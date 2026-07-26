El PP quiere duplicar a 2.400€ al año las ayudas en el IRPF a las madres: sólo Malta en la UE tiene peor natalidad que España

El Partido Popular vincula la baja natalidad con dificultades económicas, laborales y de conciliación para los jóvenes y familias.

La propuesta permitiría a las beneficiarias recibir hasta 200 euros al mes de manera anticipada o aplicar toda la deducción en la Renta.

España registró en 2024 una tasa de fecundidad de 1,10 hijos por mujer, la segunda más baja de la UE, sólo por delante de Malta.

El PP propone duplicar la deducción por maternidad en el IRPF a 2.400 euros anuales por hijo menor de tres años.

España sigue instalada en el furgón de cola de la natalidad europea. En 2024 registró una tasa de fecundidad de 1,10 hijos por mujer, la segunda más baja de toda la Unión Europea, sólo por delante de Malta, con 1,01.

El número de nacimientos experimentó en 2025 un ligero repunte, aunque permanece cerca de sus mínimos históricos.

Durante el último año nacieron en España 321.164 niños, según datos del INE. Son sólo 3.159 más que en 2024, un incremento del 1% que no maquilla apenas la estadística.

En este contexto, el Partido Popular quiere duplicar la deducción por maternidad en el IRPF y elevarla de los actuales 1.200 euros a 2.400 por cada hijo menor de tres años.

La propuesta permitiría que las beneficiarias reciban hasta 200 euros al mes, frente a los 100 actuales, si optan por el abono anticipado. También podrían aplicar la totalidad de la deducción al presentar la declaración de la Renta.

La iniciativa formará parte de la estrategia de conciliación y apoyo a las familias que Alberto Núñez Feijóo pretende situar entre las prioridades económicas y sociales cuando llegue al Gobierno.

Los populares sostienen que la crisis demográfica exige reforzar las ayudas directas a quienes deciden tener hijos.

Pese al leve repunte de la natalidad registrado en 2025, la cifra sigue muy lejos de los niveles de comienzos de siglo.

Son unos 49.000 nacimientos menos que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, y casi 199.000 menos que la de 2008, cuando nacieron cerca de 520.000 niños en España.

El año 1998 fue el que registró una menor tasa de fecundidad en España, con 1,13 hijos por mujer.

Aquel récord negativo resistió durante 25 años y dos grandes crisis económicas, pero cayó hasta 1,12 en 2023 y volvió a reducirse hasta 1,10 en 2024.

Con estas cifras, España se encuentra 0,24 puntos por debajo de la media europea, medio punto por detrás de Francia —1,61 hijos por mujer— e incluso por debajo de Italia, cuya tasa es de 1,18.

A ello se suma que España e Italia presentan las edades más elevadas de la UE para tener el primer hijo.

La primera maternidad se produce, de media, entre los 31,2 y los 31,3 años, frente a los 29,9 del resto de países.

La deducción por maternidad entró en vigor en 2003, durante el segundo Gobierno de José María Aznar, y quedó fijada en un máximo de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años.

La ayuda estaba concebida inicialmente para madres trabajadoras y podía cobrarse mediante una deducción en el IRPF o a través de un abono anticipado de 100 euros mensuales.

Posteriormente se amplió su alcance. Desde 2023 también pueden beneficiarse, bajo determinados requisitos, madres que se encuentren en situación de desempleo o que hayan cotizado al menos 30 días después del nacimiento.

Desde su entrada en vigor, la cuantía tampoco se ha actualizado conforme al encarecimiento del coste de la vida.

Entre enero de 2003 y junio de 2026, los precios han aumentado alrededor de un 65%, según el IPC general del INE.

Para conservar hoy el poder adquisitivo que tenían entonces, aquellos 1.200 euros deberían haberse elevado hasta aproximadamente 1.980 euros anuales.

La propuesta del PP, al situarlos en 2.400 euros, no se limitaría por tanto a compensar la inflación acumulada, sino que incrementaría en torno a un 21% el valor real de la ayuda original.

Los populares relacionan la caída de la natalidad con las dificultades que encuentran los jóvenes para emanciparse y formar una familia.

Entre los principales obstáculos señalan el precio de la vivienda, los salarios, la inestabilidad laboral y los problemas para conciliar el empleo con el cuidado de los hijos.

El saldo vegetativo refleja también el cambio demográfico. En 2024 se produjeron aproximadamente 117.000 defunciones más que nacimientos, por lo que el crecimiento de la población española depende de la inmigración.

Feijóo lleva meses defendiendo que las Administraciones deben colocar una "alfombra roja" a quienes quieran fundar una familia.

De ahí que el pasado 6 de julio anunciase una ley nacional del "concebido no nacido", como la aprobada por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, para dar a las embarazadas las mismas ayudas que tendrán después de dar a luz.