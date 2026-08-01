Sánchez pide reunirse de urgencia con los ministros de Interior de la UE tras las críticas a su política migratoria
El presidente del Gobierno ha solicitado reunirse con los responsables de Interior a través de una carta.
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Las claves
Generado con IA
Pedro Sánchez ha solicitado a Bruselas una reunión de urgencia de los ministros del Interior de la UE.
La petición de Sánchez responde a la crisis migratoria que afecta actualmente a Ceuta.
El presidente busca abordar junto a sus homólogos europeos la situación migratoria y coordinar una respuesta conjunta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado a Bruselas una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros del Interior de la Unión Europea para tratar la crisis migratoria en Ceuta.
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