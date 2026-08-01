Entrada de inmigrantes en Ceuta, en directo | Comienza la instalación de barreras de contención en el espigón del Tarajal

Sigue en directo la última hora sobre la crisis migratoria en Ceuta entre España y Marruecos.

Esta noche han comenzado las tareas de instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, que forma parte de la frontera con Marruecos.

Italia reintroducirá controles por vía marítima y aérea con España a viajeros no europeos. Todo ello a causa de la crisis migratoria en Ceuta.

Migrantes cruzan a pie al enclave norteafricano de Ceuta desde Marrueco, cerca de la frontera con Ceuta, en Fnideq, Marruecos. Reuters

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha cargado contra sus socios europeos y ha señalado a Italia y Grecia como rutas con más migración.

El Gobierno español ya ha devuelto a 48.300 personas de los aproximadamente 60.000 inmigrantes que lograron su entrada irregular a Ceuta desde Marruecos en las últimas 24 horas.

Además, al menos 57 personas han muerto ahogadas intentando alcanzar la ciudad a nado.