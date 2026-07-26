Los incendios arrasan España: 85.000 hectáreas quemadas, 75.000 evacuados, un muerto y 15 provincias afectadas

Se han desplegado medios nacionales e internacionales, incluidos aviones de Grecia e Italia y militares portugueses, para ayudar en la extinción de los incendios.

El balance incluye un fallecido en Manises (Valencia), varios hospitalizados y miles de personas confinadas en sus casas por el avance de las llamas.

La situación más crítica se vive en la sierra oeste de Madrid y el Valle del Tiétar (Ávila), donde el fuego sigue fuera de control y ya afecta a 45.000 hectáreas.

Los incendios en España han arrasado más de 85.000 hectáreas y obligado a evacuar a más de 75.000 personas en varias provincias.

España arde por los cuatro costados... y aún queda un largo verano por delante. Los incendios han arrasado en los últimos días más de 85.000 hectáreas y han obligado a evacuar a más de 75.000 personas: 30.000 en Madrid, 30.000 en Ávila y 15.000 en Castellón.

Al menos otras 35.000 personas han sido confinadas en sus viviendas.

La situación más crítica se vive en la sierra oeste de Madrid y el Valle del Tiétar (Ávila), donde el fuego sigue incontrolado. Ambos incendios suman 45.000 hectáreas calcinadas y 88.000 vecinos desalojados o confinados.

Ambos frentes de fuego, el de Madrid y el de Ávila, ya se rozan en San Martín de Valdeiglesias.

"La noche no va a ser sencilla", alertó a última hora del sábado el ministro Fernando Grande-Marlaska desde Navaluenga (Ávila).

Por su parte, el teniente general Francisco Javier Marcos, jefe de la UME, reconoció que la preocupación se centra en el flanco este del incendio de Ávila, que "podría rodar hacia Madrid. El perímetro está definido, pero no controlado", señaló.

Según explicó, todos los medios van a trabajar de forma intensa durante la madrugada para evitar que el fuego avance hacia Arenas de San Pedro.

Lluvia de ceniza en Toledo (provincia a la que se ha ampliado la declaración de Emergencia nacional) y el cielo oscurecido por el humo en la capital de Madrid.

Y el dato más trágico: cinco hospitalizados, con quemaduras e intoxicación por humo, y un muerto en el incendio de Manises (Valencia). El cadáver calcinado fue hallado en el interior de un vehículo.

Pero también se han vivido horas dramáticas en el Vall d'Uixò (Castellón), donde otras siete personas han resultado heridas. Ha sido preciso evacuar a cerca de 15.000 habitantes de 15 poblaciones.

En Barcelona, el incendio forestal de Cubelles ha obligado a confinar a 2.500 personas en varias urbanizaciones. Los vecinos fueron avisados por un mensaje del sistema Es-Alert.

Efectivos de la UME desplegados este sábado en Brunete (Madrid), en la carretera de El Escorial. Europa Press

Los menores que participaban en un campamento de verano fueron evacuados por el fuego de Cuacos de Yuste (Cáceres).

Además, la Guardia Civil tuvo que pedir a los visitantes que se encontraban en el Monasterio de Yuste que permanecieran en el interior del recinto, para no entorpecer las labores de extinción.

En la sierra norte de Guadalajara, da sus últimos coletazos del incendio de La Mierla que arrasó 32.000 hectáreas. Ya regresan a sus casas los últimos vecinos evacuados. Este sábado todavía trabajaban sobre el terreno cinco medios aéreos y 17 patrullas de bomberos.

Este sábado quedaron estabilizados los incendios de Cerro Muriano (Córdoba) y Pinos del Valle (Granada), que ha arrasado 200 hectáreas.

Además de evacuar a un centenar de personas de un campamento (incluyendo 73 menores), los servicios de emergencia cerraron los embalses de Béznar y Rules, para que las aeronaves de extinción de incendios puedan tomar agua.

Las llamas han respetado, eso sí, las antenas de la Nasa en Robledo de Chavela y finalmente no han amenazado al Monasterio del Escorial, como se temía en un principio.

El presidente Pedro Sánchez, este sábado, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid). Europa Press

Mientras el ministro Óscar Puente seguía metiendo cizaña en su cuenta de X, el presidente Pedro Sánchez visitó este sábado el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos (Madrid).

Admitió que aún quedan por delante "horas críticas" y anunció que 10 comunidades autónomas ya han ofrecido sus medios para luchar contra el fuego en las provincias de Madrid y Ávila.

Además, se espera la llegada de cuatro aviones Canadair CL-415 (dos procedentes de Grecia y otros dos de Italia), en respuesta a la solicitud cursada por el Gobierno a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

Ya trabajan sobre el terreno 100 militares del Ejército de Portugal, para luchar contra el fuego en el frente de Ávila.

Sánchez habló sobre la emergencia climática y ni siquiera mencionó en su intervención a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presente en el acto.

Apenas unos minutos después, cuando Ayuso había comenzado a hacer declaraciones ante los periodistas, el avance del fuego obligó a levantar apresuradamente el Puesto de Mando Avanzado.

El presidente Pedro Sánchez tiene previsto visitar este domingo el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga (Ávila), junto a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.