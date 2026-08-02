Crisis migratoria Ceuta, Melilla y Marruecos, hoy en directo | Última hora de la entrada de inmigrantes a nado en España, Pedro Sánchez y Mohamed VI

Los comercios ceutíes abren a cuentagotas tras un caos que ha dejado en vilo a los empresarios: "Hay un 50% de cancelaciones"

Tirón de orejas del Rey a Sánchez: "El Estado debe velar por la seguridad de Ceuta y Melilla y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse"

La crisis migratoria en Ceuta y Melilla sigue agravándose, con al menos 67 personas fallecidas al intentar alcanzar la ciudad a nado. Además, ya ha comenzado la instalación de barreras de contención en el espigón del Tarajal, en la frontera con Marruecos.

El Gobierno afirma haber devuelto a 69.500 inmigrantes que entraron de forma irregular en Ceuta durante las últimas 48 horas. En el plano político, Alberto Núñez Feijóo cuestiona si el Ejecutivo conocía la situación con antelación, mientras Fernando Grande-Marlaska acusa a algunos países de la UE de utilizar la crisis con fines partidistas y los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes para abordar la situación.