Sánchez dice que Begoña quiso evitar los "conflictos de interés" pero a los pocos meses ya hacía negocios desde la Moncloa

Aunque dejó su puesto en Inmark, Begoña Gómez continuó con una intensa actividad profesional e institucional relacionada con el sector empresarial y público.

Desde el nuevo cargo, Gómez estableció vínculos con Globalia, Air Europa, Juan Carlos Barrabés y la Organización Mundial del Turismo.

Pedro Sánchez afirmó que Begoña Gómez dejó su empleo para evitar conflictos de interés al llegar él a la Moncloa.

Pedro Sánchez ha defendido que Begoña Gómez abandonó su anterior empleo cuando él alcanzó la Presidencia del Gobierno para "evitar cualquier conflicto de interés", pero sólo unos meses después de aterrizar en el Palacio de la Moncloa comenzó sus negocios con Juan Carlos Barrabés, Globalia u ONU Turismo.

El líder del Ejecutivo ha presentado, este martes en su balance al curso político, aquella salida como un sacrificio profesional destinado a proteger a Gómez frente a posibles sospechas sobre su actividad.

La cronología, sin embargo, introduce un contrapunto. Gómez dejó sus funciones en el Grupo Inmark en julio de 2018, pero no se retiró de la actividad profesional.

Apenas unas semanas después fue nombrada directora del IE Africa Center, un puesto que la situó en contacto con empresas, organizaciones internacionales y responsables del sector turístico.

El nombramiento se produjo el 8 de agosto de 2018. Habían transcurrido poco más de dos meses desde la llegada de Sánchez a La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Desde aquella posición comenzó una etapa que acabaría conectando al centro dirigido por Gómez con Wakalua, la plataforma de innovación de Globalia, grupo propietario de Air Europa, impulsada por el empresario Juan Carlos Barrabés junto a la Organización Mundial del Turismo (OMT), denominada ONU Turismo desde 2024.

Pedro Sánchez, sobre la renuncia de Begoña Gómez a su actividad profesional tras su llegada a Moncloa

Una renuncia matizada

Las palabras utilizadas por Sánchez tampoco coinciden completamente con la fórmula laboral elegida en 2018. El presidente habló de una renuncia, pero la realidad fue que Gómez había solicitado una excedencia.

En julio de 2018, se conocía que la esposa del presidente había pedido dejar temporalmente su puesto como directora de consultoría en externalización comercial en Inmark. La compañía explicó que la excedencia estaba abierta y podía renovarse cada año.

Por tanto, no se trató inicialmente de una ruptura definitiva con la empresa. Gómez conservaba la posibilidad de regresar a la consultora, donde llevaba desarrollando su carrera desde 1999.

Primero trabajó en la consultora Task Force y cuando esta fue absorbida por Inmark en octubre de 2014 se unió al grupo como trabajadora y con un paquete de acciones que vendió en junio de 2022.

Este dato matiza la idea de que Begoña Gómez hubiera abandonado su trayectoria profesional por completo como consecuencia de la llegada del líder socialista al Gobierno.

El salto al IE

El 8 de agosto de aquel 2018, IE University anunció la creación del IE Africa Center. Gómez fue designada directora del nuevo organismo, dependiente de la Fundación IE.

La institución explicó que el centro buscaría impulsar la innovación, el emprendimiento, el liderazgo ejecutivo y los proyectos de impacto social en África.

El contraste temporal resulta evidente. Gómez pidió la excedencia en Inmark en julio y fue presentada como directora del Africa Center el 8 de agosto. Entre ambos movimientos solo transcurrieron unas semanas.

El cambio no supuso retirarse del mercado laboral. Implicó trasladar su actividad desde una consultora privada hacia una plataforma académica con capacidad para establecer acuerdos empresariales e institucionales dentro y fuera de España.

La secuencia temporal quedó configurada de este modo: llegada de Sánchez a La Moncloa en junio, excedencia de Gómez en julio y nombramiento en IE University en agosto. Después aparecerían Barradés, Wakalua, Globalia, Air Europa y la Organización Mundial del Turismo.

El proyecto Wakalua

El siguiente paso llegó el 22 de enero de 2019 con la ayuda del empresario amigo de Sánchez y Gómez, Juan Carlos Barrabés.

Globalia y la Organización Mundial del Turismo presentaron Wakalua Innovation Hub, una plataforma concebida para impulsar proyectos tecnológicos y empresas emergentes relacionadas con el sector turístico.

A su vez, Barrabés se convierte luego en asesor y profesor en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) crea en 2020, también a la medida para Begoña Gómez.

La propia ONU Turismo anunció que Wakalua nacía impulsada por Globalia en colaboración con, la denominada en aquel momento, OMT. El proyecto estaba dirigido por el grupo de la familia Hidalgo, propietario de Air Europa.

En septiembre de 2019, la relación institucional entre IE University y la OMT dio otro paso. Ambas entidades presentaron en San Petersburgo la Tourism Online Academy durante la 23ª Asamblea General del organismo turístico.

La plataforma buscaba ofrecer formación digital para directivos y profesionales del sector. La iniciativa no pertenecía al Africa Center, pero reforzó la colaboración entre IE University y la organización dirigida entonces por Zurab Pololikashvili.

Begoña Gómez asistió a aquella asamblea como directora del IE Africa Center. Allí coincidió con Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de Globalia.

Ese encuentro resulta relevante porque marca el inicio documentado de una relación que después se trasladó a un acuerdo entre el centro académico dirigido por Gómez y Wakalua.

El vínculo con Globalia

El 17 de enero de 2020, Wakalua y el IE Africa Center firmaron un acuerdo de colaboración. El documento preveía una aportación de 40.000 euros: 25.000 para financiar dos becas y 15.000 para viajes y organización de actividades.

La relación institucional, no obstante, fue pública. En una información difundida por el propio IE Africa Center se recogió una reunión de Begoña Gómez y Felicia Appenteng con Javier Hidalgo durante Fitur.

El encuentro sirvió para abordar la colaboración entre ambas instituciones y varios proyectos vinculados a la competición de empresas emergentes organizada por Globalia junto a la OMT.

La actividad muestra que Gómez no permaneció alejada del ámbito empresarial después de abandonar Inmark. Desde el IE mantuvo interlocución con responsables privados y organismos internacionales, organizó encuentros y participó en iniciativas de innovación social y turística.

Durante 2020 también acudió en dos ocasiones a la sede de Globalia en Pozuelo de Alarcón. Las reuniones con Javier Hidalgo se celebraron el 24 de junio y el 16 de julio.

Según la versión de la compañía recogida posteriormente, los encuentros buscaban presentar un proyecto relacionado con la recuperación de pueblos abandonados mediante desarrollos hoteleros. La propuesta no llegó a ejecutarse.

El rescate

Aquellas reuniones se produjeron durante uno de los momentos más delicados para Air Europa. La pandemia había paralizado el tráfico aéreo y colocado a la compañía en una situación financiera crítica.

El 3 de julio de 2020, el Gobierno creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Air Europa solicitó acogerse al mecanismo en agosto.

El Consejo de Ministros autorizó el 3 de noviembre un apoyo público de 475 millones de euros. La operación quedó dividida en un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones.

La proximidad temporal entre las reuniones de Gómez con Javier Hidalgo, el acuerdo previo entre Wakalua y el Africa Center y la posterior aprobación del rescate alimentó las acusaciones políticas sobre un posible conflicto de intereses, el mismo tipo de conflicto que Pedro Sánchez dice que pretendían evitar cuando dejó su puesto en Inmark.

Barrabés, recomendado

La de Air Europa no es la única relación bajo sospecha. La relación entre el matrimonio Sánchez-Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés también está bajo la lupa.

Tras participar en el nacimiento de Wakalua, el empresario Juan Carlos Barrabés jugó un papel clave en la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez: aporta su visión del negocio digital, ayuda a diseñar el programa formativo e imparte clases.

Desde 2020, las empresas de Juan Carlos Barrabés recibieron más de 16 millones de euros en contratos públicos de organismos como Red.es (que depende del Ministerio de Transformación Digital).

En algunos casos, las empresas del Grupo Barrabés optaron a estos concursos aportando entre sus méritos cartas de recomendación (o "declaraciones de interés", en palabras de Pedro Sánchez) firmadas por la propia mujer del presidente del Gobierno.

En su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado, Barrabés explicó que había conocido a Pedro Sánchez en una reunión con empresarios celebrada en Benasque (Huesca) en 2015.

Luego, indicó Barrabés, llegó a visitar la Moncloa "cuatro o cinco veces", para ver a Begoña Gómez, con la que ya colaboraba en el Máster de la Complutense.

En una de esas visitas, también tuvo oportunidad de conversar con el presidente Pedro Sánchez y el jefe de la Oficina Económica de la Moncloa, Manuel de la Rocha: "Fue una conversación sobre innovación, corta, porque él se tuvo que ir a una llamada", declaró Barrabés ante el juez.

Actividad sostenida

El IE Africa Center no fue la única ocupación que Gómez desarrolló durante la Presidencia de Sánchez. En paralelo, mantuvo su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid.

En 2020 participó en la creación de la Cátedra Extraordinaria, junto a Barrabés, para la Transformación Social Competitiva, impulsada junto a Reale Seguros y la Fundación La Caixa.

También codirigió un máster propio centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante los cursos 2020/21 y 2021/22.

Esta actividad refuerza el contrapunto frente al relato de una carrera profesional sacrificada tras la llegada de Sánchez a La Moncloa. Gómez dejó su puesto cotidiano en Inmark, pero desarrolló inmediatamente una agenda distinta y con una importante proyección institucional.

Dirigió el Africa Center entre agosto de 2018 y junio de 2022. Durante ese periodo participó en actos internacionales, colaboró con empresas privadas, estableció contactos con Globalia, recomendó a Barrabés y trabajó en iniciativas compartidas por IE University y la Organización Mundial del Turismo.

Gómez no se retiró de la actividad profesional en 2018. Cambió de empleo y de ámbito. Dejó una consultora mediante una excedencia y, apenas unas semanas más tarde, asumió la dirección de un centro académico que terminó relacionándose con Globalia, Air Europa y la actual ONU Turismo.

Sánchez presenta aquel movimiento como una decisión destinada a evitar conflictos. Los hechos muestran que no eliminó la exposición pública ni los contactos empresariales. La trasladó a un escenario nuevo, más institucional y mucho más próximo a sectores afectados por decisiones del Gobierno.