Última hora entrada de inmigrantes en Ceuta, en directo | Italia impone controles a los viajes de España y Pedro Sánchez carga contra algunos socios europeos

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha cargado contra sus socios europeos y ha señalado a Italia y Grecia como rutas con más migración.

Italia ha anunciado la reintroducción de controles por vía marítima y en aérea con España a viajeros no europeos. Todo ello a causa de la crisis migratoria en Ceuta.

El Gobierno español ya ha devuelto a 48.300 personas de los aproximadamente 60.000 inmigrantes que lograron su entrada irregular a Ceuta desde Marruecos en las últimas 24 horas.

Cientos de migrantes cruzan la frontera con España, no solo a nado, sino a pie. Reuters Reuters

Además, 57 personas han muerto ahogadas intentando alcanzar la ciudad a nado.

Como respuesta directa, Pedro Sánchez ha anunciado la instalación inmediata de un sistema de boyas marítimas para delimitar físicamente la frontera.

¿Qué ocurre con los 60.000 inmigrantes irregulares en Ceuta?

Si no se aplica el rechazo inmediato en la frontera, se inicia un procedimiento de devolución para cada inmigrante. Este proceso excluye a los solicitantes de asilo y las mujeres embarazadas. Además, todos tienen derecho a un abogado, un intérprete y una entrevista.

Aunque el trámite debería completarse en 72 horas, la llegada masiva de inmigrantes dificulta que se cumpla ese plazo por la falta de recursos. Quizás por eso, muchos de ellos ya están volviendo a Marruecos por su propio pie.

Superado ese tiempo, la Policía puede solicitar su traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), aunque estos centros también se encuentran al límite de su capacidad.

En el caso de los menores de edad, la ley establece un procedimiento más garantista y con una tramitación más amplia.