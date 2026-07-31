Imbroda cifra en "unas 400" las entradas de migrantes irregulares a Melilla: la frontera con Marruecos sigue cerrada

Varios migrantes que han conseguido cruzar en la noche de este jueves la frontera de forma irregular celebran su llegada a la Ciudad Autónoma de Melilla. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Unas 400 personas han entrado de forma irregular a Melilla desde Marruecos, según el presidente Juan José Imbroda. El cierre de la frontera de Beni Enzar se produjo tras un intento masivo de entrada por dos puestos fronterizos y el Dique Sur. La llegada de menores extranjeros no acompañados ha aumentado un 80% en los últimos dos meses en Melilla. El incremento de entradas se atribuye al "efecto llamada" causado por la regularización extraordinaria del Gobierno y una sentencia del Supremo.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cifrado en "unas 400" personas, "como mucho", la cifra de migrantes irregulares que entraron en la noche de este jueves a la ciudad autónoma desde Marruecos.

El ingreso masivo e irregular, en plena crisis migratoria desatada en Ceuta, ha provocado el cierre de la frontera de Beni Enzar que separa Melilla del reino alauita.

"Según las informaciones que poseo, no sé si habrán conseguido entrar sobre unos 300 o 400 como mucho", ha manifestado Imbroda en una entrevista en Cope.

En este sentido, ha explicado que la ciudad autónoma vive un "efecto simpatía" con respecto a "lo dantesco de Ceuta", aunque ha remarcado que "no tiene comparación".

Al hilo, el dirigente melillense ha explicado que en su ciudad se han producido intentos tanto por la vía terrestre, a través de dos puestos fronterizos, como por la marítima, por el Dique Sur.

No obstante, destacando la actuación "ejemplar" de la Guardia Civil y de los cuerpos de Policía Nacional y Local, ha aseverado que "se ha contenido bastante bien".

Asimismo, Imbroda ha reiterado que en los últimos dos meses se ha registrado un incremento del 80 % en la llegada de menores extranjeros no acompañados acogidos en la ciudad.

Este aumento lo ha achacado al "efecto llamada" que, ha defendido, se ha producido por cuenta de la regularización extraordinaria de migrantes por parte del Ejecutivo central.

También por la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió el rechazo en frontera para migrantes que llegasen a Ceuta o Melilla a nado.

La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado de que la frontera de Beni Enzar permanece cerrada como consecuencia de un intento de entrada masiva registrado cerca de las 22,00 horas de este jueves, tanto por el principal paso fronterizo entre la ciudad y Marruecos, como por la zona del Dique Sur.

Según ha podido saber Europa Press, el dispositivo se ha activado después de que un grupo indeterminado de ciudadanos marroquíes intentara acceder de forma masiva a Melilla a través del puesto fronterizo de Beni Enzar y del Dique Sur.

La Policía Nacional y la Policía Local se han desplegado esta noche en distintos puntos del centro de Ceuta y sus zonas aledañas para evitar que se puedan producir robos o altercados relacionados con la entrada de unas 20.000 personas desde Marruecos.

Según han informado a Efe fuentes policiales, el objetivo fundamental de este despliegue es evitar que las personas que han accedido de Marruecos puedan llevar a cabo algún tipo de acción delictiva.

Los agentes han expresado que hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas personas han accedido únicamente en bañador o ropa de baño, por lo que carecen de cualquier tipo de alimentos o dinero para poder comprar cosas.

Además, los locales que abren de noche en Ceuta mantuvieron sus puertas cerradas como consecuencia de la masiva presencia de marroquíes deambulando por las calles.