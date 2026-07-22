Narbona niega ser "madrina" de Leire y conocer las reuniones de Ferraz, que achaca a Cerdán: "Mi despacho está en la planta 4"

Narbona sostiene que Pedro Sánchez ha asumido responsabilidades y niega que haya presión social para adelantar elecciones.

Defiende que la corrupción es grave, pero apela a la presunción de inocencia tanto para Zapatero como para otros implicados en la presunta trama.

Narbona admitió haber remitido a Leire Díez a Cerdán cuando ésta le ofreció "información útil", pero afirma que no tenía sospechas de comportamientos inadecuados.

Cristina Narbona niega ser "madrina" de Leire Díez y asegura no conocer las reuniones organizadas por Santos Cerdán en la sede del PSOE.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha comparecido hoy ante la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo.

La veterana dirigente socialista ha tratado de explicar su relación con Leire Díez, la exmilitante de las cloacas investigada por, presuntamente, participar en una trama urdida desde Ferraz para desestabilizar los procesos judiciales que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

La comparecencia llega apenas una semana después de que Narbona declarase como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional,Santiago Pedraz, el pasado 15 de julio.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a su llegada a la Audiencia Nacional el 15 de julio. Mariscal EFE

En aquella cita judicial, la presidenta del partido se esforzó en marcar distancias con la trama asegurando no tener "el menor conocimiento" de la misma.

No obstante, tuvo que admitir ante el magistrado que remitió a la fontanera al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, cuando esta la llamó ofreciéndole "información útil", tal y como señalaba la UCO en sus pesquisas.

Las conversaciones demuestran que el 24 de abril de 2024 –coincidiendo con el inicio del periodo de reflexión de cinco días anunciado por Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez– Narbona estaba al corriente de las maniobras de Díez para "reconducir los ataques" contra el presidente, llegándole a recordar a Leire por mensaje que esas cuestiones ya "se las había contado a Santos el otro día".

Frente a las preguntas de la oposición en el Senado, Narbona se ha desmarcado de la 'fontanera' negando categóricamente ser su "madrina" o haber mediado en sus nombramientos en ENUSA y Correos. "No lo he sido. Para nada".

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 22 de julio de 2026. Europa Press

Preguntada sobre por qué no alertó al presidente del Gobierno de las maniobras de Leire, la presidenta del PSOE se ha escudado en que consideró que no era necesario.

Como Cerdán ya le había trasladado que la información que traía Leire "no tenía la menor importancia", prefirió "aprovechar" sus contactos con Sánchez para "cuestiones que tuviesen contenido".

Ante la gravedad de que esta presunta trama de boicot judicial operase en el corazón del partido, Narbona ha intentado levantar un muro físico y organizativo que la aislara por completo de los movimientos de Cerdán.

"No conocí ninguna de esas reuniones y, por supuesto, no participé en ninguna", ha asegurado, tajante: "Mi despacho está en la planta 4, una distinta a donde el secretario de organización tiene la suya".

Cerdán, ha relatado Narbona, "tenía la capacidad de organizar su agenda como quisiera sin pedir permiso a nadie": "Esas reuniones [...] las he conocido a posteriori a través de los medios de comunicación y a través de los informes de la UCO".

También ha recordado que ella, al ser diputada, va "en contadas ocasiones a la sede de Ferraz, normalmente cada 15 días", y que habitualmente no está en su despacho.

Sobre su relación con Leire, Cristina Narbona sí ha reconocido haber mantenido comunicación con ella desde 2017.

"Era entonces responsable de prensa de comunicación de nuestro partido, y he tenido ocasión de verla varias veces en Santander porque participo todos los años en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y eso hacía que coincidiéramos con Leire, que tenía casa allí en Cantabria, y se acercaba".

"He tenido conversaciones con ella, todas de carácter profesional, primero como prensa y luego cuando ella estaba en ENUSA. No podría decir que fuera una relación de amistad, pero sí de conocerla, hasta donde yo pensaba que la conocía".

La presidenta del PSOE ha reconocido que "ha tomado en alguna ocasión un café" y que han "comido juntas", pero que en esas fechas "no tenía sospechas de comportamientos inadecuados" y la consideraba "una persona normal".

Narbona ha justificado que el PSOE no se haya querellado aún contra Leire Díez asegurando que "todo tiene su tiempo", pero no ha descartado que pueda hacerlo en el futuro.

El "legado" de Zapatero

La tensión en la comisión parlamentaria ha alcanzado su punto álgido cuando la oposición ha puesto sobre la mesa las sospechas que cercan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, después de que la víspera declarase en sede judicial Julito Martínez, su socio y presunto testaferro.

La portavoz de UPN, María Caballero, ha afeado a la presidenta de la formación el "distinto trato" que aplica Ferraz según el peso político del implicado, contrastando la fulminante expulsión de José Luis Ábalos tras estallar el escándalo con el generoso margen de confianza otorgado a Zapatero.

Ante este agravio comparativo, Narbona ha cerrado filas de inmediato para proteger al exlíder socialista, defendiendo que "cada caso, sin ninguna duda, es diferente".

La presidenta del PSOE ha reclamado un "respeto" y la aplicación de la "presunción de inocencia" para quien considera un referente dentro del socialismo, escudándose en el "enorme legado" de su etapa de gobierno, de la cual ella misma formó parte como ministra.

De hecho, Narbona ha descartado fijar cualquier tipo de exigencia o rendición de cuentas pública inmediata al asegurar que "no hay ningún tiempo tasado" para que el expresidente ofrezca explicaciones.

Cristina Narbona ha insistido en que "la corrupción es un hecho gravísimo" y que "los informes de la UCO le preocupan", pero ha apelado a la presunción de inocencia de los implicados en la trama de corrupción del PSOE.

Asimismo, considera que Pedro Sánchez ha "asumido responsabilidades" y niega que "la gente de la calle" esté reclamando al PSOE tomar otras medidas, como un adelanto electoral: "Voy mucho por la calle, a todos los rincones de España, y lo que me transmite la gente no tiene nada que ver con eso".

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