas.

"En 2026, por primera vez, no se han convocado las comisiones técnicas ni políticas en las que el Gobierno informaba a las Comunidades Autónomas del operativo disponible para la campaña de incendios", denuncian los populares en su proposición presentada este lunes.

Esa decisión, aseguran, "genera una "descoordinación inasumible" que pone en riesgo no solo el patrimonio forestal sino la vida de las personas y la seguridad de los pueblos.

Reformas legales

El plan contiene varias enmiendas a la normativa actual y pide una reforma de la Ley de Montes que incentive y facilite la gestión y el aprovechamiento del bosque.

Otra de las medidas que plantea es la creación de una "Mapa Nacional de Riesgo de Incendios Forestales" que permita orientar la inversión pública para planificar una respuesta más eficaz a estos siniestros.

Plantea igualmente la puesta en marcha de "programas excepcionales de empleo" para la limpieza de montes y reconstrucción de viviendas tras los incendios. Y, en esa misma línea, "facilitar el apoyo directo de empresas y particulares a proyectos de recuperación, garantizando agilidad en la decisión y una deducción o rebaja en el impuesto correspondiente", ya sea IRPF o Sociedades.

Por último, el plan también contempla incrementar "urgentemente" la plantilla del SEPRONA, la unidad especializada de la Guardia Civil encargada de velar por la conservación del medio ambiente, y pide reforzar la Unidad Militar de Emergencias (UME) con la creación de nuevos batallones para "garantizar tiempos de respuesta más rápidos en todo el territorio nacional".

La proposición no de ley, que incluye un total de 50 medidas para defender los montes y las áreas rurales de su entorno, está firmada por los diputados Milagros Marcos, César Sánchez, Joaquín Melgarejo, Rosa Quintana y Sergio Sayas.