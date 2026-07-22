Castilla-La Mancha afronta seis incendios y el viento empuja el fuego a Madrid: activan la UME y evacuan dos urbanizaciones

Las claves

Las claves Generado con IA Castilla-La Mancha combate seis incendios activos, tres de ellos en nivel 2, afectando a varias provincias como Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y Albacete. El incendio de Almorox (Toledo) ha cruzado a Madrid, provocando el confinamiento de Villa del Prado y la evacuación de dos urbanizaciones, además del corte de varias carreteras. El fuego de La Mierla (Guadalajara) es el de mayor magnitud, con 32.000 hectáreas afectadas, mientras que el de Selas ya suma 2.600 hectáreas y se levantan medidas de protección. La superficie forestal quemada en España en 2026 ya supera las 119.000 hectáreas, más del triple que en el mismo periodo de 2025, según datos europeos.

Castilla-La Mancha lucha sin cuartel desde este miércoles contra hasta seis incendios activos, tres de ellos en nivel 2.

En la provincia de Guadalajara, el de La Mierla y Selas; en Toledo, en Almorox y Mazarambroz; en Ciudad Real, en Puertollano y en Albacete, en Ayna.

Uno de estos fuegos, el de Almorox, ha alcanzado la Comunidad de Madrid obligando a confinar el municipio madrileño de Villa del Prado y la urbanización toledana El Romillo y a desalojar otras dos urbanizaciones.

El de mayor magnitud y que este jueves cumpliría una semana desde que se originó es el de La Mierla (Guadalajara), con unas 32.000 hectáreas afectadas, cifra que apenas ha variado este miércoles.

El de Selas (Guadalajara), declarado este martes y en nivel 2, ya alcanza las 2.600 hectáreas y ya se empiezan a levantar las medidas de protección ciudadana de evacuaciones.

Además se ha desactivado la Unidad Militar de Emergencias (UME) mientras los vecinos de Concha, Tartanedo, Torrubia, Pardos, Aragoncillo y Establés pudieron regresar a sus casas.

En la zona, trabajan 6 medios aéreos, 11 medios terrestres y 63 efectivos para poder llegar a la estabilización de estos dos incendios en Guadalajara, pero de momento no se puede hablar de incendios estabilizados.

Activada la UME en Toledo

En Toledo, la UME ha sido activada, a petición de la Comunidad de Madrid, por el incendio forestal originado en la tarde de este miércoles en la localidad de Almorox, que ha provocado la evacuación de las urbanizaciones de El Encinar del Alberche y El Pinar, el confinamiento del Villa del Prado (Madrid) y la urbanización toledana El Romillo, y el corte de la M-507 en sentido Navalcarnero y de la N-403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías.

Según han detallado desde el Gobierno de Díaz Ayuso, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de Villa Del Prado para pedirles que permanezcan en el interior de su vivienda hasta nuevo aviso, con las puertas y ventanas cerradas.

Asimismo, se envió un segundo mensaje ES-Alert para informar de que debido a la evolución del fuego en las proximidades de la urbanización del Encinar del Alberche, los habitantes de Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y el camping tienen que dirigirse al interior de la localidad de Aldea del Fresno. Se ha pedido extremar la precaución en el desplazamiento debido a la poca visibilidad por el humo.

Vale, incendio a todas luces provocado en Almorox. Ya hubo uno en octubre de 2024 otro en septiembre de 2025 otro en octubre de 2025 y otro ahora en julio de 2026. #IFAlmoroxpic.twitter.com/G6PFhbBoDS

Ya es casualidad, eh. Nadie lo investiga, nadie sospecha. Ganan todos menos tú.🫰🏻 https://t.co/UQLaq2mch6 — gUalTrApA ⚖️🇪🇸𝕏 (@gualtrapa) July 22, 2026

La Comunidad de Madrid activó la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA) por el incendio forestal. Hasta la zona se han desplazado 19 dotaciones terrestres y aéreas de Bomberos y Agentes Forestales de la región.

El incendio ha obligado a cortar la M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 sentido Toledo en el cruce entre ambas vías. También, se ha cortado la carretera de la N-403 entre el cruce de Cadalso de los Vidrios y Almorox. En Madrid, se ha cortado la M-507 sentido Navalcarnero.

En el incendio trabajan 9 medios terrestres y 42 efectivos, y la Comunidad de Madrid colabora con medios aéreos y terrestres.

Los otros 3 incendios

Por su lado, en Mazarambroz (Toledo) hay un incendio en nivel 0 que se ha declarado este miércoles a las 17.34 horas, en el que trabajan 10 medios y 37 personas.

En la provincia de Ciudad Real, el incendio de Puertollano se encuentra en nivel 0 y afecta al paraje de Los Navajitos. Se ha declarado este miércoles a las 13.12 horas y afecta a las vías de tren y a la carretera N-420. Trabajan 20 medios y 85 personas para extinguirlo.

Ya en la provincia de Albacete, en el incendio de Ayna, también en nivel 0, y que se originó este martes por la tarde en el paraje Sarguilla, trabajan 8 medios y 35 personas.

Arrasadas 120.000 hectáreas

La superficie forestal quemada en España en lo que va de año se ha duplicado en las últimas dos semanas y se acerca ya a las 120.000 hectáreas, más del triple que en el mismo periodo de 2025, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).



La extensión afectada por el fuego ha pasado de 58.383 hectáreas el 8 de julio a 119.458 hectáreas. En la misma fecha de 2025, la superficie quemada era de 35.270 hectáreas.



Las dos últimas semanas han sido especialmente negativas. Entre el 9 y el 15 de julio se quemaron 23.076 hectáreas, pero la última semana, del 16 de julio hasta hoy, la cifra, aún provisional, ha llegado a las 37.999 hectáreas, la más alta de este año.



Entre el 9 y el 22 de julio de 2025 tan solo se habían quemado 10.300 hectáreas.

Imagen de incendio forestal que se ha declarado esta semana en Selas. Efe

Este año, el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, el segundo más extenso desde que hay registros en España, ha disparado la superficie quemada. También han destacado por su tamaño los incendios de la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza) y de Los Gallardos (Almería).



No obstante, la superficie arrasada en estas dos semanas está aún lejos de las que se alcanzaron en la semana del 6 al 12 de agosto del año pasado (144.158 hectáreas) y en la posterior (178.141 hectáreas, entre el 13 y el 19 de agosto).



En ese periodo se produjo el incendio de la zona de Larouco, Quiroga y Oencia (entre Orense, Lugo y León), que arrasó 37.765 hectáreas, el más grave de España desde que hay datos. El fuego se inició el 13 de agosto de 2025 y no se extinguió hasta finales de ese mes.



Según el EFFIS, una plataforma integrada en el programa europeo Copernicus, en lo que va de año ya se han registrado 343 incendios en España, frente a 129 en las mismas fechas de 2025.



Hasta el 12 de julio, se habían contabilizado 18 grandes incendios, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.



Esta cifra supera ampliamente la registrada en la misma fecha de 2025 (7) y la media de la última década (8).