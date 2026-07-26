Puente, el ministro 'pirómano', crea incendios políticos ya sea en Madrid o en Los Gallardos, en verano o en invierno

Su estilo confrontativo ha generado tensiones con figuras como Ayuso, Feijóo, Milei y varios alcaldes, protagonizando frecuentes enfrentamientos públicos.

Puente ha aprovechado otras tragedias, como incendios en Almería y Castilla y León, y crisis meteorológicas en Valencia, para atacar a dirigentes del PP.

Durante el peor incendio en la historia de la Comunidad de Madrid, Puente acusó al PP de reducir servicios públicos y criticar al Gobierno mientras pedían ayuda.

Óscar Puente, ministro de Transportes, es conocido por sus declaraciones provocadoras y su tendencia a avivar polémicas políticas en redes sociales.

Óscar Puente tiene algo de Nicky Santoro, el rufián de la película Casino. Le gusta hacer ruido, repartir golpes, hacerse notar hasta en los momentos que deberían estar reservados para otros. Es, en fin, un hombre con afán de protagonismo.

Un testigo presencial relata a EL ESPAÑOL una anécdota que ilustra la estrategia de Puente cada vez que quema las redes. La expuso en una conversación con Félix Bolaños.

"Qué cosas dices, qué agresivo eres", reprochó Bolaños a Puente, sobre los hirientes tuits que publica, "yo no podría". A lo que el vallisoletano respondió: "Por eso yo lleno los telediarios y tú no".

El viernes, mientras el avance de las llamas obligaba a evacuar a miles de vecinos de una decena de poblaciones madrileñas, Puente quiso asaltar el telediario intoxicando el ambiente con un mensaje en su incendiaria tribuna de X.

"Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP", escribió, "ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta".

Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta. https://t.co/YCY13dHyDv — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 24, 2026

Mientras Puente tuiteaba bajo el fresco aire acondicionado del evento al que acudía en el Colegio de Caminos, Isabel Díaz Ayuso respondía desde el Puesto Avanzado de Mando de Cenicientos, donde se había desplazado para coordinar las tareas de extinción del que ya es "el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid".

Ante los ataques del ministro de Transportes, la madrileña contestó que las llamas son "una catástrofe", la suma del viento "una tormenta perfecta" y que hay que centrarse en "salvar vidas, casas, historias y propiedades".

Apenas le dedicó unos segundos al comentario de Puente: "El mamarracho que venga a calentar, allá con su conciencia".

Pero Puente, experto pirómano cuando se trata de incendiar las redes sociales, se dio por aludido y volvió a cargar contra la presidenta madrileña

"De calentar el ambiente sabes mucho. Si hay una mamarracha, ésa eres tú", escribió. También aprovechó para criticar a los gobiernos autonómicos del PP.

"Firman pactos de gobierno en los que niegan el cambio climático. Reducen los servicios de prevención y extinción de incendios a la mínima expresión. Y después llaman pidiendo auxilio a ese gobierno al que insultan permanentemente y al que niegan toda legitimidad. Y nos piden que les asistamos sin rechistar", escribió Puente, de nuevo en X.

Dos de los mensajes publicados este viernes en X por el ministro Oscar Puente. X

No es la primera vez que el ministro aprovecha una tragedia para ejercer la política más arrabalera.

Dos semanas atrás, tras la muerte de 13 personas en el brutal incendio de Los Gallardos, en Almería, Puente aprovechó para atacar a Alberto Núñez Feijóo.

"Parece que quieren que Feijóo llegue también bajo Palio, como el Caudillo. Spoiler: ni así va a llegar".

El mensaje publicado por el ministro Óscar Puente en redes durante el incendio de Los Gallardos. X

Aludía a las palabras pronunciadas por el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien había advertido citando a San Agustín: "Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a los hechos me remito", subrayó.

La respuesta del PP al ministro de Transportes no se hizo esperar: "España llora a las víctimas de un incendio terrible y Óscar Puente dando vergüenza ajena en Twitter. Le vamos a pedir por respeto que hoy se calle y deje de esparcir su odio".

Ya el pasado mes de agosto, cuando los incendios asediaban Castilla y León, y se cebaban especialmente en el paraje natural de Las Médulas, el ministro reprochó que Alfonso Fernández Mañueco se encontrara en Cádiz de vacaciones.

"¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita la cosa", escribió Puente a Feijóo. "Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a CyL, que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso".

Tuit publicadoi por Óscar Puente el pasado 11 de agosto, durante la oleada de incendios forestales. X X

Mañueco regresó al día siguiente de sus vacaciones, después de que Puente utilizara para atacarle el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas.

Un mes después, en septiembre de 2025, se emitió una alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia. Puente escribió: "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?"

La frase aludía al restaurante en el que Carlos Mazón estuvo comiendo durante varias horas el 29 de octubre de 2024, durante la trágica jornada de la dana.

Puente ironizó luego en otro mensaje: "No os enfadéis los fachitas".

Tras la dana, que acabó con la vida de 229 personas, Óscar Puente consideró oportuno utilizar la tragedia para hacer bromas sobre el franquismo.

Corría la Navidad de 2025, lo que demuestra que el ministro pirómano provoca incendios políticos en invierno o en verano, con frío o con calor.

Después de que Feijóo entregara al juzgado los mensajes intercambiados con Mazón, Puente publicó una fotografía de Franco y Millán-Astray bajo la expresión inglesa "same vibes" (las mismas vibraciones).

A continuación, difundió un montaje que colocaba a Feijóo y a Mazón junto a ambos militares, acompañado de la frase: "Ya decía yo que me sonaba".

Otras salidas de tono

La inquina de Óscar Puente hacia Isabel Díaz Ayuso viene de atrás.

El 14 de marzo de 2024, al referirse a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Puente escribió: "Execrable es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel. Dimite".

El PP calificó el comentario de "repugnante y machista". Y denunció que un miembro del Gobierno utilice la vida sentimental de una adversaria para denigrarla.

Dos meses después, Puente abrió una crisis diplomática con Argentina al insinuar que Javier Milei podía haber comparecido en televisión bajo los efectos de alguna sustancia.

"No sé si previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias", dijo Puente durante un acto del PSOE en Salamanca.

La Presidencia argentina acusó al ministro de "calumnias e injurias", Feijóo pidió su dimisión y el incidente añadió combustible a una relación bilateral ya deteriorada.

En junio de ese mismo año, el destinatario del odio de Puente fue Vito Quiles. Después de que el activista difundiera la matrícula de un vehículo policial y acusara a Puente de haber utilizado un coche oficial para asistir a un concierto, el ministro del Gobierno de España lo llamó "saco de mierda".

"Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro", añadió, haciendo alarde de bravuconería.

Un ministro del Gobierno de España amenazándome gravemente y llamándome “saco de mierda”



Se ha abierto la veda. pic.twitter.com/XXksXeezyk — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) June 16, 2024

Puente terminó admitiendo que había cometido un "exceso verbal", aunque acto seguido volvió a referirse a Quiles como "fascista" y "nazi".

Tampoco los cargos institucionales del PP se han librado de sus descalificaciones. En octubre de 2024 llamó "mentiroso" e "impresentable" al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y anunció que no volvería a reunirse con él, en plena disputa por las inversiones ferroviarias y las infraestructuras pendientes en la ciudad.

La lista es interminable. Pero el problema no es únicamente el vocabulario. Tampoco que Puente sea el dirigente más bronco de un Gobierno que ha hecho de la polarización una herramienta de supervivencia.

Lo verdaderamente relevante es la elección del momento y del escenario.

Una cosa es exigir responsabilidades y otra convertir las llamas, las alertas rojas o los cadáveres en el decorado de una pelea de taberna.

Por eso sus exabruptos no pueden despacharse como simples calentones; hay demasiada reiteración y demasiada conciencia del efecto buscado.

"Por eso yo lleno los telediarios y tú no", le dijo a Bolaños.