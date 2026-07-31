Última hora entrada de inmigrantes en Ceuta, en directo | Ya son 57 las personas ahogadas intentando llegar a Ceuta

El Gobierno de España ha devuelto a 37.500 de los aproximadamente 60.000 inmigrantes que lograron su entrada irregular a Ceuta desde Marruecos en las últimas 24 horas.

Esta grave crisis migratoria ha dejado, además, un saldo trágico: 57 personas murieron ahogadas intentando alcanzar la ciudad a nado.

Como respuesta directa, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado la instalación inmediata de un sistema de boyas marítimas para delimitar físicamente la frontera.

Cientos de migrantes cruzan la frontera con España, no solo a nado, sino a pie. Reuters Reuters

Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha culpado de la situación a las mafias y ha agradecido expresamente la cooperación de Marruecos.

¿Qué pasará con los 60.000 inmigrantes irregulares en Ceuta?

Si no se aplica el rechazo inmediato en la frontera, se inicia un procedimiento de devolución para cada inmigrante. De este proceso quedan fuera los solicitantes de asilo y las mujeres embarazadas. Además, todos tienen derecho a un abogado, un intérprete y una entrevista.

Aunque el trámite debería completarse en 72 horas, la llegada masiva de inmigrantes está dificultando que se cumpla ese plazo por la falta de recursos.

Si se supera ese tiempo, la Policía puede solicitar su traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), aunque estos centros también se encuentran al límite de su capacidad.

En el caso de los menores de edad, la ley establece un procedimiento más garantista y con una tramitación más amplia.

Así está la situación en Ceuta