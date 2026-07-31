Entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, en directo | El Gobierno estima que 49.000 personas cruzaron desde Marruecos en las últimas 24 horas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará hoy Ceuta para analizar la crisis migratoria en la región.
A las 11:40, tendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A las 12:00, asistirá a una reunión con Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta.
Cerca de 20.000 personas han accedido de forma irregular a Ceuta desde Marruecos.
En las últimas 24 horas, al menos 18 inmigrantes han muerto en su intento por alcanzar Ceuta.
Tropas del Ejército de Tierra han intervenido en Ceuta con el fin de garantizar la seguridad y el control.
El Gobierno ha confirmado que recurrirá a los acuerdos migratorios con Marruecos para devolver a los inmigrantes irregulares.
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Última hora en Ceuta, en directo | España estima en 49.000 la cifra de migrantes que cruzaron a Ceuta en 24 horas
El Ministerio del Interior de España ha estimado que alrededor de 49.000 migrantes han entrado en la ciudad autónoma de Ceuta en las últimas 24 horas.
Según informó Reuters este viernes, las llegadas se produjeron de forma masiva tanto por vía marítima como terrestre desde Marruecos.
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Última hora en Ceuta, en directo | La Junta de Andalucía exige al Gobierno reaccionar ante la "emergencia" en Ceuta
Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, ha expresado su "máxima preocupación" por la crisis migratoria en Ceuta y ha exigido al Ejecutivo central que atienda la solicitud de emergencia de la ciudad. Sanz calificó la política migratoria de Pedro Sánchez de "caos y desastre" fruto de la improvisación y la falta de planificación.
Asimismo, acusó al Gobierno de hacer demagogia e instó a tomar medidas urgentes para solucionar la situación, sugiriendo incluso reformar la Ley de Extranjería para corregir sus fallos.
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Ceuta cancela sus fiestas patronales por la emergencia migratoria
La Ciudad Autónoma ha suspendido la celebración de la Feria de Ceuta, que debía comenzar este sábado, como consecuencia de la situación de emergencia migratoria que atraviesa la ciudad tras la llegada de miles de personas durante los últimos días.
La decisión se ha comunicado este viernes mediante un comunicado institucional en el que el Gobierno local ha apelado a la responsabilidad, la prudencia y la seguridad para justificar la cancelación de las fiestas patronales.
El Ejecutivo autonómico ha explicado que la medida responde a la "situación excepcional" que vive Ceuta, marcada por "la llegada de miles de personas y el consiguiente escenario de incertidumbre, inestabilidad y preocupación" que se ha generado en la ciudad.
El Gobierno ha considerado que no concurren las condiciones necesarias para celebrar la Feria con normalidad y ha optado por suspender todos los actos previstos.
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Entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, en directo | Le Pen acusa a España de "alentar la entrada masiva de migrantes" y pide reforzar controles en Francia
Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, ha cargado contra el Gobierno de España, acusándolo de "alentar la entrada masiva de migrantes" tras la llegada de miles de personas a Ceuta.
Ante esta situación, la política exigió a Francia reforzar de inmediato los controles en sus fronteras para "detener esta locura". Asimismo, propuso restringir la libre circulación del espacio Schengen para reservarla exclusivamente a los ciudadanos de la Unión Europea.
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Última hora en Ceuta | El Ejército de Tierra vigila la frontera de España y Marruecos
El Gobierno ha desplegado unidades del Ejército de Tierra en la frontera de Ceuta para controlar la seguridad después de la llegada de cerca de 20.000 inmigrantes de forma irregular.
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Entrada masiva de inmigrantes a Ceuta | El Rey contacta con Sánchez y Vivas por la crisis migratoria
El rey Felipe VI ha contactado telefónicamente con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con quienes ha mantenido conversaciones en las que han analizado la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días, según ha informado Casa Real.
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Última hora de Ceuta | Cientos de marroquíes retornan voluntariamente mientras sigue el paso de personas desde Marruecos
Cientos de personas regresan a Marruecos de forma voluntaria. Muchas de ellas habían cruzado la frontera hacia Ceuta de forma masiva en las últimas horas. Las salidas comenzaron a última hora de la noche por el espigón fronterizo.
Al mismo tiempo, continúan entrando migrantes a la ciudad autónoma. Mientras tanto, miles de jóvenes vagan por las calles de Ceuta.
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El PP pide el "despliegue inmediato del Frontex" y la reforma urgente de la Ley de Extranjería
El Partido Popular, ante la crisis migratoria de Ceuta y Melilla tras la llegada de miles de migrantes, ha exigido al Gobierno "recuperar el control efectivo de la frontera y garantizar la devolución de quienes han entrado ilegalmente".
Con este fin, piden "la reforma inmediata de la Ley de Extranjería para garantizar que la figura del rechazo en frontera aplique a las entradas por vía marítima en Ceuta y Melilla" y el "despliegue inmediato de Frontex y de sus unidades de intervención rápida".
Asimismo, ha demandado "un despliegue de medios masivo" sobre el terreno de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército, "hasta que la situación se normalice" y la declaración de emergencia nacional en la ciudad autónoma.
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Feijóo, ante la crisis en Ceuta: "No falta capacidad, sino voluntad. Decenas de agentes no pueden contener a 40.000"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a la "avalancha" que vive Ceuta, con la entrada de miles de personas desde Marruecos, y ha pedido que el despliegue de medios sea "masivo".
"Ceuta está sufriendo una avalancha sin precedentes", comienza una carta que ha publicado el PP dirigida a los ciudadanos de España, en la que reclama al Gobierno "voluntad".
De esta forma, el PP se pronuncia ante una de las peores crisis migratorias que se recuerdan entre España y Marruecos, que ha obligado al Gobierno a desplegar el ejército en la ciudad autónoma.
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Última hora en Ceuta | Ya son 18 los fallecidos en la frontera de Ceuta tras el hallazgo de tres nuevos cadáveres
La cifra de personas fallecidas al intentar acceder a nado a Ceuta desde Marruecos se ha elevado a 18 tras el hallazgo de tres nuevos cadáveres en las últimas horas.
Fuentes policiales han confirmado a la Agencia EFE que las víctimas fueron localizadas en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal, el punto neurálgico por donde entraron miles de personas.
Las autoridades advierten de que no se descarta que el número de víctimas mortales continúe aumentando en los próximos días debido a las difíciles condiciones del cruce marítimo.
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Crisis migratoria en Ceuta | Tensión en Melilla tras el cierre de la frontera con Marruecos
El paso fronterizo de Beni Enzar permanece cerrado tras registrarse, desde la noche del jueves, intentos simultáneos de acceso masivo en distintas zonas de Melilla.
El despliegue de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local incluyó la activación de efectivos militares y el uso de disparos disuasorios para controlar la situación.
Mientras el presidente autonómico, Juan José Imbroda, estimó inicialmente la entrada de unas 400 personas que se dirigieron al CETI, la Delegación del Gobierno matizó que no hay cifras definitivas al haber finalizado el operativo recientemente.
La institución pidió calma y evitar aproximarse a la frontera, en un contexto de creciente presión migratoria que también afecta gravemente a Ceuta.
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Feijóo denuncia la "débil reacción" del Gobierno y que "no se esté haciendo lo suficiente" ante la crisis migratoria
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado en redes sociales que no "se esté haciendo nada suficiente" para evitar la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. "Tan grave como lo que está pasando es que el Gobierno reaccione con esta debilidad", ha comentado.
"A Ceuta ha seguido llegando gente toda la noche y quienes están sobre el terreno describen una ciudad ocupada", ha añadido el líder de la oposición. "En Melilla también han entrado unos 400 irregulares", ha apostillado.
En el mismo comunicado ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "defender nuestra seguridad nacional, nuestra integridad territorial y nuestra convivencia" ya que "tiene instrumentos y medios a su disposición, y solo resta que dé las órdenes".
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Entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, en directo | El Gobierno subraya que aplicará convenios migratorios con Marruecos
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que España aplicará los convenios migratorios vigentes con Marruecos, Mauritania y Senegal para proceder a la devolución de las personas que han entrado masivamente en Ceuta.
Torres subrayó que las devoluciones se realizarán mediante los procedimientos reglados y según la situación de cada persona, atendiendo de forma prioritaria a la respuesta humanitaria y la distinción entre mayores y menores de edad.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno mantiene contacto permanente con las autoridades ceutíes y Pedro Sánchez se ha desplazado a la ciudad autónoma.
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Última hora en Ceuta | Miles de jóvenes deambulan por las calles y el Ejército despliega tanques
Ceuta sigue registrando una llegada incesante de inmigrantes desde Marruecos, con más de 20.000 entradas a pie y a nado bordeando el espigón del Tarajal desde el pasado jueves.
Ante esta oleada ininterrumpida, el Ejército ha desplegado tanques en los accesos para redirigir a las personas hacia las naves del polígono fronterizo e impedir su dispersión por la ciudad autónoma.
Pese a que el flujo no ha cesado a primera hora de este viernes, también se han registrado numerosos retornos voluntarios hacia territorio marroquí durante la madrugada.
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¿La ley obliga a acoger a los inmigrantes que llegan a nado? ¿Serán expulsados? Preguntas y respuestas de la crisis en Ceuta
Unas 20.000 personas procedentes de Marruecos han accedido en los últimos días a Ceuta, por cuyas calles deambulan tras alcanzar a nado las playas.
Al menos 16 han fallecido en el curso de esta llegada masiva de extranjeros, la peor crisis migratoria que vive la ciudad autónoma en los últimos cinco años, desde que en 2021 las autoridades marroquíes hicieron la vista gorda y 10.000 personas cruzaron a territorio español.
En esta ocasión, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 29 de junio, pero conocida el 8 de julio, se considera en fuentes judiciales ceutíes el "desencadenante" de esta entrada multitudinaria.
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Crisis migratoria en Ceuta, en directo | Imbroda cifra en "unas 400" las entradas de migrantes en Melilla
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cifrado en "unas 400 como mucho" las entradas irregulares de personas migrantes que se habrían producido este jueves en la ciudad autónoma, en medio de la crisis migratoria desatada en Ceuta, a propósito de la llegada de miles de inmigrantes que han flanqueado el vallado para entrar en territorio español.
"Según las informaciones que poseo, no sé si habrán conseguido entrar sobre unos 300 o 400 como mucho", ha manifestado Imbroda en una entrevista en la cadena Cope en la cual ha considerado que la ciudad autónoma vive un "efecto simpatía" con respecto a "lo dantesco de Ceuta", aunque ha remarcado que "no tiene comparación".
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Última hora Ceuta | El flujo de personas entrando desde Marruecos continúa a primera hora de la mañana
Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado.
Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.
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Bruselas ofrece a Marlaska desplegar agentes de Frontex en Ceuta y pide a Marruecos que frene las salidas
La Unión Europea ofrece ayuda a España para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta. El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austriaco Magnus Brunner, se ha puesto en contacto este jueves con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para poner a disposición de las autoridades españolas un eventual despliegue de la Guardia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).
El comisario ha confirmado además que la Comisión Europea está en contacto con Marruecos, al que la UE considera un socio estratégico, para pedirle que intensifique sus esfuerzos con el objetivo de frenar las salidas de migrantes desde su territorio.
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La Casa Blanca atribuye a las "políticas globalistas de extrema izquierda" de Sánchez la crisis migratoria que atraviesa Ceuta
La Casa Blanca atribuyó este jueves a las "políticas globalistas de extrema izquierda" del Gobierno de Sánchez la situación en Ceuta, donde miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron de forma irregular el espigón fronterizo hacia territorio español.
"El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", señaló a la agencia Efe Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.
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Meloni plantea suspender la libre circulación desde España y Albares convoca al embajador italiano pero no a la marroquí
El Gobierno de Giorgia Meloni ha amenazado este jueves con cerrar el espacio Schengen con España después de que miles de personas hayan accedido a su territorio desde Marruecos de forma irregular.
La primera ministra Meloni, ha asegurado que las imágenes de Ceuta demuestran "una vez más", que la inmigración "ilegal e incontrolada supone una amenaza a la seguridad de las fronteras europeas".
"Estamos convocando a los organismos pertinentes y, tras estas reuniones, estamos dispuestos a intervenir con medidas extraordinarias para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, incluida la suspensión del Espacio Schengen con España", ha amenazado.