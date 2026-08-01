Entrada de inmigrantes en Ceuta, en directo | Pedro Sánchez solicita a Bruselas una cumbre urgente de Interior

Sigue en directo la última hora sobre la crisis migratoria en Ceuta entre España y Marruecos.

El paso fronterizo de Beni-Enzar, único operativo entre ambos países en Melilla, ha reabierto este sábado sus puertas tras 36 horas de cierre por la presión migratoria en la ciudad autónoma.

Al menos 67 personas han muerto ahogadas intentando alcanzar la ciudad a nado.

Migrantes cruzan a pie al enclave norteafricano de Ceuta desde Marrueco, cerca de la frontera con Ceuta, en Fnideq, Marruecos. Reuters

Ya ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, que forma parte de la frontera con Marruecos.

El Gobierno español ya ha devuelto a 48.300 personas de los aproximadamente 60.000 inmigrantes que lograron su entrada irregular a Ceuta desde Marruecos en las últimas 48 horas.

Por otro lado, Italia reintroducirá controles por vía marítima y aérea con España a viajeros no europeos. Todo ello a causa de la crisis migratoria en Ceuta.

Los principales miembros de la UE y EEUU culpan a las políticas de Pedro Sánchez de la situación vivida en Ceuta.