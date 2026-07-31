Última hora entrada de inmigrantes en Ceuta, en directo | Italia impone controles a los viajes de España y Pedro Sánchez carga contra algunos socios europeos
El presidente de España, Pedro Sánchez, ha cargado contra sus socios europeos y ha señalado a Italia y Grecia como rutas con más migración.
Italia ha anunciado la reintroducción de controles por vía marítima y en aérea con España a viajeros no europeos. Todo ello a causa de la crisis migratoria en Ceuta.
El Gobierno español ya ha devuelto a 48.300 personas de los aproximadamente 60.000 inmigrantes que lograron su entrada irregular a Ceuta desde Marruecos en las últimas 24 horas.
Además, 57 personas han muerto ahogadas intentando alcanzar la ciudad a nado.
Como respuesta directa, Pedro Sánchez ha anunciado la instalación inmediata de un sistema de boyas marítimas para delimitar físicamente la frontera.
¿Qué ocurre con los 60.000 inmigrantes irregulares en Ceuta?
Si no se aplica el rechazo inmediato en la frontera, se inicia un procedimiento de devolución para cada inmigrante. Este proceso excluye a los solicitantes de asilo y las mujeres embarazadas. Además, todos tienen derecho a un abogado, un intérprete y una entrevista.
Aunque el trámite debería completarse en 72 horas, la llegada masiva de inmigrantes dificulta que se cumpla ese plazo por la falta de recursos. Quizás por eso, muchos de ellos ya están volviendo a Marruecos por su propio pie.
Superado ese tiempo, la Policía puede solicitar su traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), aunque estos centros también se encuentran al límite de su capacidad.
En el caso de los menores de edad, la ley establece un procedimiento más garantista y con una tramitación más amplia.
-
Varios marroquíes aseguran que las autoridades de su país les empujaron a cruzar la frontera con España
El New York Times ha podido hablar con varios marroquíes que han indicado al medio estadounidense que fueron instados por parte de las autoridades de su país a cruzar la frontera con España.
"No paraban de decir, ir hacia allá, ir hacia allá", indicaba un joven marroquí al medio.
-
Portugal asegura que no considera necesario suspender a España del espacio Schengen
El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha asegurado este viernes que su gobierno no considera necesario suspender a España del espacio Schengen tras la crisis migratoria en Ceuta y las peticiones de algunos países europeos al respecto, aunque también ha alertado de que la política de migración de España puede provocar un "efecto llamada".
Rangel, en declaraciones en la cadena pública RTP, ha insistido en que el Ejecutivo portugués ha estado en contacto constante con las autoridades españolas, y también con las marroquíes, y que la policía y los agentes fronterizos están en contacto con sus colegas españoles tras entrar en una "alerta reforzada" para evitar que la crisis afectara a Portugal.
"Pero en este caso, creemos que no es necesario, o al menos, con todo lo que ha ocurrido hasta ahora, la situación puede cambiar en los próximos días, pero hasta ahora no se justifica introducir una suspensión de Schengen", ha asegurado Rangel.
-
Albares responde a Italia: "Basta de confusión interesada"
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha contestado al anuncio del Gobierno de Italia de suspender el acuerdo Schengen. Anuncio que el Ejecutivo de Meloni se vio obligado después a matizar.
"Basta de confusión interesada", advirtió el jefe de la diplomacia italiana en un mensaje en X.
·"No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada", añadió.
-
Ceuta habilita un recinto para acoger los cadáveres de los 57 muertos en la costa de Ceuta
La Ciudad Autónoma de Ceuta se ha visto obligada a habilitar un espacio especial para poder mantener los cuerpos de los 57 muertos que se han encontrado en la costa, después de la entrada de miles de personas en la ciudad desde Marruecos.
Según han informado a Efe fuentes policiales, el elevado número de fallecidos ha desbordado la capacidad del recinto destinado a esta función, por lo que ha sido necesario habilitar otro espacio más.
La mayor parte de los cadáveres se corresponde con jóvenes en edades comprendidas entre los 20 y los 35 años y entre ellos hay al menos una mujer.
-
Meloni defiende los controles fronterizos a España por seguridad nacional ante la crisis de Ceuta
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha justificado la suspensión temporal de Schengen y los controles a viajeros procedentes de España por motivos de seguridad nacional.
Ante la grave crisis migratoria en Ceuta, desatada tras la masiva entrada de miles de inmigrantes desde Marruecos, Meloni subrayó que esta medida extraordinaria busca prevenir repercusiones internas minimizando el impacto en el turismo.
También ofreció su total respaldo a cualquier iniciativa europea destinada a ayudar a las instituciones españolas a recuperar el control de las fronteras exteriores, destacando la necesidad de combatir frontalmente a las mafias de tráfico humano.
-
Continua el bloqueo del Paso del Estrecho: varios incidentes frustran la apertura de la frontera de Melilla
La reapertura de la frontera entre Melilla y Marruecos se ha visto nuevamente frustrada por otro intento de entrada masiva en la ciudad autónoma, a pesar de que estaba previsto que se pudiera abrir esta tarde para permitir el paso de las miles de personas que permanecen bloqueadas desde las 22.00 horas del jueves.
El cierre afecta especialmente a aproximadamente 2.000 viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE), todos ellos ciudadanos marroquíes que residen en Europa y que se dirigían a su país para disfrutar de las vacaciones de verano.
Fuentes presenciales han informado a Europa Press que cuando las autoridades de ambos lados se disponían a reabrir el paso fronterizo de Beni Enzar, varios menores volvieron a protagonizar nuevos incidentes en las inmediaciones del perímetro fronterizo en el lado marroquí.
Desde aproximadamente las 19.00 horas se han escuchado disparos de material antidisturbios a ambos lados de la frontera. Testigos han señalado a Europa Press que las fuerzas marroquíes han empleado gases lacrimógenos, mientras que en el lado español la Policía ha vuelto a cortar el tráfico en la carretera de acceso a Beni Enzar y ha desviado la circulación ante este nuevo intento de intrusión.
-
La Comisión Europea advierte a Italia que cerrar fronteras en Schengen debe ser el "último recurso"
Tras la decisión de Italia de cerrar sus conexiones aéreas y marítimas con España por la crisis migratoria en Ceuta, la Comisión Europea ha recordado las normativas vigentes.
Bruselas subraya que restablecer controles internos en Schengen solo se permite temporalmente y como "último recurso" ante amenazas graves para la seguridad.
Ante la masiva entrada de inmigrantes desde Marruecos que originó esta alerta, el Ejecutivo comunitario aclaró que cualquier país que aplique esta medida excepcional debe justificarla.
-
Italia matiza que los controles a quienes quieran acceder a su país desde España serán aleatorios y a ciudadanos no europeos
Italia ha matizado este viernes después de anunciar que iban a cerrar el espacio Schengen con España y han asegurado que los controles aeroportuarios y portuarios a viajeros llegados de España serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea (UE).
"El restablecimiento de los controles de acceso en las fronteras aéreas y marítimas con España no supondrá ningún cambio para los viajeros españoles y europeos hacia Italia, que seguirán pudiendo entrar en nuestro país, como de costumbre, sin ningún trámite burocrático adicional", han informado fuentes gubernamentales.
-
Francia quintuplica su despliegue policial y blinda su frontera con España ante la crisis en Ceuta
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha anunciado que quintuplicará la presencia de las fuerzas de seguridad y aumentará los controles ferroviarios con España ante la grave crisis migratoria en Ceuta.
A raíz de la entrada de cerca de 60.000 inmigrantes procedentes de Marruecos, el dispositivo policial francés pasará de 184 agentes movilizados el viernes a 334 efectivos desde el sábado. Este importante refuerzo incluirá gendarmes, vigilancia ampliada con drones y tres aeronaves de control fronterizo.
Además, se intensificarán significativamente las patrullas en el corredor ferroviario franco-español, adaptando las medidas operativas según evolucione la situación.
-
El cierre fronterizo de 2023 entre Italia y Eslovenia: el precedente de la actual crisis
El precedente de Italia con Eslovenia en 2023 explica su actual postura hacia España tras la crisis migratoria en Ceuta.
Aquel año, el Gobierno italiano suspendió temporalmente el espacio Schengen y reintrodujo controles en su frontera eslovena para frenar la entrada irregular de inmigrantes que transitaban por la ruta balcánica.
Aquella medida excepcional buscaba proteger su seguridad nacional ante flujos descontrolados. Ahora, Roma repite esta misma estrategia preventiva frente a la inestabilidad en la frontera con Marruecos.
-
Italia suspende temporal y parcialmente el tratado Schengen
Italia ha suspendido temporalmente el tratado Schengen y ha reintroducido controles en puertos y aeropuertos con España debido a la grave crisis migratoria en Ceuta.
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, tomó esta decisión tras la masiva entrada de inmigrantes procedentes de Marruecos, acordando también con Francia reforzar sus fronteras terrestres comunes.
La medida, de duración indefinida, se anuncia justo cuando el Ministerio del Interior español ha confirmado que 48.300 de las aproximadamente 60.000 personas que cruzaron al enclave ya han retornado a Marruecos. En el pasado, Italia ya aplicó cierres similares con Eslovenia.
-
Macron ofrece apoyo a España por la crisis en Ceuta y refuerza la frontera francesa
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha ofrecido a España "toda la ayuda necesaria", incluyendo medios de Frontex, para afrontar la actual crisis migratoria en Ceuta.
Tras la masiva entrada de inmigrantes, Macron aplaudió la cooperación con Marruecos, que ya ha facilitado más de 40.000 retornos.
Aunque recordó que la ciudad autónoma no cuenta con libre circulación hacia el espacio Schengen, el mandatario galo ha ordenado desplegar fuerzas móviles, aviones y drones para reforzar preventivamente la frontera franco-española.
-
48.300 personas vuelven a Marruecos desde Ceuta después de tratar de llegar a España
Más de 48.300 personas están volviendo ya desde Ceuta hasta Marruecos, después de que miles de personas accedieran de forma irregular a España a través del mar, según han confirmado las autoridades.
-
Italia impone controles en puertos y aeropuertos con España ante la situación en Ceuta
El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos, según informan fuentes oficiales.
-
Sánchez responde a las críticas de sus socios europeos alegando que España no es la principal ruta migratoria: "No es tiempo de dividir"
Pedro Sánchez ha respondido a las críticas de varios de sus socios europeos por la crisis migratoria en Ceuta.
En un mensaje en X, el presidente del Gobierno reivindica que España no es la principal ruta migratoria: "La solidaridad es opcional, los datos no"
"La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no", escribe.
A continuación, expone los siguientes números de entradas irregulares entre 2021 y 2026 citando datos de Frontex:
- Por Italia: 478.600
- Por los Balcanes occidentales: 340.600
- Por Grecia: 259.800
- Por España: 234.760
- Por la frontera oriental: 48.000
"No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida", concluye.
-
Trump califica de "invasión" la crisis en Ceuta y dice que España "no sabe qué hacer"
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha calificado este viernes de "invasión" la crisis migratoria de Ceuta, donde miles de personas cruzaron la frontera de Marruecos a España de forma irregular, y ha dicho que España "no sabe" cómo responder.
-
Tellado arremete contra Robles ante la crisis en Ceuta: "Déjate de tuits y manda al Ejército"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha arremetido contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que ha acusado de abandonar a los ceutíes y ser responsable de la crisis en la ciudad autónoma.
"Déjate de tuits y manda al Ejército, Margarita, que eres ministra del Gobierno que ha causado esta situación y que ha abandonado a nuestros compatriotas ceutíes", ha escrito en la red social 'X'.
Con ello, reaccionaba a las declaraciones de la ministra en las que señalaba que la emergencia desatada en Ceuta "no es una guerra", sino que se trata de "seres humanos" que llegan "engañados" a la ciudad autónoma desde Marruecos.
Ante estas palabras, Tellado le ha respondido que la situación en la ciudad autónoma es una "crisis internacional que atenta contra la integridad territorial de España", provocada por el Gobierno del que forma parte.
-
Algunos marroquíes siguen intentando entrar a nado en Ceuta
Pese a que unos 37.500 inmigrantes ya han sido devueltos a Marruecos, según estimaciones del Gobierno de España, todavía hay quienes tratan desesperadamente de entrar a nado en Ceuta. La crisis migratoria todavía parece algo lejos de terminar.
-
Bélgica asegura que la situación de Ceuta es "una cuestión europea" y pide a España garantizar la "protección de sus fronteras"
El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, ha asegurado este viernes que la situación en Ceuta es "una cuestión europea, no exclusivamente española" y ha pedido a España que garantice "la protección de sus fronteras".
"Bélgica sigue de cerca la situación en Ceuta. Cuando un Estado miembro situado en la frontera exterior se ve sometido a tal presión, se trata de una cuestión europea, no exclusivamente española. En momentos como estos, España debe garantizar la protección de sus fronteras y contar con la colaboración tanto de las autoridades europeas como de las marroquíes", ha escrito el ministro en un mensaje en redes sociales.
🇪🇸 Belgium is monitoring the situation in Ceuta closely. When a Member State situated at the external border comes under such pressure, it is a European issue, not purely a Spanish one. At times like these, Spain must ensure that its borders are protected and be able to count on…— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) July 31, 2026
Prévot ha asegurado que la gestión de las fronteras europeas es "una prioridad para el Gobierno belga" y ha abogado por "adoptar una postura más firme frente a los migrantes ilegales". Además, ha asegurado que "desmantelar el modelo de negocio de los traficantes de personas no está reñido con un enfoque humano".
-
"Si se me presenta otra oportunidad, lo volveré a intentar"
Los testimonios de los inmigrantes que regresan a Marruecos reflejan la cruda realidad de esta crisis migratoria. Tras lograr su entrada a Ceuta, muchos relatan haber pasado la noche a la intemperie, con frío, hambre y vagando por calles con los comercios cerrados por miedo al vandalismo.
Un joven exhausto advierte a otros que no intenten cruzar, asegurando que no les dejan pasar y están devolviendo a todos. Mujeres como Salma o una madre que llegó a nado con su hija de tres años comparten para EFE una profunda frustración al no encontrar oportunidades, aunque algunas confiesan que volverían a intentarlo.