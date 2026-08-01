Entrada de inmigrantes en Ceuta, en directo | Comienza la instalación de barreras de contención en el espigón del Tarajal
Sigue en directo la última hora sobre la crisis migratoria en Ceuta entre España y Marruecos.
Esta noche han comenzado las tareas de instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, que forma parte de la frontera con Marruecos.
Italia reintroducirá controles por vía marítima y aérea con España a viajeros no europeos. Todo ello a causa de la crisis migratoria en Ceuta.
El presidente de España, Pedro Sánchez, ha cargado contra sus socios europeos y ha señalado a Italia y Grecia como rutas con más migración.
El Gobierno español ya ha devuelto a 48.300 personas de los aproximadamente 60.000 inmigrantes que lograron su entrada irregular a Ceuta desde Marruecos en las últimas 24 horas.
Además, al menos 57 personas han muerto ahogadas intentando alcanzar la ciudad a nado.
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Comienzan las tareas de instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal en Ceuta
Ha comenzado durante esta noche la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal en Ceuta, después de varias horas de tranquilidad en la ciudad. Las tareas han empezado sobre las 07:50 horas de la mañana.
Se trata de una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad. Esta estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.
De esta forma, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática.
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Noche tranquila y sin más entradas de inmigrantes en Ceuta
La noche en la ciudad autónoma de Ceuta ha transcurrido con normalidad. Las entradas se han detenido en su totalidad y han continuado las salidas de inmigrantes hacia Marruecos, sin incidentes destacables.
La instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal ha comenzado a las 07:50 de esta mañana.
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Los migrantes regresan temporalmente a Marruecos por falta de comida con la intención de volver a cruzar a Ceuta
La actual crisis migratoria deja una situación paradójica: varios inmigrantes que lograron su entrada a nado a Ceuta están regresando voluntariamente a Marruecos.
Ante el cierre generalizado de comercios en la ciudad autónoma y la imposibilidad de conseguir comida o agua en tres días, jóvenes como Mohamed, de 15 años, deciden volver a la localidad de Castillejos para recuperar fuerzas.
Sin embargo, su intención no es rendirse. Motivados por la falta de oportunidades en su país y percibiendo una vigilancia policial precaria, aseguran que volverán a intentar cruzar la frontera para cumplir sus sueños.