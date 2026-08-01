Sánchez pide reunirse de urgencia con los ministros de Interior de la UE tras las críticas a su política migratoria

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realiza declaraciones en Ceuta, España, en medio de la llegada masiva de migrantes a pie y por mar desde Marruecos a territorio español, el 31 de julio de 2026. Fabian Bimmer Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez ha solicitado a Bruselas una reunión de urgencia de los ministros del Interior de la UE. La petición de Sánchez responde a la crisis migratoria que afecta actualmente a Ceuta. El presidente busca abordar junto a sus homólogos europeos la situación migratoria y coordinar una respuesta conjunta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado a Bruselas una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros del Interior de la Unión Europea para tratar la crisis migratoria en Ceuta.

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