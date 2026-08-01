Entrada de inmigrantes en Ceuta, en directo | Pedro Sánchez solicita a Bruselas una cumbre urgente de Interior
Sigue en directo la última hora sobre la crisis migratoria en Ceuta entre España y Marruecos.
El paso fronterizo de Beni-Enzar, único operativo entre ambos países en Melilla, ha reabierto este sábado sus puertas tras 36 horas de cierre por la presión migratoria en la ciudad autónoma.
Al menos 67 personas han muerto ahogadas intentando alcanzar la ciudad a nado.
Ya ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, que forma parte de la frontera con Marruecos.
El Gobierno español ya ha devuelto a 48.300 personas de los aproximadamente 60.000 inmigrantes que lograron su entrada irregular a Ceuta desde Marruecos en las últimas 48 horas.
Por otro lado, Italia reintroducirá controles por vía marítima y aérea con España a viajeros no europeos. Todo ello a causa de la crisis migratoria en Ceuta.
Los principales miembros de la UE y EEUU culpan a las políticas de Pedro Sánchez de la situación vivida en Ceuta.
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Reabren la frontera de Melilla tras 36 horas de cierre por la crisis migratoria
El paso fronterizo de Beni-Enzar, único operativo entre España y Marruecos en Melilla, ha reabierto este sábado sus puertas tras 36 horas de cierre por la presión migratoria en la ciudad autónoma.
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Portugal refuerza el control de la frontera marítima en el sur ante la crisis de Ceuta
La Policía Marítima y la Armada portuguesa están reforzando el control de la frontera marítima mediante patrullas regulares y diarias, realizadas por mar y por tierra, a lo largo del litoral del Algarve, en el sur del país, tras la crisis migratoria en Ceuta.
"Estas acciones se llevan a cabo de forma coordinada e integrada, garantizando un dispositivo tanto en el mar como en tierra, y reforzando la vigilancia, la detección y la interceptación de embarcaciones que puedan estar relacionadas con fenómenos de migración irregular u otras actividades ilícitas", según ha indicado la Marina portuguesa.
Ambos cuerpos subrayaron que "la seguridad marítima es una misión compartida" e hicieron un llamamiento a la colaboración de la población, para que reporte cualquier movimiento sospechoso.
El Gobierno de Portugal aseguró ayer, viernes, que no consideran necesario suspender a España del espacio Schengen tras la crisis migratoria en Ceuta y las peticiones de algunos países europeos al respecto, y también explicó que están en contacto constante con las autoridades españolas.
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Pedro Sánchez solicita a Bruselas una cumbre urgente de Interior por la situación en Ceuta
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha solicitado este sábado a Bruselas la convocatoria de una reunión extraordinaria y "con carácter de urgencia" de los ministros del Interior de la Unión Europea.
El objetivo central de este encuentro será abordar la crisis migratoria que atraviesa actualmente Ceuta. La petición comunitaria responde directamente a los retos de seguridad y gestión derivados de la reciente entrada irregular de más de 50.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.
De este modo, el Ejecutivo español busca que las instituciones europeas coordinen una respuesta inmediata ante este importante desafío fronterizo.
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Los comercios de Ceuta vuelven a abrir sus puertas "aunque con cautela"
La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha informado este sábado de que los comercios de la ciudad han retomado su actividad después de que la gran mayoría permanecieran cerrados desde el jueves tras la entrada de miles migrantes. Las empresas vuelven a la normalidad "aunque con cautela", según ha confirmado la organización.
La CECE ha difundido el mensaje tras contactar con fuentes oficiales que, según han dicho, le han informado que durante el día el sábado "se mantendrá un refuerzo de la presencia de efectivos de seguridad en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de contribuir a la tranquilidad y al normal desarrollo de la actividad comercial".
La entidad ha señalado que, según le trasladan, actualmente permanecen en la ciudad "alrededor de 5.000" personas de las 50.000 que entraron en Ceuta el jueves, según los datos proporcionados desde el Gobierno de España.
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Marruecos traslada a los retornados de Ceuta y detiene a 70 personas por los altercados fronterizos
Desde este sábado, decenas de autobuses están trasladando a otras ciudades marroquíes a cientos de inmigrantes, en su mayoría ciudadanos de Marruecos y subsaharianos, que habían colapsado las calles a su regreso.
Paralelamente a esta histórica crisis migratoria, las autoridades marroquíes han detenido a 70 personas por los violentos enfrentamientos e incendios registrados junto a la frontera.
Mientras España cifra en 67 los fallecidos, medios locales reportan al menos otras dos muertes durante los disturbios en territorio marroquí.
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El número de muertos mientras trataban de llegar a Ceuta asciende a 67 personas
La Guardia Civil ha recuperado desde la tarde de ayer diez nuevos cadáveres de personas que intentaron llegar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves. Ya son 67 los muertos por causa del episodio, según han confirmado Delegación del Gobierno.
El instituto armado ha intensificado los trabajos de búsqueda de cuerpos sin vida en el mar después de que, con ayuda del Ejército y las autoridades marroquíes, hayan conseguido frenar el goteo de entradas irregulares desde el país vecino.
Los agentes del Servicio Marítimo continúan a las 9.30 horas de este sábado peinando la zona con el objetivo de localizar a todas las víctimas de la crisis migratoria.
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Los feriantes de Ceuta lamentan las importantes perdidas económicas que sufrirán tras la suspensión de las Fiestas
Los feriantes que iban a participar en las Fiestas Patronales de Ceuta, previstas desde este sábado hasta el 8 de agosto, comenzaron anoche a abandonar la ciudad, a la vez que lamentaban las importantes pérdidas económicas que les va a provocar la suspensión de los festejos tras la llegada de miles de migrantes desde Marruecos a la ciudad.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta decidió este viernes suspender las Fiestas Patronales como consecuencia de la masiva entrada de personas que había producido en la ciudad una "situación excepcional", según ha informado en un comunicado el Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas (PP).
La llegada de miles de personas y el "consiguiente escenario de incertidumbre, inestabilidad y preocupación" que se ha generado en la ciudad ha provocado la suspensión de la Feria de Ceuta en honor a la Virgen de África.
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Asciende a 60 la cifra de muertos que intentaban llegar a Ceuta a través del mar
El número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas en los dos últimos días asciende a sesenta personas, según los últimos datos facilitados a Efe por fuentes policiales.
La Guardia Civil continúa realizando labores de localización de cuerpos en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal, que es el lugar donde se han hallado la practica totalidad de los cuerpos en el mar.
Con estos fallecidos, se eleva a 92 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta.
Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando cuerpos de personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado.
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El Gobierno asegura que ninguno de los migrantes en Ceuta pueden acceder a territorio Schengen
El Gobierno se ha pronunciado sobre las amenazas de sus socios europeos de cerrar el espacio Schengen a España, después de que Meloni haya decretado controles aleatorios a ciudadanos no europeos que viajen a Italia desde España. Fuentes del Ejecutivo han explicado que Ceuta y Melilla ya tienen un régimen específico único en Europa.
De esta forma, el control Schengen en las Ciudades Autónomas está también a la salida, por vía marítima o aérea. Es decir, nadie viaja de Ceuta o Melilla a la Península sin identificarse ante la Policía Nacional. Asimismo, las fuentes reiteran que una entrada irregular en las ciudades no se puede convertir en una entrada al resto de Schengen.
"Entrar irregularmente en Ceuta no da derecho a permanecer en España, ni a viajar a la Península, ni a circular por Europa", declaran las fuentes que también recalcan que "ninguna de las personas que cruzaron irregularmente a Ceuta ha salido de la ciudad hacia la Península".
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Vivas, decepcionado con el viaje fugaz de Sánchez: "No nos ha dado garantías, Ceuta sigue siendo vulnerable"
El 'popular' Juan Jesús Vivas lleva un cuarto de siglo presidiendo Ceuta. Pero estas últimas 48 horas seguro que las recordará como unas de las más duras de su mandato.
"Sólo si viene él a la ciudad, podremos obligar a Marruecos a colaborar", explicó a los suyos, señalando por primera vez la responsabilidad de Rabat.
Acababa de hablar con Sánchez por teléfono, y el presidente o no se enteraba de la gravedad de la situación, o no quería demostrarlo, explicó Vivas a su entorno.
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Comienzan las tareas de instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal en Ceuta
Ha comenzado durante esta noche la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal en Ceuta, después de varias horas de tranquilidad en la ciudad. Las tareas han empezado sobre las 07:50 horas de la mañana.
Se trata de una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad. Esta estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.
De esta forma, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática.
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Noche tranquila y sin más entradas de inmigrantes en Ceuta
La noche en la ciudad autónoma de Ceuta ha transcurrido con normalidad. Las entradas se han detenido en su totalidad y han continuado las salidas de inmigrantes hacia Marruecos, sin incidentes destacables.
La instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal ha comenzado a las 07:50 de esta mañana.
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Los migrantes regresan temporalmente a Marruecos por falta de comida con la intención de volver a cruzar a Ceuta
La actual crisis migratoria deja una situación paradójica: varios inmigrantes que lograron su entrada a nado a Ceuta están regresando voluntariamente a Marruecos.
Ante el cierre generalizado de comercios en la ciudad autónoma y la imposibilidad de conseguir comida o agua en tres días, jóvenes como Mohamed, de 15 años, deciden volver a la localidad de Castillejos para recuperar fuerzas.
Sin embargo, su intención no es rendirse. Motivados por la falta de oportunidades en su país y percibiendo una vigilancia policial precaria, aseguran que volverán a intentar cruzar la frontera para cumplir sus sueños.