Entrada de inmigrantes en Ceuta, en directo | La Policía ralentiza el acceso a Melilla ante un intento de entrada irregular

Sigue en directo la última hora sobre la crisis migratoria en Ceuta entre España y Marruecos.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado si el Gobierno tenía conocimiento de lo que ha calificado como "una invasión", ya que "todo indica" que así era".

Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado a algunos países de la UE de usar de forma egoísta y partidista la situación migratoria en Ceuta.

Migrantes cruzan a pie al enclave norteafricano de Ceuta desde Marrueco, cerca de la frontera con Ceuta, en Fnideq, Marruecos. Reuters

Al menos 67 personas han muerto ahogadas intentando alcanzar la ciudad a nado.

Ya ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, que forma parte de la frontera con Marruecos.

El Gobierno español ya ha devuelto a 69.500 inmigrantes que lograron su entrada irregular a Ceuta desde Marruecos en las últimas 48 horas.