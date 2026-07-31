Última hora entrada de inmigrantes en Ceuta, en directo | Ya son 57 las personas ahogadas intentando llegar a Ceuta
Galería de imágenes: Caos en la frontera con Marruecos: las imágenes de la crisis migratoria en Ceuta
Lo que necesitas saber: ¿La ley obliga a acoger a los inmigrantes que llegan a nado? ¿Serán expulsados?
El Gobierno de España ha devuelto a 37.500 de los aproximadamente 60.000 inmigrantes que lograron su entrada irregular a Ceuta desde Marruecos en las últimas 24 horas.
Esta grave crisis migratoria ha dejado, además, un saldo trágico: 57 personas murieron ahogadas intentando alcanzar la ciudad a nado.
Como respuesta directa, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado la instalación inmediata de un sistema de boyas marítimas para delimitar físicamente la frontera.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha culpado de la situación a las mafias y ha agradecido expresamente la cooperación de Marruecos.
¿Qué pasará con los 60.000 inmigrantes irregulares en Ceuta?
Si no se aplica el rechazo inmediato en la frontera, se inicia un procedimiento de devolución para cada inmigrante. De este proceso quedan fuera los solicitantes de asilo y las mujeres embarazadas. Además, todos tienen derecho a un abogado, un intérprete y una entrevista.
Aunque el trámite debería completarse en 72 horas, la llegada masiva de inmigrantes está dificultando que se cumpla ese plazo por la falta de recursos.
Si se supera ese tiempo, la Policía puede solicitar su traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), aunque estos centros también se encuentran al límite de su capacidad.
En el caso de los menores de edad, la ley establece un procedimiento más garantista y con una tramitación más amplia.
Así está la situación en Ceuta
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El PP denuncia el "abandono total" a los profesionales sobre el terreno en Ceuta
El PP ha denunciado este viernes el sentimiento de "abandono total" que sufren los profesionales trabajando sobre el terreno en Ceuta —como autoridades locales y sanitarios— ante un escenario de presión hospitalaria "sin precedentes", después de que miles de personas hayan entrado a España desde Marruecos.
Fuentes del partido han aseverado que la situación que enfrenta la ciudad autónoma "no solo es insostenible desde el punto de vista de la seguridad, sino que empieza a ser extremadamente preocupante también en el ámbito sanitario". Después, también han advertido del "evidente y creciente riesgo" para la salud pública que supone que miles de personas estén deambulando por las calles "sin controles sanitarios".
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La Comisión Europea destaca la rápida respuesta de Marruecos y evita especular sobre la crisis en Ceuta
La Comisión Europea ha evitado especular sobre las causas de la actual crisis migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes.
El Ejecutivo comunitario valoró positivamente los contactos entre España y Marruecos, destacando la rápida y constructiva respuesta marroquí para gestionar los retornos. Además, Bruselas recordó que los ciudadanos de Marruecos no califican para asilo al considerarse un país seguro, lo que permite a España agilizar las devoluciones mediante su acuerdo bilateral.
Finalmente, la Comisión aclaró que depende del Gobierno español solicitar el Reglamento de Crisis y recordó que la ciudad autónoma no está sujeta a la normativa Schengen.
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Los ceutíes, abandonados a su suerte y aterrorizados: "Los militares están en los tanques jugando al Clash Royale"
Ceuta amaneció este viernes gris, con una niebla baja sobre el Estrecho, las persianas de los comercios echadas y miles de jóvenes durmiendo en las aceras después de haber cruzado durante la víspera una frontera que dejó de contenerlos.
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La cifra de muertos en la entrada masiva a Ceuta se eleva a 57
La cifra de muertos en la entrada masiva a Ceuta se eleva a 57.
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Austria critica las políticas de España y amenaza con cierres fronterizos por la situación en Ceuta
El canciller de Austria, Christian Stocker, ha calificado como una "señal de advertencia" la reciente crisis migratoria vivida en Ceuta.
Ante la masiva entrada de inmigrantes en la frontera con Marruecos, Stocker exige a España que asuma su responsabilidad europea y evite que estas personas alcancen el territorio continental.
Además, el mandatario criticó duramente la decisión del Gobierno español de conceder permisos de residencia, considerando que estas iniciativas unilaterales actúan como un claro incentivo para la irregularidad. Finalmente, advirtió que Austria aplicará cierres temporales en el espacio Schengen si percibe presión sobre sus fronteras.
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El Gobierno eleva a 37.500 las personas que han regresado ya a Marruecos tras entrar ilegalmente en Ceuta
Más de 37.500 inmigrantes de los 60.000 que han entrado de forma irregular a Ceuta en las últimas horas han retornado ya a Marruecos hasta las 15:30 horas de este viernes, según fuentes del Ministerio del Interior.
El Gobierno central ha informado este viernes de que unas 150 personas por minuto están retornando desde Ceuta hacia Marruecos a través de la frontera del Tarajal, dentro del dispositivo activado tras la entrada masiva registrada desde la madrugada de este jueves.
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Alemania aplaude la cooperación fronteriza tras los sucesos en Ceuta
El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha celebrado la disposición de Marruecos para cooperar estrechamente con España y readmitir rápidamente a los inmigrantes llegados a Ceuta.
Ante esta preocupante crisis migratoria, provocada por la masiva entrada irregular de decenas de miles de personas, el jefe de la diplomacia germana considera fundamental que el país recupere el control total de la frontera de inmediato.
Wadephul, que mantiene contacto directo con sus homólogos José Manuel Albares y Nasser Bourita, instó a actuar con celeridad conjunta para proteger y mantener abierto el espacio Schengen, considerándolo un logro clave europeo.
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Los países bálticos cuestionan a España y el espacio Schengen tras la crisis migratoria en Ceuta
Los líderes bálticos han advertido que la reciente crisis migratoria en Ceuta evidencia el peligro de mantener fronteras europeas porosas. Ante la masiva entrada de inmigrantes, el presidente de Lituania advirtió que la situación en España desestabiliza a la UE y pone en grave duda la viabilidad del espacio Schengen.
Por su parte, Letonia criticó al Gobierno español por no frenar este flujo en su frontera con Marruecos y por sus políticas de regularización. Finalmente, Estonia alertó de que esta inestabilidad fronteriza representa una táctica de presión híbrida internacional contra toda Europa.
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La crisis de 2021: un pulso diplomático que desbordó la frontera ceutí
En mayo de 2021, Ceuta sufrió una crisis migratoria sin precedentes históricos. En apenas 48 horas, se registró la masiva entrada de más de 8.000 inmigrantes, entre ellos miles de menores, procedentes de Marruecos.
Este episodio se originó por una grave tensión diplomática: Rabat presuntamente relajó sus controles fronterizos como represalia por la hospitalización en territorio español de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.
Esta maniobra de presión política desbordó por completo a la ciudad autónoma, obligando al rápido despliegue del Ejército español para asegurar la frontera y gestionar una emergencia humanitaria y de seguridad.
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Dinamarca plantea suspender a España de Schengen ante la masiva llegada de personas a Ceuta
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha instado a la Unión Europea a valorar la suspensión de España del espacio Schengen debido a la grave crisis migratoria desatada en Ceuta.
Tras la entrada de unas 60.000 personas procedentes de Marruecos, Frederiksen y su ministro de Migración advierten que no tolerarán un descontrol fronterizo que repita el caos vivido en 2015 con los inmigrantes.
Tras contactar con la italiana Giorgia Meloni, Dinamarca busca reunir de urgencia a los líderes europeos para exigir un control efectivo de las fronteras exteriores y garantizar la seguridad en Europa.
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¿Puede Italia cerrar el espacio Schengen a España por la crisis migratoria en Ceuta?
Ante la reciente crisis migratoria en Ceuta, surge la duda de si Italia u otro país puede cerrar unilateralmente el espacio Schengen a España. La respuesta es no. Ningún Estado puede expulsar a otro ni bloquear definitivamente la entrada por su cuenta.
Sin embargo, ante el flujo de inmigrantes provenientes de Marruecos, los países miembros sí pueden restablecer controles temporales en sus fronteras interiores si justifican una amenaza grave para su seguridad.
Esta medida excepcional y supervisada por la Unión Europea busca controlar quién accede a su territorio, pero no implica un cierre definitivo del espacio común.
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El Reino Unido ofrece apoyo a España ante la crisis migratoria en Ceuta
El primer ministro británico, Andy Burnham, ha expresado su preocupación por la actual crisis migratoria en Ceuta, ofreciendo apoyo al Gobierno español para evaluar las implicaciones de esta masiva entrada de personas.
Mientras el Reino Unido afronta simultáneamente sus propios récords de llegada de inmigrantes irregulares, el suceso ha acaparado las portadas británicas.
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Así está la situación actual de la crisis migratoria en Ceuta
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Suben a 43 los muertos tratando de llegar a Ceuta a nado
El número de muertos en Ceuta asciende a 43 tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, según ha podido confirmar Efe con fuentes policiales.
Las Fuerzas de Seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando los cuerpos de quienes no sobrevivieron al lanzarse al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado.
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La UE niega que hayan llegado inmigrantes desde Ceuta a Europa continental
Magnus Brunner, comisario europeo de Interior, ha calificado de "inaceptable" la actual crisis migratoria en Ceuta, aunque niega el desplazamiento de los inmigrantes llegados hacia el continente europeo.
Brunner ha destacado la estrecha colaboración entre España y Marruecos para gestionar la entrada de estas personas y garantizar retornos rápidos, recordando que Marruecos se considera un país seguro.
Además, ofreció el apoyo de la UE para proteger la frontera exterior. Por su parte, Pedro Sánchez atribuyó los hechos a la interpretación interesada de las mafias sobre una sentencia que impide devolver en caliente a quienes llegan a nado.
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Donald Trump califica de "terrible" la situación en Ceuta y alerta sobre la crisis migratoria de cara a 2028
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de "terrible" la situación provocada por la crisis migratoria y la entrada de inmigrantes en Ceuta.
En declaraciones a la cadena Fox News, el líder republicano alertó de que su país vivirá un escenario idéntico dentro de tres años si la oposición demócrata resulta victoriosa en las elecciones presidenciales de 2028.
Para el dirigente estadounidense, los sucesos acontecidos en esta zona limítrofe entre España y Marruecos representan una advertencia directa sobre lo que podría ocurrir en su nación.
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Feijóo acusa a Sánchez de improvisar con la instalación de boyas en Ceuta: "No está a la altura de esta crisis"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de "improvisar" tras anunciar la instalación de boyas en Ceuta ante lo que califica de "crisis de soberanía" y "humillación". Feijóo considera que la diplomacia con Marruecos ha fallado y reclama exigir responsabilidades políticas al Ejecutivo.
Para solucionar el colapso tras la entrada de 60.000 migrantes, el líder de la oposición exige tramitar con urgencia su reforma de la Ley de Extranjería y declarar Ceuta como "situación de interés para la Seguridad Nacional".
Asimismo, pide activar el retorno completo a Marruecos sin descartar ningún mecanismo constitucional, defendiendo que los socios europeos son aliados clave en la protección de las fronteras de la Unión.
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Austria reclama a España que no permita que "un solo migrante ilegal llegue al continente europeo"
El canciller austriaco, Christian Stocker, ha reclamado este viernes al Gobierno de España que no permita que "un solo migrante ilegal llegue al continente europeo", incidiendo en que la regularización de extranjeros ha resultado un "incentivo" a la migración ilegal.
"Situaciones como esta no pueden tener cabida en la Unión Europea. Ahora es decisivo que España cumpla con su responsabilidad europea y garantice que ni un solo migrante ilegal llegue al continente europeo", ha señalado en un mensaje en redes sociales en el que habla de la crisis en Ceuta como una "clara señal de alarma".
"Si la situación en España se desarrolla de tal manera que sintamos presión en nuestras fronteras nacionales, haremos todo lo posible para protegerlas, eso incluye, en caso de necesidad, cierres temporales de las fronteras de Schengen", ha expuesto Stocker, después de que países como Italia, Francia y Finlandia hayan apuntado a esa respuesta ante la crisis en Ceuta.
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Alemania insta a España a recuperar el control en Ceuta y espera que Rabat admita a los inmigrantes irregulares
El canciller alemán, Friedrich Merz, urgió a España a "recuperar el control" en Ceuta y celebró la decisión de frenar el paso de migrantes al continente europeo.
Merz subrayó que la protección de las fronteras exteriores es una obligación de todo Estado miembro para combatir la migración ilegal y confirmó estar en contacto con Madrid.
Asimismo, exigió a Rabat la readmisión "inmediata" de los migrantes y valoró el apoyo de la Comisión Europea.
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Tellado acusa al Sánchez de llegar "siempre tarde a las crisis"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de no responder a tiempo a la crisis migratoria y ha lanzado que si "no sabe, no quiere, o no puede defender a España, que se vaya y deje paso de una vez".
"El gobierno Sánchez siempre llega tarde y mal a todas las crisis, incluso a las que él mismo ha provocado", ha esgrimido respecto a la respuesta del Ejecutivo ante la entrada de cerca de 50.000 inmigrantes por la frontera marroquí a Ceuta este jueves, que su partido achaca a un "efecto llamada" por el proceso de regularización extraordinaria del Gobierno.