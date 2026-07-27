España perderá hasta el 5% de sus bosques en sólo dos años si los incendios mantienen en agosto la voracidad actual

El incendio de Burgohondo (Ávila) ya es el mayor de la historia reciente, con 50.000 hectáreas calcinadas y 40.000 personas evacuadas.

Los incendios más graves afectan a Madrid, Ávila y Toledo, con grandes evacuaciones y la declaración de Emergencia Nacional.

En lo que va de año ya han ardido entre 152.678 y 172.000 hectáreas de bosque, triplicando cifras del año anterior.

España podría perder hasta el 5% de su superficie boscosa en solo dos años si la actual ola de incendios continúa.

Las cifras son pavorosas y dibujan la dimensión real de una de las mayores catástrofes ecológicas vividas por nuestro país.

España perderá en tan sólo dos años el 5% de su superficie boscosa, si los incendios forestales siguen avanzando con su voracidad actual.

Desde el pasado mes de enero han ardido 152.678 hectáreas de bosque, según el último dato oficial facilitado este domingo por la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

No obstante, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) eleva la estadística hasta las 172.000 hectáreas.

Esta cifra triplica ampliamente la superficie quemada en el mismo período de 2025.

El año pasado dejó el trágico récord de 354.746 hectáreas de bosque calcinadas.

Tan sólo en el mes de agosto de 2025, ardieron 338.670 hectáreas de bosque. El fuego se cebó especialmente en Castilla y León, Galicia y Extremadura, con los servicios de emergencias completamente desbordados.

Este año, sin llegar todavía al momento más crudo del verano, España se ha visto envuelta en llamas en pleno mes de julio, con el drama de miles de familias evacuadas o confinadas en sus casas.

Tan sólo en la última semana han ardido más de 100.000 hectáreas (frente a las 26.987 de todo el mes de julio del año pasado), lo que ha obligado al Ministerio de Interior a aprobar la declaración de Emergencia Nacional para las provincias de Madrid, Ávila y Toledo.

Se trata de tres grandes fuegos, que amenazan con unirse en un único frente, alimentado por las elevadas temperaturas y las rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Tal como anunció este domingo la ministra Sara Aagesen, el incendio de Burgohondo (Ávila) ya es el "mayor de la historia reciente".

Hasta ahora ha calcinado 50.000 hectáreas de bosque y monte. Ha obligado a evacuar a cerca de 40.000 personas en 16 municipios, y a confinar en sus casas a otras 8.000.

A última hora de este domingo, el fuego avanzaba en los dos focos principales de Casillas y Mijares. En las labores de extinción trabajan 110 medios aéreos y terrestres.

Aagesen afirma que el incendio de Ávila es el "mayor" incendio forestal de la "historia reciente" tras quemar ya 50.000 hectáreas: "Es una temporada de incendios extraordinariamente complicada" https://t.co/zZsS1U9zHw pic.twitter.com/hqJzWGIzhX — Europa Press (@europapress) July 26, 2026

Una de las grandes preocupaciones del mando único que ha asumido el jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos, es que este fuego se acabe uniendo al de la provincia de Madrid.

El fuego ha devorado en la provincia de Madrid más de 27.000 hectáreas, lo que ha obligado a evacuar y confinar a 42.000 personas.

Ambos incendios, el de Madrid y el de Ávila, suman 77.000 hectáreas de bosque calcinadas, en apenas cinco días. En la provincia de Toledo, ha sido preciso evacuar a otras 5.200 personas.

Este fin de semana seguían vivos incendios en 26 provincias.

El de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quemado hasta el momento más de 6.500 hectáreas, con un perímetro de 48 kilómetros.

Los 16.000 desalojados siguen sin poder volver a sus casas, y el Cecopi de la Generalitat valenciana ha acordado mantener el confinamiento de los municipios de Vall d'Uixó, Betxí y Onda, que suman una población total de 64.000 personas

El mes de julio ha dejado otras jornadas trágicas. En la sierra norte de Guadalajara, el incendio de La Mierla ha arrasado 32.000 hectáreas. Los últimos desplazados regresaban a sus casas este fin de semana.

Aunque de menores dimensiones (quemó 5.200 hectáreas), el incendio de Los Gallardos (Almería) dejó 13 fallecidos. Incluyendo víctimas de nacionalidad española, belga, estadounidense, francesa y británica.

A la espera de cerrar la investigación oficial, las primeras pesquisas situaron el inicio de las llamas en un cable que se habría desprendido de un tendido eléctrico, próximo a un restaurante abandonado de Almocáiza.

Según los datos del EFFIS, desde febrero la superficie arrasada por el fuego duplica ampliamente, o incluso triplica, la del mismo mes del año pasado.

En febrero ardieron 12.572 hectáreas del bosque (tres veces más que las 3.139 de febrero de 2025).

En junio fueron 19.645 (más del doble de las 7.159 del mismo mes del año pasado).

En lo que llevamos de mes han ardido más de 118.422 hectáreas, tres veces más que en todo el mes de julio de 2026 (fueron 26.987).

Tras esta progresión, si en agosto se repite la catástrofe del año pasado, en tan sólo dos ejercicios (2025 y 2026) se habrá destruido cerca del 5% de la superficie boscosa de España (cifra que equivale a 972.000 hectáreas).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar este lunes la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón).

Luego, el martes ofrecerá su rueda de prensa de balance del curso político y el miércoles será recibido en audiencia por Felipe VI en el Palacio de Marivent (Mallorca), antes de iniciar sus vacaciones en La Mareta.

Los Reyes Felipe y Letizia visitaron este domingo en el polideportivo La Chopera de Villamanta (Madrid) a las personas desalojadas por las llamas, junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Ante los periodistas, Felipe VI elogió la "coordinación ejemplar" de las distintas Administraciones para luchar contra el fuego y destacó que "unidos se puede afrontar cualquier riesgo".