Así se fraguó el pacto de los dos Julio Martínez y Roselli para desvelar el papel de Zapatero en el rescate de Plus Ultra

Plus Ultra pagó a sociedades vinculadas a Martínez Martínez honorarios y comisiones que, según los escritos, remuneraban la intervención de Zapatero y su equipo en la operación de rescate.

Los relatos presentados ante la Audiencia Nacional coinciden en que Zapatero actuó como asesor y enlace para que Plus Ultra obtuviera financiación pública.

El acuerdo entre los tres investigados se negoció desde junio y buscaba colaborar con la Justicia para obtener beneficios judiciales, inspirados por la sentencia del Supremo en el 'caso Ábalos'.

Julio Martínez Martínez, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli pactaron desvelar ante el juez el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra.

Julio Martínez Martínez, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli pactaron desvelar el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra.

EL ESPAÑOL desveló en exclusiva este domingo que el "testaferro de Zapatero" y el presidente de la aerolínea iban a señalar al expresidente ante el juez José Luis Calama.

Este lunes, ese pacto se hizo realidad. A los escritos de los dos Julio Martínez se unió el de Roselli, CEO de Plus Ultra.

Según ha podido conocer este periódico de fuentes del caso, el acuerdo se llevaba negociando desde junio y se fraguó la pasada semana.

Las defensas de los directivos de Plus Ultra y del amigo de Zapatero decidieron cooperar con la Justicia y desvelar el rol del expresidente del Gobierno en busca de futuros beneficios judiciales.

Para ello, fue clave la sentencia del Tribunal Supremo en el 'caso Ábalos' que se conoció el pasado 22 de junio y el modo en que Víctor de Aldama se libró de entrar en prisión debido a su colaboración en la investigación.

La pasada semana, los abogados de los dos Julio Martínez y de Roberto Roselli acordaron presentar el mismo día un escrito al juez José Luis Calama demostrando su intención de colaborar.

Se decidió que fuera este lunes, justo un día antes de la declaración del presunto testaferro de Zapatero en la Audiencia Nacional.

Los escritos se presentaron a la vez con la intención de que ninguno de los tres investigados tuviera ventaja en una futura colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

Es decir, 'Julito' Martínez, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli van de la mano en su estrategia judicial a partir de ahora.

José Luis Rodríguez Zapatero desconocía hasta la exclusiva publicada por EL ESPAÑOL este domingo el pacto entre los directivos de Plus Ultra y el que fuera su íntimo amigo.

Fuentes del entorno del expresidente negaron el sábado su implicación en el rescate de Plus Ultra, descartando por completo una posible confesión de los dos Julio Martínez.

El "testaferro de Zapatero" continuará su colaboración este martes, cuando durante su declaración aporte nuevos datos a los ya revelados en el escrito presentado por su defensa ante el magistrado.

Tres relatos convergentes

Los tres escritos presentados ante la Audiencia Nacional este lunes dibujan un relato coincidente en lo esencial y en la línea de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Según lo descrito en ellos, Plus Ultra buscó apoyo político para obtener financiación pública, José Luis Rodríguez Zapatero asumió un papel de asesor; y Julio Martínez Martínez actuó como enlace con la aerolínea.

Julio Martínez Martínez reconoce una relación personal con Zapatero desde 2011, nacida tras la compraventa de una vivienda del entonces presidente del Gobierno y consolidada por encuentros frecuentes.

También admite que a finales de 2019 participó en la creación de Análisis Relevante, una consultora concebida para contar con el expresidente como principal referencia.

Zapatero no figuró como socio ni ocupó un cargo formal. Martínez Martínez sostiene, no obstante, que dirigía la estrategia, decidía sobre la captación de clientes y elaboraba los informes.

Añade que fue el exjefe del Ejecutivo quien consiguió las cuatro empresas que contrataron con Análisis Relevante hasta 2025.

Una de ellas fue Plus Ultra. Martínez Martínez afirma que Zapatero le avisó en mayo de 2020 de que recibiría una llamada de sus directivos.

El 16 de mayo contactaron con él Julio Martínez Sola, vicepresidente de la aerolínea, y Roberto Roselli, entonces director financiero. La compañía necesitaba liquidez y buscaba primero un crédito ICO.

Su función, según explica el presunto testaferro del expresidente, consistió en intermediar entre la empresa y José Luis Rodríguez Zapatero.

El escrito también reconoce la arquitectura económica del acuerdo. El 30 de julio de 2020 Plus Ultra firmó con Análisis Relevante un contrato de 5.000 euros mensuales más IVA. Martínez Martínez asegura que ese dinero remuneraba el asesoramiento que Zapatero prestaba desde mayo.

El segundo contrato llegó el 19 de enero de 2021. Plus Ultra pactó con Idella Consulenza Strategica, otra sociedad vinculada a Martínez Martínez, el pago del 1% de la financiación conseguida. La comisión dependía del éxito de la solicitud ante el fondo gestionado por la Sepi.

Martínez Martínez relata que mantuvo informado a Zapatero de cada avance. El 26 de febrero de 2021, el expresidente le comunicó que la Sepi concedería el crédito.

Días después, el Consejo de Ministros autorizó los 53 millones de euros del rescate. El empresario admite que los honorarios se aplazaron por la presión mediática y que parte se facturó mediante otras sociedades relacionadas con él.

Los escritos de Martínez Sola y Roselli confirman buena parte de ese recorrido narrado por el "testaferro de Zapatero".

Ambos sostienen que la búsqueda de ayuda comenzó por indicación del entonces accionista de control, el empresario venezolano Rodolfo Reyes.

Manuel Fajardo puso a Martínez Sola en contacto con Zapatero, que le llamó el 30 de abril de 2020 desde un número oculto y le dijo que realizaría gestiones.

Zapatero remitió después las comunicaciones a Martínez Martínez. Roselli afirma que este les habló de una finance boutique y de honorarios. En una conversación con Reyes escribió: "Así que por ahí vendrá la mordida".

Sus defensas explican que Martínez Sola y Roselli comprendieron entonces que Martínez Martínez y Zapatero pretendían cobrar y que aceptaron ese coste por la situación desesperada de la compañía.

Ambos reconocen que el llamado 'Grupo Zapatero' siguió el expediente, recibió información de los avances y fue requerido para presionar y acelerar la tramitación.

Sus escritos cifran en 527.417 euros el pago material del 1%: 458.417 euros a través de Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe; más 69.000 euros en 46 billetes de clase business.