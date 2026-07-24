De PP a Podemos, todos contra el 'retiro dorado' de Díaz en la OIT: "La afiliada de CCOO mejor pagada"

Yolanda Díaz deberá competir con el actual director de la OIT y otros candidatos internacionales; la votación será secreta y se celebrará el 16 de noviembre.

El puesto de directora general de la OIT incluye una remuneración elevada y diversos beneficios económicos, lo que ha avivado las críticas sobre la motivación del nombramiento.

La candidatura ha generado críticas tanto en el PP como en Podemos, que la ven como una recompensa por su apoyo al Gobierno y su silencio ante casos de corrupción.

Pedro Sánchez ha propuesto a Yolanda Díaz como candidata para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Es un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo". Con estas palabras, Pedro Sánchez confirmó este jueves que el Gobierno propondrá a la vicepresidenta segunda para ponerse al frente de uno de los principales organismos vinculados a Naciones Unidas, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

El presidente del Gobierno destacó en sus redes sociales la "experiencia, trayectoria y vocación de consenso" de Díaz. Unas cualidades que, a su juicio, la convierten en una "excelente candidata" para liderar una institución encargada de promover los derechos laborales y el trabajo digno.

Es un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT. Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social.



Yolanda ha demostrado con políticas y resultados su… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 23, 2026

El anuncio, sin embargo, ha levantado suspicacias en dos formaciones políticas antagónicas, Partido Popular y Podemos, que no han dudado en criticar la decisión tomada por Sánchez.

Aunque desde posiciones políticas opuestas, ambos han convenido en interpretar la candidatura como una recompensa de Sánchez por los servicios prestados por Díaz durante su etapa en el Gobierno, especialmente por su silencio en los últimos meses ante el tsunami de casos de corrupción que salpican al PSOE.

La crítica más mordaz llegó de parte de Pablo Iglesias. El exvicepresidente, que compartió Gobierno con Yolanda Díaz, aseguró que será "la afiliada de CCOO mejor pagada de la historia" y presentó su posible desembarco en Ginebra, donde se encuentra la sede de la OIT, como un premio concedido por el jefe del Ejecutivo.

Iglesias admitió en RNE que desconocía si su antigua compañera de Gobierno era una buena candidata para dirigir la organización, pero apuntó que se trata de un cargo "sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos que los que cobra un ministro o un exvicepresidente" y, por lo tanto, "un premio a los servicios prestados".

Las condiciones económicas del cargo explican buena parte de las críticas lanzadas contra Sánchez y contra Díaz. Más aún si tenemos en cuenta que la propia vicepresidenta dijo en abril que no iría en ninguna lista en las generales porque quería "tiempo" para su "vida privada".

Lo cierto es que la OIT no publica una nómina anual única y cerrada para su director general, pero sí detalla los conceptos que integran su remuneración.

El puesto tiene asignado un salario base neto equivalente al del administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo —unos 150.000 euros—, al que se añade el ajuste por destino —unos 119.000 euros— correspondiente a Ginebra.

Además, el director general recibe 40.000 francos suizos —43.000 euros— anuales para gastos de representación y dispone de una ayuda para cubrir el alquiler y los gastos fijos de su residencia de hasta 12.000 francos mensuales —unos 13.000 euros—.

La candidatura tampoco ha sido bien recibida por la dirección de Podemos, antiguo partido de Díaz enfrentado desde hace años con el espacio político de Sumar.

Su secretaria general, Ione Belarra, consideró que la propuesta define la "trayectoria" de la vicepresidenta y la presentó igualmente como una recompensa concedida por los socialistas.

"Es evidente que la trayectoria pone a cada uno en su lugar", afirmó Belarra en los pasillos del Congreso. "A nosotras nadie nos premió con un puestazo en un organismo internacional, creo que porque hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer”, añadió.

La dirección nacional del PP utilizó argumentos similares para arremeter contra la propuesta.

Su secretario general, Miguel Tellado, sostuvo que la vicepresidenta había puesto precio a su permanencia junto al PSOE y a su silencio ante los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al entorno de Sánchez.

Tellado aseguró durante una entrevista en televisión que Sánchez "ha comprado a Yolanda Díaz” a cambio del respaldo de Sumar.

Según su interpretación, el "precio" de la dirigente gallega era buscarle "una salida del Gobierno que fuese jugosa económicamente". "La señora Yolanda Díaz tenía un precio, y el precio era OIT".

Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, calificó también la candidatura como un "pago por los servicios prestados" al PSOE. Además, reprochó a Díaz que deje a Sumar en una situación crítica después de convertirlo, a su juicio, en "sustento de la corrupción" socialista.

Sea como fuere, lo cierto es que la elección de Díaz está lejos de estar asegurada.

Su candidatura tendrá que competir con la del actual director general, Gilbert F. Houngbo, que aspira a renovar su mandato y ya cuenta con relaciones y apoyos dentro de la institución.

Díaz tendrá que convencer a los 56 miembros del Consejo de Administración, repartidos entre gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales.

A ello se suma que España también promueve al ministro de Agricultura, Luis Planas, para dirigir la FAO, otro importante organismo internacional; y que el diálogo social en España se encuentra bajo mínimos.

La votación, secreta, se celebrará el 16 de noviembre y el vencedor asumirá el cargo el 1 de octubre de 2027, de modo que Díaz podría continuar en el Ejecutivo hasta el final de la legislatura.