Morant dice que no comparó a Feijóo con Hitler, que hizo "un paralelismo" entre los inicios de los nazis y los pactos de PP y Vox

Las claves

Las claves Generado con IA Diana Morant afirma que no comparó a Feijóo con Hitler, sino que hizo un paralelismo entre los inicios del nazismo y las políticas de PP y Vox. La ministra critica que PP y Vox estén impulsando políticas que considera racistas y xenófobas en la Comunitat Valenciana, como la 'prioridad nacional'. El PP ha exigido la dimisión de Morant por sus declaraciones y desde el PSOE se ha desmarcado de este tipo de comparaciones. Morant insiste en que su reflexión está basada en hechos históricos y científicos sobre cómo empiezan los gobiernos autoritarios.

La ministra de Ciencia y Universidades y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, aseguró este viernes que no comparó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con Adolf Hitler.

Dijo sobre sus declaraciones del pasado jueves que realizó "un paralelismo" para señalar que "los gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas y xenófobas" como las que, a su juicio, están aplicando PP y Vox en territorios como la Comunitat Valenciana.

Morant hizo esta aclaración, recogida por Europa Press, a preguntas de los periodistas en una visita como ministra a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, después de que dirigentes del PP hayan exigido su dimisión en los últimos días por su comparación de un hipotético futuro gobierno liderado por Feijóo con Hitler.

En concreto, la titular de Ciencia dijo el pasado miércoles, en una entrevista en televisión, que Feijóo "está dibujando" un próximo Gobierno de coalición PP-Vox que se parece "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

El PP salió en tromba a exigir su dimisión y una rectificación, al considerar que había cruzado "una línea inaceptable". Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Patxi López, dijo que no es su "estilo" hacer este tipo de comparaciones porque no le gusta llevar "la política a los extremos".

Cuestionada por si va a pedir disculpas por estas palabras o por si piensa que no estuvo acertada, Morant trató de explicarse sin llegar a disculparse.

"No, yo creo que hay que escuchar toda mi reflexión y, por tanto, yo no dije eso. Yo no comparé a Feijóo con Hitler. Sí que hice una reflexión: los gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas, políticas xenófobas y políticas que deshumanizaban y que iban contra los derechos humanos".

"Y no siendo lo mismo -admitió-, el otro día en la Comunidad Valenciana se aprobó una ley de presupuestos con esa prioridad nacional que efectivamente son políticas xenófobas, racistas y también que deshumanizan".

"Es una reflexión que no la hago yo, la hace la ciencia, está demostrado científicamente, y también la hace la historia", recalcó

El silencio cómplice de @rtve y @Ruiz_Noticias ante el grave ataque de la ministra Diana Morant a @NunezFeijoo . ¿Debe callar la TV pública ante la comparación del líder democrático de la oposición con el "gobierno criminal de Hitler? pic.twitter.com/wixHWR8247 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) July 22, 2026

Para la líder de los socialistas valencianos, es "un mal comienzo" que PP y Vox empiecen a "implantar este tipo de políticas" como la 'prioridad nacional' que "provocan luego reacciones en la sociedad, infunden odio y enfrentan a unos ciudadanos con otros. "Y a mí me preocupa porque hay gobiernos que empezaron así y he hecho ese paralelismo", ha abundado.

El exabrupto de Morant se produjo en una entrevista concedida a 'Mañaneros' de 'TVE'. En la misma, tras valorar el acuerdo entre PP y Vox para aprobar los presupuestos valencianos, reflexionó sobre racismo hasta acabar pronunciando la grave acusación contra Feijóo.

Lamentó que los comentarios xenófobos han aumentado en redes sociales, y ha indicado que el origen de esta subida está en la "política" y los "irresponsables" que provocan discursos de odio.