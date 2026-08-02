Crisis migratoria Ceuta, Melilla y Marruecos, hoy en directo | Última hora de la entrada de inmigrantes a nado en España, Pedro Sánchez y Mohamed VI
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes para analizar la crisis migratoria en Ceuta y coordinar una respuesta conjunta ante la situación.
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Tirón de orejas del Rey a Sánchez: "El Estado debe velar por la seguridad de Ceuta y Melilla y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse"
La crisis migratoria en Ceuta y Melilla sigue agravándose, con al menos 67 personas fallecidas al intentar alcanzar la ciudad a nado. Además, ya ha comenzado la instalación de barreras de contención en el espigón del Tarajal, en la frontera con Marruecos.
El Gobierno afirma haber devuelto a 69.500 inmigrantes que entraron de forma irregular en Ceuta durante las últimas 48 horas. En el plano político, Alberto Núñez Feijóo cuestiona si el Ejecutivo conocía la situación con antelación, mientras Fernando Grande-Marlaska acusa a algunos países de la UE de utilizar la crisis con fines partidistas y los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes para abordar la situación.
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Se elevan a 1.149 las asistencias sanitarias a migrantes
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha informado de que las atenciones sanitarias a las personas que entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio ya superan el millar, con 1.149 asistencias registradas.
En un comunicado, el organismo señala que mantiene la atención sanitaria "con normalidad" dentro del dispositivo especial activado junto a la Delegación del Gobierno. Además, confirma que una persona permanece herida de gravedad y está pendiente de ser evacuada a la península.
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Tellado asegura que la crisis en Ceuta de una "autentica ocupación": "No podemos creer que el Gobierno no lo detectara"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado que la llegada de miles de personas a Ceuta desde Marruecos ha sido una "autentica ocupación" a la vez que ha destacado que el Gobierno central ha actuado de forma "incompetente" e "irresponsable".
"No podemos creer que el Gobierno no detectara a las miles de personas que se dirigían a la frontera", ha remarcado Tellado en una entrevista este domingo en EsRadio.
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Calma y fluidez en la frontera de Melilla, aún restringida a coches
El paso fronterizo de Beni-Enzar mantiene la normalidad casi 24 horas después de su reapertura, tras permanecer cerrado durante un día y medio por la crisis migratoria en Melilla.
De acuerdo con fuentes policiales citadas por EFE, la última noche transcurrió con tranquilidad y sin incidentes, después de la fuerte presión migratoria que obligó a cerrar la frontera el viernes y reabrirla el sábado, con el tránsito limitado a los vehículos de la Operación Paso del Estrecho (OPE).
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Imágenes de inmigrantes escoltados por las fuerzas de seguridad.
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Ciudadanos ceutíes increparon a Alvise en Ceuta
La tensión también se trasladó a las calles de Ceuta, donde un grupo de ciudadanos increpó este sábado al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, antes de la manifestación convocada por su partido.
Los asistentes le reprocharon que estuviera "aprovechando la situación para sembrar odio", en un incidente ocurrido horas antes del inicio de la concentración prevista en la plaza de los Reyes.
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Sánchez traslada a Von der Leyen su "preocupación"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, su "seria preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos tras la crisis migratoria en Ceuta.
Lo ha hecho mediante una carta en la que expresa su inquietud por la "reciente reacción" de varios ejecutivos europeos ante la situación desencadenada en la ciudad autónoma.
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El Rey sigue la crisis de Ceuta con "indignación"
La Casa del Rey ha comunicado este sábado que Felipe VI sigue con "gran preocupación e indignación" los acontecimientos registrados en los últimos días en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.
Además, ha recalcado que el Estado debe garantizar la seguridad y evitar que unos hechos que ya han provocado la trágica pérdida de decenas de vidas vuelvan a repetirse.
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Alvise tuvo que ser evacuado tras las contramanifestaciones de ciudadanos ceutíes
La tensión en Ceuta quedó patente este sábado durante la concentración convocada por Se Acabó La Fiesta (SALF), donde su líder, Alvise Pérez, tuvo que ser evacuado por la Policía Nacional.
La intervención se produjo tras las contramanifestaciones de ciudadanos ceutíes, entre ellos vecinos de origen marroquí, que coincidieron con el acto organizado por la formación política.
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EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha actualizado su recomendación de viaje para España y ha elevado a nivel 3 ("Reconsiderar el viaje") la advertencia específica para Ceuta por los disturbios vinculados a la llegada masiva de migrantes al enclave.
Para el resto de España mantiene el nivel 2, que insta a extremar las precauciones por el riesgo de terrorismo y la posibilidad de alteraciones del orden público. Además, aconseja reconsiderar cualquier desplazamiento a Ceuta debido a la situación de seguridad.
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Los ministros de Interior de la UE se reunirán el martes
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el próximo martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.
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Ralentizan el tránsito en la frontera de Melilla
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ralentizado el tránsito en la frontera terrestre de Melilla, reduciéndolo primero a un solo carril y poco después a dos, como medida de seguridad después de que se haya detectado un intento de entrada irregular de migrantes en la valla.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado de que han adoptado esta medida entrada la noche, y de manera temporal, "con el fin de garantizar el correcto desarrollo del operativo" y por criterios "exclusivamente de seguridad".