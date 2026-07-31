Finlandia apoya la propuesta de Italia de excluir a España del espacio Schengen: Francia refuerza el control de fronteras

Las claves

Las claves Generado con IA Finlandia respalda la propuesta de Italia de excluir a España del espacio Schengen debido a la crisis migratoria en Ceuta. Francia ha reforzado los controles fronterizos con España y activado la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida ante la llegada masiva de migrantes. Unas 50.000 personas han entrado ilegalmente en Ceuta en 24 horas, agravando la presión sobre las fronteras externas de la UE. Países Bajos confía en que España y Marruecos tomen medidas para controlar la situación y destaca el apoyo de la Comisión Europea.

La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, apoyó este viernes la propuesta de Italia de excluir a España del espacio Schengen ante la crisis migratoria en Ceuta, mientras que su homólogo francés, Laurent Nuñez, dio instrucciones de reforzar los controles en la frontera común.

"España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar", escribió Rantanen en la red social X.

A continuación, agregó: "Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de GiorgiaMeloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen".

Por su parte, Nuñez dijo en la misma red social que, "ante la situación observada en Ceuta", ha dado "instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española".

"Además, he activado la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para llevar a cabo controles exhaustivos", indicó.

Previamente, en una entrevista en la cadena de radio RTL, el ministro recalcó que se puso ya el jueves en contacto con su homólogo del Gobierno español y que tiene previsto volver a hablar con él hoy sobre la evolución de las llegadas masivas de migrantes a Ceuta para intentar cruzar ilegalmente a España.

Face à la situation constatée dans l’enclave de Ceuta, j’ai, dès hier soir, donné des instructions pour renforcer sans attendre les contrôles à la frontière espagnole. Par ailleurs, j’active la Force Frontière d’intervention rapide pour des contrôles en profondeur. — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 31, 2026

Consultado por la reacción del Ejecutivo italiano, que pidió este jueves el cierre del espacio Schengen con España, Nuñez se mostró moderado y recordó que los controles fronterizos existen y que incluso fueron reforzados en los últimos meses, con una fuerza móvil que se ha mantenido de manera permanente.

"Por supuesto, se tomarán medidas si se producen desplazamientos hacia el territorio nacional y, en cualquier caso, se reforzará el control fronterizo", aseveró.

Unas 50.000 personas han entrado ilegalmente a Ceuta en las últimas 24 horas, mientras que otras 400 lo han hecho a la ciudad autónoma de Melilla.

"Empezaron a nado pero luego saltaban en masa por el espigón y han llegado a entrar en estampida por la misma frontera terrestre", explicaba a este periódico un colaborador de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta.

Ante esta situación, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha amenazado este jueves con cerrar el espacio Schengen con España.

La jefa del gabinete italiano ha asegurado que las imágenes de Ceuta demuestran "una vez más", que la inmigración "ilegal e incontrolada supone una amenaza a la seguridad de las fronteras europeas".

"Estamos convocando a los organismos pertinentes y, tras estas reuniones, estamos dispuestos a intervenir con medidas extraordinarias para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, incluida la suspensión del Espacio Schengen con España", ha amenazado.

"En materia de inmigración ilegal, no cederemos ni un ápice: la defensa de las fronteras, la lucha contra los traficantes de personas y la garantía de repatriaciones efectivas seguirán siendo la línea de actuación de este Gobierno", ha añadido Meloni.

Países Bajos pide actuar

El ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, aseguró este viernes que "confía" en que España hará "lo necesario" para proteger la frontera exterior de la Unión Europea (UE) en Ceuta, al tiempo que instó también a Marruecos a adoptar "las medidas oportunas" ante la situación, que calificó de "preocupante".

"Confiamos en que España haga lo necesario para proteger las fronteras exteriores de la UE y en que Marruecos también dé los pasos necesarios", señaló Berendsen en una breve reacción a la crisis migratoria en la ciudad norteafricana española de Ceuta.

El jefe de la diplomacia neerlandesa explicó que hoy habló con sus homólogos español y marroquí para abordar la situación, aunque no dio más detalles sobre el contenido de esas conversaciones, y celebró que la Comisión Europea haya ofrecido apoyo a España.