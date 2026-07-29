Sánchez dice que la evolución de los incendios es favorable pero pide "precaución": "Las 12 horas próximas serán decisivas"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez afirma que la evolución de los incendios en Ávila y Madrid es favorable, pero pide máxima precaución por la nueva ola de calor. Los servicios de emergencia se centran en contener los fuegos y refrescar zonas para evitar reactivaciones, con las próximas 12 horas consideradas decisivas. Es la primera vez que se activa el nivel 3 de emergencia nacional por incendios, lo que otorga el mando al Gobierno central. Sánchez insiste en la necesidad de un pacto de Estado ante la emergencia climática para la recuperación de montes y poblaciones afectadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este miércoles que la evolución de los incendios en las provincias de Ávila y Madrid "continúa siendo favorable" aunque ha pedido "máxima precaución" ante la llegada de una nueva ola de calor y la posible reactivación de algunos focos.

Desde el puesto de mando avanzado en Navalcarnero (Madrid), Sánchez ha señalado que los trabajos de los servicios de emergencia se centran en este momento en tareas de contención de los fuegos y de refresco de zonas para que no se aviven algunos puntos que ya están estabilizados.

"Las próximas 12 horas van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional de Protección Civil y eso es ahora mismo la principal prioridad", ha indicado en una comparecencia junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el mando operativo de la UME, el general Francisco Javier Marcos.

🚨 Pedro Sánchez ha asegurado que "es la primera vez que estamos en un nivel 3 de emergencia nacional por incendios", una situación inédita que refleja la gravedad de los fuegos que afectan al país pic.twitter.com/iCuLtPkW5U — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 29, 2026

"Estamos ya en una nueva ola de calor, eso significa que va a haber altas temperaturas, menos humedad y veremos cuál es la evolución de las rachas de viento" que pueden "agravar la situación", ha indicado. Por tanto ha pedido extremar la precaución "un poco más".

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se ha manifestado en la misma línea durante su visita al Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales y ha pedido "máxima prudencia" ante el incremento del calor.

La ministra ha celebrado las noticias "favorables" sobre el incendio de Ávila y Madrid: "Una información que es positiva, es esperanzador cómo el incendio se va poco a poco conteniendo y cómo vemos que no afloran nuevos focos".

Sánchez ha celebrado que en las últimas horas se han producido realojos y desconfinamientos de las zonas afectadas y ha pedido a los vecinos que todavía permanecen fuera de sus hogares que tengan "paciencia" y confíen en las instituciones.

En ese sentido ha subrayado que la prioridad es "su seguridad" y el objetivo es "salvar vidas" para que cuando se produzca el realojo sea "con las máximas garantías".

Pacto de Estado

El jefe del Ejecutivo ha alertado de que están apareciendo "algunos conatos de desinformación" respecto a los motivos de que los vecinos no puedan volver a sus hogares. Aunque dice que entiende "la ansiedad y la angustia" y la necesidad de regresar a sus casas, ha pedido a los afectados "comprensión" y que se informen por canales oficiales y por medios de comunicación "contrastados".

Así, ha asegurado que las decisiones políticas que se toman están "avaladas por la ciencia y los expertos" y espera que en las "próximas horas" se ordenen más realojos "principalmente en Ávila, pero no solo".

Además, ha vuelto a pedir un pacto de Estado ante la emergencia climática, rechazado por la oposición, para acometer la recuperación de los montes y la reconstrucción de las poblaciones afectadas. "No me cansaré de reiterarlo", ha apuntado.

Reunión del puesto de mando avanzado presidida por Pedro Sánchez. Chema Moya Efe

A su juicio se debe incorporar esta "variable clave" de la emergencia climática porque el impacto de los incendios aumenta por las bajas temperaturas y la baja humedad.

Por otro lado, Sánchez ha recordado que es la primera vez que se declara el nivel tres de emergencia nacional por incendios forestales -que se mantiene en Ávila y Madrid, mientras Toledo ya ha bajado a nivel dos-.

El nivel tres de emergencia deja el mando en manos del Gobierno Central y Sánchez considera que la experiencia de colaboración ha sido "muy positiva" y la respuesta ha sido "eficiente". "Gracias al espíritu de equipo de todas las administraciones, sabiendo que nuestro único enemigo es el fuego y nuestra principal prioridad salvar vidas y núcleos poblacionales", ha zanjado.