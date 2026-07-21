Miras pacta con UGT y CCOO reforzar la lucha contra los incendios forestales en Murcia: habrá 379 bomberos

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, junto a la secretarias generales de CC OO, Teresa Fuentes, y UGT, Paqui Sánchez. CARM

Las claves

Las claves Generado con IA El acuerdo firmado entre el Gobierno regional, UGT y CCOO incrementará el número de bomberos forestales en Murcia de 350 a 379. La inversión anual para la lucha contra incendios forestales alcanzará los 28 millones de euros, con una dotación total de 140 millones hasta 2032. El pacto incluye mejoras laborales: subida salarial acumulada del 30,82%, mejores condiciones de conciliación y empleo anual para casi el 98% de la plantilla. El objetivo del acuerdo es fortalecer el servicio público para proteger el patrimonio natural y garantizar una mayor estabilidad a los trabajadores.

El presidente de la Región de Murcia mueve ficha para reforzar la lucha contra los incendios forestales y el retén autonómico pasará de 350 a 379 profesionales.

El acuerdo para el periodo 2028-2032 ha sido suscrito por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

De hecho, las secretarias generales de CC OO, Teresa Fuentes, y UGT, Paqui Sánchez, han escenificado el aval sindical al documento, asistiendo a su presentación en el Palacio de San Esteban.

"Detrás de este acuerdo hay un objetivo claro: disponer del mejor servicio público para luchar contra los incendios forestales", tal y como ha destacado López Miras.

"El acuerdo se sostiene sobre tres ejes: mejores condiciones laborales, más estabilidad para los trabajadores y un servicio público más fuerte para proteger el patrimonio natural de la Región de Murcia".

Durante 2026, la Consejería de Medio Ambiente ha contabilizado 15 incendios forestales, destacando los registrados en el Llano de las Cabras, junto al Parque Regional de Sierra Espuña, y en la zona de Los Cañares, los cuales arrasaron un total de 180 hectáreas.

Aunque el peor siniestro se ha vivido en la vecina provincia de Almería con las 13 personas que fallecieron en el incendio que se extendió de Los Gallardos a Bédar.

Detrás de este acuerdo hay un objetivo claro: disponer el mejor servicio público para luchar contra los incendios forestales.



Mejoramos las condiciones laborales de los bomberos forestales y protegemos nuestro patrimonio natural.



Hoy gana la #RegióndeMurcia. pic.twitter.com/ebsciTUE4o — Fernando López Miras (@LopezMirasF) July 20, 2026

El acuerdo se ha firmado después de que Pedro Cornejo, presidente del comité de empresa y delegado de Comisiones Obreras, anunciase que habría movilizaciones si no se reforzaba el servicio y se mejoraba la situación laboral de un colectivo que a veces cobra 1.275 euros al mes.

El pacto cerrado con UGT y CC OO supondrá un incremento del 75% en el presupuestario que la Comunidad Autónoma destina a la lucha contra los incendios forestales, con una dotación de 140 millones de euros. Esta cifra se traducirá en una inversión anual de 28 millones al año, para ofrecer "un servicio más sólido, mejor preparado y con más recursos para proteger el medio natural", según ha recalcado el presidente murciano.

El dispositivo pasará de 350 a 379 profesionales. "Se incluyen mejoras en conciliación familiar, una subida salarial acumulada del 30,82% y retribuciones específicas para movilizaciones extraordinarias. Además, casi el 98% de la plantilla tendrá empleo todo el año".

López Miras subraya que este acuerdo "marca un antes y un después, en la consolidación de este servicio, en el reconocimiento de quienes lo integran y en la protección de nuestro medio natural".

"No estamos ante una mejora puntual ni ante una negociación más, estamos ante un acuerdo de gran alcance, fruto del trabajo, del diálogo y del compromiso de todas las partes, que permitirá disponer de un servicio más sólido, más estable, mejor preparado y con más recursos para afrontar los retos que tenemos por delante”.