Entrada de inmigrantes en Ceuta, en directo | La Policía ralentiza el acceso a Melilla ante un intento de entrada irregular
Sigue en directo la última hora sobre la crisis migratoria en Ceuta entre España y Marruecos.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado si el Gobierno tenía conocimiento de lo que ha calificado como "una invasión", ya que "todo indica" que así era".
Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado a algunos países de la UE de usar de forma egoísta y partidista la situación migratoria en Ceuta.
Al menos 67 personas han muerto ahogadas intentando alcanzar la ciudad a nado.
Ya ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, que forma parte de la frontera con Marruecos.
El Gobierno español ya ha devuelto a 69.500 inmigrantes que lograron su entrada irregular a Ceuta desde Marruecos en las últimas 48 horas.
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Ralentizan el tránsito en la frontera de Melilla por seguridad ante un intento de entrada
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ralentizado el tránsito en la frontera terrestre de Melilla, reduciéndolo primero a un solo carril y poco después a dos, como medida de seguridad después de que se haya detectado un intento de entrada irregular de migrantes en la valla.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado de que han adoptado esta medida entrada la noche, y de manera temporal, “con el fin de garantizar el correcto desarrollo del operativo” y por criterios “exclusivamente de seguridad”.
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El socialdemócrata vicecanciller alemán pide respeto y solidaridad con España en la crisis de Ceuta
El vicecanciller de Alemania, el socialdemócrata Lars Klingbeil, ha suavizado los mensajes de su gobierno sobre la crisis de Ceuta y llamado a la "solidaridad y respeto" para con España en medio de las críticas de gobiernos europeos a las políticas migratorias españolas, que han provocado a su juicio un efecto llamada.
Klingbeil, por el contrario, se ha aferrado a la idea de que las decenas de miles de personas que atravesaron la frontera a nado a través del espigón del Tarajal "fueron utilizados en un intento de dividir a Europa". En este momento, ha añadido, "hay que actuar con España, no hablar de España".
Cabe recordar que el Gobierno alemán, que lidera el conservador Friedrich Merz, es uno de los 22 estados de la Unión Europea que han vinculado la incursión, donde han muerto ahogadas casi 70 personas, con las políticas migratorias españolas.
Klingbeil, del Partido Socialdemócrata (SPD), por el contrario, ha opinado que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había conseguido, mediante una acción decisiva, que la gran mayoría de la gente regresara de Ceuta a Marruecos en un espacio de tiempo muy corto.
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El Rey dice que Sánchez debe evitar que se repita una situación como la que ha vivido Ceuta
Felipe VI ha expresado su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla, y ha señalado que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.
Según ha informado la Casa Real en un mensaje hecho público este sábado, el jefe del Estado ha seguido "con gran preocupación e indignación" los graves acontecimientos en Ceuta y, en menor medida, también en Melilla, en esta crisis migratoria.
Felipe VI ha subrayado la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España" y ha agregado: "El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos –que, además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas– vuelvan a repetirse".
Así, el rey, que mantuvo un despacho de trabajo el pasado miércoles con Sánchez a su llegada a Palma desde Lima por la toma de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha mantenido desde el jueves por la noche conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con los de Ceuta y Melilla, con los que ha analizado la crisis migratoria.
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Abascal viajará este domingo a Ceuta y cancela su viaje a Colombia de la próxima semana
El presidente de Vox, Santiago Abascal, tiene previsto viajar este domingo a Ceuta para conocer de primera mano cómo ha vivido la ciudad autónoma la última crisis migratoria y ha decidido cancelar el viaje que iba a realizar a Colombia la próxima semana para acudir a la toma de posesión del nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella.
Según han informado a Europa Press fuentes de Vox, Abascal ha preferido cancelar su agenda internacional, que culminaba con la ceremonia que protagonizará De la Espriella el próximo viernes, y quedarse en España tras todo lo sucedido en la ciudad autónoma.
Con su visita de este domingo, Abascal se suma a la lista de líderes políticos que se han desplazado a la ciudad autónoma en los últimos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Ceuta el pasado viernes acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció este sábado en la ciudad junto al presidente ceutí, el también 'popular' Juan Jesús Vivas.
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La UE convoca una reunión virtual de ministros del Interior el martes para debatir la crisis de Ceuta
La Unión Europea ha anunciado que la reunión para debatir la crisis de Ceuta solicitada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y por el resto de los miembros de la organización tendrá lugar el martes que viene de forma telemática.
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Sumar pide a la ONU que examine la responsabilidad de Marruecos en la crisis de Ceuta y en las muertes de migrantes
Sumar ha enviado una carta este sábado al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Gehad Madi, para pedirle que examine la responsabilidad de Marruecos en la crisis migratoria que ha tenido lugar en Ceuta y en la muerte de al menos 67 personas que han fallecido intentando llegar a nado a la ciudad autónoma.
En el escrito, el partido minoritario del Gobierno explica que la llegada de 50.000 procedentes de Marruecos, no es "compatible" con el flujo migratorio "ordinario" y podría indicar "una facilitación activa por parte de las autoridades marroquíes".
Esta dejación y la "ausencia de medidas" para "preservar la vida de quienes cruzaban" llevan a Sumar a apuntar a una posible "responsabilidad directa" del país vecino en "las muertes registradas" estos días.
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ONG marroquíes denuncian el uso político de la crisis migratoria en Ceuta
Organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso político de la crisis migratoria por parte de Marruecos, tras estimar que unas 100.000 personas se desplazaron a la frontera para intentar su entrada a Ceuta.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) acusa a Rabat de utilizar a los inmigrantes marginados como moneda de cambio y herramienta de presión geopolítica contra España y la Unión Europea.
Mientras el Gobierno marroquí mantiene silencio oficial ante una tragedia que deja al menos 67 muertos, las ONG advierten que este éxodo masivo refleja la desesperación ciudadana y el rotundo fracaso de sus políticas sociales.
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El Gobierno reforzará la presencia policial en Melilla para frenar la presión fronteriza con Marruecos
Durante la reciente crisis migratoria, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España han desplegado un amplio dispositivo en la frontera de Melilla con Marruecos para evitar la entrada irregular de inmigrantes.
Tras dos noches de intensa actividad, la delegada del Gobierno destacó el esfuerzo "minuto a minuto" de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Los efectivos policiales tuvieron que intervenir coordinadamente durante la madrugada en puntos de extrema complejidad, como el Dique Sur y Barrio Chino, logrando contener a cerca de un millar de personas concentradas en las inmediaciones del perímetro fronterizo.
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Centenares de migrantes siguen volviendo a Marruecos a un ritmo constante
Centenares de migrantes siguen volviendo este sábado a Marruecos desde Ceuta ante el anunciado acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación inmediata y la falta de suministros para cubrir sus necesidades básicas.
Según han informado fuentes policiales y ha podido comprobar EFE, las personas que accedieron ilegalmente a la ciudad han optado por volver de manera voluntaria después de dos días sin poder cubrir ninguna necesidad básica al estar todos los comercios y bares cerrados, además de no tener ningún lugar para dormir.
Tanto el Ejército como la Policía Local están llevando a cabo diferentes batidas por zonas de la ciudad donde se tiene constancia de la presencia de pequeños asentamientos ilegales. Los militares están indicando la necesidad de que se vayan a la frontera y les están haciendo ver que no va a llevarse a cabo ningún tipo de regularización.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 69.500 migrantes han salido en las últimas 30 horas de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva registrada el pasado jueves. Fuentes policiales han indicado que a estas cifras podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a la entrada masiva.
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La prensa oficialista marroquí se pregunta "cuántos dramas humanos" costará "reintegrar Ceuta y Melilla a su entorno"
El diario más próximo a Mohamed VI dice que la situación de Ceuta y Melilla es "insostenible" y destaca que Sánchez ha dado las gracias a Marruecos.
Además, se pregunta abiertamente cuántas vidas humanas costará que ambas ciudades autónomas "se reintegren en su entorno natural, Marruecos".
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Unos 170 coches pasan la frontera de Melilla en sus primeras horas de reapertura gradual
Unos 170 vehículos han pasado la frontera terrestre de Melilla hacia Marruecos en sus primeras horas de reapertura gradual tras 36 horas de cierre motivado por la presión migratoria en la ciudad autónoma, lo que había provocado el bloqueo de alrededor de 700 coches de la Operación Paso del Estrecho (OPE).
Además, desde la reapertura de la frontera a las 10:30 horas de este sábado, que también se ha producido en el sentido inverso, han entrado ya unos 70 coches a Melilla y todos los carriles están abiertos y funcionando, según han informado a EFE fuentes del Ministerio del Interior.
Los vehículos están pasando la frontera de 20 en 20 en esta reapertura “progresiva y gradual” ciñéndose a los criterios de seguridad y dando prioridad a los viajeros de la OPE “para darles celeridad” en su salida de Melilla “por cuestiones humanitarias” tras permanecer muchos de ellos bloqueados en la ciudad desde el jueves por la noche, ha informado en declaraciones a los periodistas la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.
El objetivo es “dar fluidez” al tránsito mediante ese embolsamiento de 20 vehículos “porque la situación ahora mismo lo permite” al haber descendido la presión migratoria sobre Melilla, que motivó el cierre fronterizo el jueves a las 22.30 horas, e impidió que este jueves por la tarde se reabriera, como habían acordado España y Marruecos, según ha confirmado la delegada.
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Trump reafirma su apoyo a Marruecos sobre el Sáhara Occidental y elogia al rey Mohamed VI
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha felicitado al rey Mohamed VI por el aniversario de su ascensión al trono de Marruecos, elogiando su "sabio liderazgo" y compromiso pacífico.
En su mensaje, Trump ha reiterado el reconocimiento de Estados Unidos a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. El mandatario defendió la propuesta de autonomía del país africano como la única base "creíble y realista" para solucionar el conflicto.
Finalmente, destacó la histórica relación bilateral entre ambas naciones, que este año conmemora su 250 aniversario.
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Reino Unido ofrece "toda la ayuda" a España para abordar la crisis en Ceuta
El primer ministro británico, Andy Burnham, ha confirmado que ha hablado con el presidente español, Pedro Sánchez, y que el Reino Unido está ofreciendo "toda la ayuda" que puede para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad de Ceuta.
"He estado en contacto con el presidente del Gobierno español y estamos proporcionando toda la ayuda que podemos", ha señalado Burnham en Mánchester, adonde se desplazó hoy para celebrar la victoria laborista en la elección parcial para la alcaldía de la ciudad.
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CCOO califica de "tramposa petición" la solicitud italiana de suspender el espacio Schengen
CCOO ha denunciado la "injerencia" de países como Italia en la política española tras la crisis migratoria en Ceuta, y ha dicho que la "tramposa petición" de suspender temporalmente el tratado Schengen es "elevar a la categoría de Estado el uso de bulos, desinformaciones y mentiras".
En un comunicado, el sindicato asegura que se trata de un acto "propio de una representante del neofascismo más explícito", con mención expresa a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y sostiene que "debe ser duramente contestado desde instancias europeas".
CCOO ve "impensable" que un movimiento así se haya podido realizar "sin la aquiescencia, al menos", de Marruecos, porque "resultan indignantes los episodios" en los que el régimen "utiliza a su propia población para provocar escenarios de inestabilidad" para negociar "o chantajear".
Además, ha calificado de "indigno" alegar que el motivo de la llegada de estos migrantes está relacionado con el proceso de regularización extraordinaria promovido por el Gobierno español, y ha apelado al "mínimo resquicio de sentido de Estado" a las formaciones políticas.
Del mismo modo, el sindicato ha urgido al Ejecutivo central a que proporcione a Ceuta los medios necesarios para garantizar una atención "digna y eficaz", especialmente a los menores no acompañados.
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Italia comienza los controles a viajeros procedentes de España tras suspender el Schengen
Italia ha comenzado los controles aleatorios en aeropuertos y puertos marítimos a viajeros procedentes de España, tras la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de suspender temporalmente el Acuerdo Schengen por la crisis migratoria de Ceuta.
Agentes de la Policía del Estado de Italia han requerido a pasajeros procedentes de España, tanto comunitarios como extracomunitarios, sus documentos de identidad o pasaportes a la salida de los aviones para verificar la nacionalidad, según informa EFE.
Los agentes italianos también realizaban peticiones de documentación más selectivas antes de la salida del aeropuerto, es decir en la zona pública donde se suele esperar a los viajeros tras la recogida de equipajes.
La decisión del Gobierno italiano derivada de la crisis migratoria de Ceuta y adoptada con el argumento de "proteger la seguridad nacional" consiste en controles selectivos a ciudadanos de terceros países procedentes de España para garantizar que poseen la documentación adecuada para viajar dentro del espacio Schengen.
Solo en caso de anomalías o sospechas los pasajeros "serán sometidos a controles adicionales", según informan medios italianos.
La suspensión del acuerdo Schengen con España es temporal y se prevé que se mantenga durante el mes de agosto, en plena campaña turística de verano: de hecho la propia primera ministra italiana, Giorgia Meloni dijo ayer que se prestará "especial atención" para que estos controles no impacten en los flujos turísticos.
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Francia no ve motivos para expulsar a España del espacio Schengen, tras reforzar su frontera
El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha subrayado que no hay razón para suspender la participación de Schengen a España, con la que la cooperación en materia de control de la inmigración irregular es "muy, muy buena".
A la cuestión de si habría que suspender la participación de España en el espacio Schengen de libre circulación de personas en Europa, el ministro francés ha respondido de forma tajante: "En absoluto".
"Tenemos una cooperación con España que es importante", ha señalado. En concreto, ha dicho que cuando Francia arresta a migrantes en situación irregular cerca de la frontera española, un 70 % de ellos son readmitidos en España.
Núñez ha puntualizado que lo que hay que hacer es aplicar lo más pronto posible el pacto de asilo e inmigración, que entró en vigor el 2 de junio pasado, pero que necesita instrumentos jurídicos para su concreción.
Núñez ha destacado la normalidad con la que se está viviendo la jornada en la frontera tras el refuerzo del dispositivo fronterizo con 334 agentes por la crisis migratoria en Ceuta.
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Vox dice que el Gobierno "ha abandonado a los españoles a su suerte"
El portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, ha dicho, tras una visita a la ciudad de Ceuta, que el Gobierno español "ha abandonado a los españoles a su suerte" y que "no hay nadie para protegerles".
Vázquez ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de protegerse "a sí mismo, a su familia, a su partido político, a su banda organizada y también a los socios que le mantienen en el poder", mientras a los españoles "nadie les protege".
El dirigente de Vox ha tachado de "invasión" en Ceuta y se ha referido a los casos de dos jóvenes que fueron entrevistados y que contaban uno que huía de Marruecos por estar implicado en una muerte y otro que había sido expulsado de Holanda tras ser condenado a prisión.
También ha asegurado que durante su visita a Ceuta ha visto supermerdcados vigilados por la Policía y "gasolineras militarizadas" y se ha preguntado: "¿Qué país es éste?".
Vázquez ha dicho que los ciudadanos "tienen todo el derecho del mundo a defenderse" y que Vox va a "proteger los derechos humanos de nuestros hijos y sobre todo de nuestras hijas, que son las que tienen ahora mismo sus derechos humanos más vulnerados".
Por su parte, el presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha declarado que todavía hay "cientos de personas" deambulando por la ciudad "generando situaciones de conflicto" y ha criticado la tardanza en el despliegue policial.
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Feijóo dice que ha habido una "ocupación premeditada" de Ceuta: apunta a que el Gobierno lo sabía y no actuó
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado si el Gobierno tenía conocimiento de lo que ha calificado como "una invasión", ya que "todo indica" que así era".
Ha planteado que el Ejecutivo era consciente de la situación "desde principios de esta semana" y que debe comparecer para dar explicaciones de "por qué si tenía conocimiento de una invasión así, por qué no actuó", así como esclarecer "qué ha fallado".
Feijóo ha calificado la gestión de la crisis en Ceuta como "un triple fracaso: de política migratoria, de seguridad y de exterior, competencias exclusivas del Gobierno" y ha apuntado como "responsable de una política migratoria permisiva y de lanzar el mensaje de que en España se puede entrar de cualquier manera" al Ejecutivo.
El popular se ha cuestionado cuál es la relación entre el Gobierno y Marruecos y pide que se exija a Rabat "respeto mutuo" y buena fe" en las relaciones bilaterales.
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Von der Leyen asegura que es "necesario reforzar" las fronteras europeas
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este sábado tras mantener una llamada con sus comisarios sobre la situación en Ceuta que, aunque "contamos con un sistema sólido" de control de fronteras europeas, "es necesario reforzarlo aún más".
Así lo ha advertido la mandataria tras una videoconferencia con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, y la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, a quienes ha encargado prestar apoyo a las autoridades españolas y marroquíes para supervisar la crisis migratoria ocurrida en Ceuta en los últimos días.
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Vivas contradice al Gobierno: "Ceuta no ha logrado la normalidad"
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha descrito la situación que atraviesa actualmente la ciudad como lejana "a la normalidad". Ha afirmado que "todavía hay varios miles de personas que deben ser retornadas".
Asimismo, ha reseñado el "clima anímico de inquietud y preocupación" que aún se respira entre la población.
Además, ha agradecido al Partido Popular de España y del resto de la Unión Europea su "apoyo" en la crisis vivida por la ciudad autónoma.