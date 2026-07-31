Entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, en directo | El Gobierno estima que 49.000 personas cruzaron desde Marruecos en las últimas 24 horas

Cerca de 20.000 personas han accedido de forma irregular a Ceuta desde Marruecos.

En las últimas 24 horas, al menos 18 inmigrantes han muerto en su intento por alcanzar Ceuta.

Tropas del Ejército de Tierra han intervenido en Ceuta con el fin de garantizar la seguridad y el control.

El Gobierno ha confirmado que recurrirá a los acuerdos migratorios con Marruecos para devolver a los inmigrantes irregulares.